40 карт, которые помогут вам лучше понять этот мир
19:34. 20 февраля 2019 Просмотров - 411 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Действительно интересная информация о странах мира, которую не рассказывали на уроках географии.
Со школьных уроков все мы отлично помним карты мира, где страны были раскрашены в разные цвета в зависимости от количества залегающей нефти, от плотности населения и прочих соц-дем, гео-почв и полит-эконом показателей.
В этих картах мира ничего подобного нет. Зато есть карты со странами-кофеманами, странами которые стоят на пороге водного кризиса, показывают, где какая социальная сеть властвует, и где живут самые толстые люди в мире.
Самый загруженный McDonald’s в мире находится в Москве на Пушкинской площади. Он же явлется самым большим McDonalds’s в мире с площадью более 2500 квадратных метров. Ресторан имеет 700 посадочных мест и 20-метровую стойку с 27 кассами и обслужил за свою историю 250 миллионов гостей.
Карта мира разделена на 7 частей, в каждой из которых живет 1 млрд. человек.
Самый длинный путь по воде можно совершить, выйдя из Пакистана на полуостров Камчатка. Его протяженность составит 32 187 километров.
Плотность населения в отдельных городах
Плотность населения Австралии
98% населения Австралии численностью в 22,5 миллиона человек живет на площади, отмеченной белым цветом. И только 2% (500 тыс. человек) живет на территории, отмеченной желтым.
Карта вторжения англичан
Только 22 страны в мире никогда не подвергались вторжению англичан.
Зеркальное отражение Северного и Южного полушарий относительно Экватора
Карта самых популярных фамилий
Карта систем письменности
Карта захвата мира соцсетями
Карта частоты ударов молний
Карта растительности на Земле
Карта отношения населения стран к туристам
Карта уровня ожирения
Карта вида движения на дорогах
Карта использования традиционной метрической системы измерения
Карта угрозы водного кризиса
Часовые пояса в Антарктике
Карта мира во флагах
Со школьных уроков все мы отлично помним карты мира, где страны были раскрашены в разные цвета в зависимости от количества залегающей нефти, от плотности населения и прочих соц-дем, гео-почв и полит-эконом показателей.
В этих картах мира ничего подобного нет. Зато есть карты со странами-кофеманами, странами которые стоят на пороге водного кризиса, показывают, где какая социальная сеть властвует, и где живут самые толстые люди в мире.
Средний возраст начала половой жизни
Карта размеров груди
Карта размеров пенисов
Распространенность McDonald’s в мире
Самый загруженный McDonald’s в мире находится в Москве на Пушкинской площади. Он же явлется самым большим McDonalds’s в мире с площадью более 2500 квадратных метров. Ресторан имеет 700 посадочных мест и 20-метровую стойку с 27 кассами и обслужил за свою историю 250 миллионов гостей.
Карта счастья
Самые высокооплачиваемые общественные профессии в США
Карта уровня IQ
Количество ученых на 1 млн. человек
Доступность сервиса просмотра улиц от Google
Популярность видов алкогольных напитков
Уровень потребления кофе
Глобальная плотность населения
Карта известных брендов по штатам США
Сравнительная плотность населения
Карта мира разделена на 7 частей, в каждой из которых живет 1 млрд. человек.
Карта популярных видов спорта
Использование Интернета в зависимости от времени суток
Самый длинный морской путь
Самый длинный путь по воде можно совершить, выйдя из Пакистана на полуостров Камчатка. Его протяженность составит 32 187 километров.
Плотность населения в отдельных городах
Плотность населения Австралии
98% населения Австралии численностью в 22,5 миллиона человек живет на площади, отмеченной белым цветом. И только 2% (500 тыс. человек) живет на территории, отмеченной желтым.
Карта вторжения англичан
Только 22 страны в мире никогда не подвергались вторжению англичан.
Зеркальное отражение Северного и Южного полушарий относительно Экватора
Карта самых популярных фамилий
Карта систем письменности
Карта захвата мира соцсетями
Карта частоты ударов молний
Карта растительности на Земле
Карта отношения населения стран к туристам
Карта уровня ожирения
Карта вида движения на дорогах
Карта использования традиционной метрической системы измерения
Карта угрозы водного кризиса
Часовые пояса в Антарктике
Карта мира во флагах
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8351540.html