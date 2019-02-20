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40 карт, которые помогут вам лучше понять этот мир

19:34. 20 февраля 2019 Просмотров - 411 Нет комментариев Опубликовал:
Действительно интересная информация о странах мира, которую не рассказывали на уроках географии.

Со школьных уроков все мы отлично помним карты мира, где страны были раскрашены в разные цвета в зависимости от количества залегающей нефти, от плотности населения и прочих соц-дем, гео-почв и полит-эконом показателей.

В этих картах мира ничего подобного нет. Зато есть карты со странами-кофеманами, странами которые стоят на пороге водного кризиса, показывают, где какая социальная сеть властвует, и где живут самые толстые люди в мире.

Средний возраст начала половой жизни



Карта размеров груди




Карта размеров пенисов



Распространенность McDonald’s в мире



Самый загруженный McDonald’s в мире находится в Москве на Пушкинской площади. Он же явлется самым большим McDonalds’s в мире с площадью более 2500 квадратных метров. Ресторан имеет 700 посадочных мест и 20-метровую стойку с 27 кассами и обслужил за свою историю 250 миллионов гостей.

Карта счастья



Самые высокооплачиваемые общественные профессии в США



Карта уровня IQ



Количество ученых на 1 млн. человек



Доступность сервиса просмотра улиц от Google



Популярность видов алкогольных напитков



Уровень потребления кофе





Глобальная плотность населения



Карта известных брендов по штатам США



Сравнительная плотность населения


Карта мира разделена на 7 частей, в каждой из которых живет 1 млрд. человек.

Карта популярных видов спорта



Использование Интернета в зависимости от времени суток



Самый длинный морской путь


Самый длинный путь по воде можно совершить, выйдя из Пакистана на полуостров Камчатка. Его протяженность составит 32 187 километров.

Плотность населения в отдельных городах



Плотность населения Австралии

98% населения Австралии численностью в 22,5 миллиона человек живет на площади, отмеченной белым цветом. И только 2% (500 тыс. человек) живет на территории, отмеченной желтым.

Карта вторжения англичан

Только 22 страны в мире никогда не подвергались вторжению англичан.

Зеркальное отражение Северного и Южного полушарий относительно Экватора


Карта самых популярных фамилий


Карта систем письменности


Карта захвата мира соцсетями


Карта частоты ударов молний


Карта растительности на Земле


Карта отношения населения стран к туристам


Карта уровня ожирения


Карта вида движения на дорогах


Карта использования традиционной метрической системы измерения


Карта угрозы водного кризиса


Часовые пояса в Антарктике


Карта мира во флагах

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8351540.html

Метки: карты

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