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Человек, который спас Краков, отметил 102-й день рождения

19:35. 20 февраля 2019 Просмотров - 234 Нет комментариев Опубликовал:


Человек, который спас Краков в январе 1945 г., Герой России Алексей Николаевич Ботян отметил свой 102-й день рождения 10 февраля 2019 г.

Он по-прежнему бодр и полон сил. На вопрос: «Как самочувствие?», – неизменно отвечает: «Спасибо, хорошо! К врачам не обращаюсь!»

Да и некогда ему хворать, жизнь заполнена интересными и важными делами.

Алексей Николаевич активно путешествует по Подмосковью, Дагестану, Карелии, Белоруссии – это неполный список мест, где недавно он побывал.

Как всегда, много играет в шахматы и даже принимает участие в шахматных турнирах.

И, конечно, встречается с молодежью, выступает перед студентами и школьниками, а ребята с огромным интересом слушают его воспоминания о боевой молодости.

Касательно дскуссии – кто был "майором "Вихрем" – Березняк или Ботян, то "Майор Вихрь" – два прототипа одного героя. Дело в том, что «майор Вихрь» создан на основе деятельности не одной, а сразу нескольких советских разведгрупп.

Вторым прототипом «майора Вихря» был Алексей Ботян, руководивший группой разведчиков, действовавшей в районе Кракова. Именно группе Ботяна удалось уничтожить склад взрывчатки, заготовленной гитлеровцами для минирования польского города. Книжного «майора Вихря» Семенов создал, смешав истории двух разведчиков. К тому же писатель «убил» своего героя, в то время как и Березняк, и Ботян пережили войну.У Березняка и Ботяна много общего – например, оба они до войны работали учителями. Но Ботян, в отличие от Березняка, продолжил службу в разведке. О его послевоенных операциях до сих пор известно не все – многое и по сей день остается секретом. Именно поэтому об Алексее Ботяне как о прототипе «майора Вихря» стало известно значительно позднее. Интересно, что действовавшие в одно время разведчики ничего не знали друг о друге до начала XXI века.

Что касается Евгения Березняка, то в 1965 году он был удостоен Серебряного креста польского ордена «Виртути Милитари». Спустя 20 лет после войны поляки узнали подлинное имя спасителя Кракова – до тех пор он был им известен как «капитан Михайлов». Евгений Березняк был удостоен звания почетного гражданина Кракова и Киева. Уже в независимой Украине власти постарались воздать должное подвигу разведчика. Березняк, завершивший войну в звании капитана, в возрасте 83 лет стал майором, а за следующие 8 лет дорос до звания генерал-майора.

21 августа 2001 года Евгению Степановичу Березняку было присвоено звание Героя Украины. Кстати, спустя шесть лет высшая награда страны была присвоена и второму разведчику, спасшему Краков – Алексей Ботян указом Президента России стал Героем Российской Федерации.

Евгений Березняк написал несколько книг воспоминаний, связанных со своей работой в разведке. Сам он оценивал свою деятельность скромно, считая, что на самом деле Краков спасли не разведчики, а советские солдаты, освободившие Польшу от нацистов. Такого же мнения придерживался и Алексей Ботян.

Евгений Степанович Березняк был человеком смелым и решительным, не боявшимся отстаивать свое мнение. В 2010 году, когда президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Степану Бандере, Березняк, которому было уже 96 лет, заявил: «Это пощёчина всем ветеранам. Большей пакости он не мог сделать! Я, когда услышал это, решил отказаться от звания Героя Украины. Но мои коллеги-ветераны сказали: не смей этого делать, ты заслужил это звание, и не Ющенко тебе его присваивал». Героями бандеровцев Березняк, живший в столице независимой Украины, не признавал категорически.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8351267.html

Метки: вов, героизм, польша, ссср, Украина

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