40 карт, которые помогут вам лучше понять этот мир

Действительно интересная информация о странах мира, которую не рассказывали на уроках географии.

Средний возраст начала половой жизни

Карта размеров груди

Карта размеров пенисов

Распространенность McDonald’s в мире

Карта счастья

Самые высокооплачиваемые общественные профессии в США

Карта уровня IQ

Количество ученых на 1 млн. человек

Доступность сервиса просмотра улиц от Google

Популярность видов алкогольных напитков

Уровень потребления кофе

Глобальная плотность населения

Карта известных брендов по штатам США

Сравнительная плотность населения

Карта популярных видов спорта

Использование Интернета в зависимости от времени суток

Самый длинный морской путь

Плотность населения в отдельных городах

Плотность населения Австралии

Карта вторжения англичан

Зеркальное отражение Северного и Южного полушарий относительно Экватора

Карта самых популярных фамилий

Карта систем письменности

Карта захвата мира соцсетями

Карта частоты ударов молний

Карта растительности на Земле

Карта отношения населения стран к туристам

Карта уровня ожирения

Карта вида движения на дорогах

Карта использования традиционной метрической системы измерения

Карта угрозы водного кризиса

Часовые пояса в Антарктике

Карта мира во флагах

Со школьных уроков все мы отлично помним карты мира, где страны были раскрашены в разные цвета в зависимости от количества залегающей нефти, от плотности населения и прочих соц-дем, гео-почв и полит-эконом показателей.В этих картах мира ничего подобного нет. Зато есть карты со странами-кофеманами, странами которые стоят на пороге водного кризиса, показывают, где какая социальная сеть властвует, и где живут самые толстые люди в мире.Самый загруженный McDonald’s в мире находится в Москве на Пушкинской площади. Он же явлется самым большим McDonalds’s в мире с площадью более 2500 квадратных метров. Ресторан имеет 700 посадочных мест и 20-метровую стойку с 27 кассами и обслужил за свою историю 250 миллионов гостей.Карта мира разделена на 7 частей, в каждой из которых живет 1 млрд. человек.Самый длинный путь по воде можно совершить, выйдя из Пакистана на полуостров Камчатка. Его протяженность составит 32 187 километров.98% населения Австралии численностью в 22,5 миллиона человек живет на площади, отмеченной белым цветом. И только 2% (500 тыс. человек) живет на территории, отмеченной желтым.Только 22 страны в мире никогда не подвергались вторжению англичан.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8351540.html