Вторжение американских военных в Россию

Идея военного вторжения в Россию возникла в правящих кругах США еще до победы Октябрьской революции. Буквально накануне Октябрьского вооруженного восстания, 24 октября (6 ноября) 1917 года, посол США в России Дэвид Роуленд Фрэнсис в телеграмме в Вашингтон предлагал отправить в Россию через Владивосток или Швецию несколько дивизий американских войск. (далее в статье размещено несколько фото того времени из американских архивов:)

21 февраля 1918 года тот же Фрэнсис, сообщая о положении в Советской России, предлагал немедленно начать военную интервенцию. «Я настаиваю, – писал он, – на необходимости взять под свой контроль Владивосток, а Мурманск и Архангельск передать под контроль Великобритании и Франции…».



Сенатор-республиканец от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер, призывая к интервенции, заявлял, что «Россия является просто географическим понятием, и ни чем больше она никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует…».





Первыми, опередив американцев, в России высадились англичане: 9 марта, они начали в Мурманске высадку десанта с крейсера «Глори». 14 марта в Мурманск с новым отрядом интервентов прибыл английский крейсер «Кохрэйн», а 18 марта – французский крейсер «Адмирал Об». Американцы присоединились позднее: 27 мая в Мурманский порт вошел американский крейсер «Олимпия», с которого вскоре высадился отряд американской пехоты.



Первыми на российскую землю 4 сентября 1918 года вступили солдаты 339-го пехотного полка. Несмотря на то, что в задачу американских частей входила только охрана военного имущества, ситуация на фронте вынудила командование интервентов бросить военные части США в наступление в районе Вологодской железной дороги и Двины.



Общие потери американского контингента на Севере России составили 110 погибших в бою и 70 человек умерших от холода и болезней. Понесённые потери вынудили американцев эвакуировать свои войска с русского севера, и к 5 августа в Мурманске не осталось ни одного американца.



Однако 10 дней спустя Госдепартамент США официально объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. При этом имелась в виду не Советская Россия и ее большевистское правительство, а Россия вообще. В декларации Госдепа говорилось о прекращении существования России как государства. В тот же день началась высадка американских войск во Владивостоке. Американский экспедиционный корпус в Сибири находился под командованием генерал-майора Грейвса и насчитывал 7950 солдат и офицеров. В Россию были передислоцированы подразделения 27-го и 31-го пехотных полков, а также добровольцы из 13-го, 62-го и 12-го пехотных полков.



Американские войска оказались неподготовленными к суровым условиям Сибири. Широко распространены были проблемы с поставками топлива, боеприпасов и продовольствия. Лошади контингента США привыкли к жизни в умеренном климате и не были в состоянии действовать при минусовых температурах, вода в пулеметах без добавок просто замерзала.



Наиболее примечательным боевым столкновением между русскими и американцами на Дальнем Востоке стал бой у села Романовка, 25 июня 1919 года, вблизи Владивостока, где большевистские части под командованием Якова Тряпицына атаковали американцев и нанесли им потери в 24 человека убитыми.



Последний американский солдат покинул Сибирь 1 апреля 1920 года. За время 19-месячного пребывания в России американцы потеряли на Дальнем Востоке 189 солдат.



15 августа 1918 г., начало американского вторжения в Россию



Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала решительное сопротивление не только внутренней контрреволюции, но и всей системы мирового империализма в целом. Революция началась в тот момент, когда главные империалистические державы были заняты в 1-й мировой войне и ни одна из воюющих группировок (Антанта и германская коалиция) не могла оказать непосредственной военной помощи Временному помещичье-буржуазному правительству России ни в момент его свержения, ни в первые месяцы после этого. Но обе коалиции уже тогда приступили к подготовке вторжения своих войск в Советскую Россию и установлению связи с внутренними контрреволюционными силами.



Советская власть была установлена в большинстве районов России очень быстро и мирным путем. Октябрьская революция особо не нуждалась в насилии по той простой причине, что на ее стороне был огромный перевес сил. Уже на историческом II Всероссийском съезде Советов, самом представительном в тот момент народном форуме, узаконившем Советскую власть (хотя ее противники не устают кричать о ее «незаконности»), большевиков было 53% и выступавших с ними в блоке левых эсеров — 17%, то есть сторонников революции было более 2/3. На III Всероссийском съезде Советов (январь 1918 г.) блок большевиков и левых эсеров имел на своей стороне уже более 80% всех делегатов. Этот огромный перевес сил придал революции подлинно триумфальный характер и исключительный динамизм. Всего за 4 месяца Октябрь победоносно прошествовал из края в край огромной страны. В этой связи напомним, что для победы буржуазных Великой французской революции потребовалось 4 года (1789-1793), а американской — более 6 лет (1776-1783).



Октябрь прошествовал по России триумфально и почти бескровно. Вот бесстрастные данные на этот счет: из почти 100 губернских и других наиболее крупных центров, включая Петроград и Москву, только в 16 вопрос о власти был решен вооруженным путем, причем в скоротечной борьбе (1-2 дня), в остальных — мирно. Наиболее ожесточенное сопротивление контрреволюция оказала в Москве, но тоже обожглась. Бессилие противников Советской власти особенно ярко показал бесславный финал сопротивления главного антисоветского очага на Дону. Его предводитель атаман А.М.Каледин, убедившись в безнадежности остановить революцию, заявил на заседании своего правительства: «Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно». Он сложил с себя полномочия войскового атамана и в тот же день, 29 января 1918 г., покончил с собой (из книги Деникина А.И. «Очерки русской смуты», т. 2. с. 220). Тем самым на планах внутренней контрреволюции — перечеркнуть Октябрь — была поставлена многозначительная точка.



К весне 1918 г. внутренней контрреволюции в России стало ясно, что собственными силами с революционной властью не справиться, нужна иностранная помощь. Многие в стане противников большевиков понимали, что придется поплатиться национальным суверенитетом. Но они шли на предательство сознательно. Союзники встречали контрреволюционеров с распростертыми объятиями, так как не менее их стремились свергнуть власть Советов. Созданные весной 1918 г. подпольные межпартийные центры — «Правый центр», «Левый центр», «Союз возрождения России», савинковский «Союз защиты родины и свободы» осаждают иностранные посольства, умоляя ускорить интервенцию.



Ободренная обещанием и финансовой поддержкой союзных послов, пятая колонна в лице указанных центров и «союзов» не сидит сложа руки, а на полученные деньги спешно вербует офицерство, создает военные организации с целью проложить дорогу интервентам. Как это делалось, желающие могут узнать, например, из брошюры Б.Савинкова «Борьба с большевизмом». В ней он рассказывает, как готовил известные мятежи в Ярославле, Рыбинске и других поволжских городах по указанию французского посла Нуланса.



О планах действий подпольных формирований поведал в своих воспоминаниях глава «Союза возрождения» народный социалист В.А.Мякотин: «Предполагалось в определенный, заранее выбранный момент перебросить все силы этих военных организаций в район, близкий к тому месту, где союзники могли бы высадить свои войска, и тогда поднять в этом районе восстание, провозгласить новую власть и начать набор армии, которая могла бы действовать совместно с союзниками» (Мельгунов С.П. «Н.В.Чайковский в годы гражданской войны». Париж, 1928. с. 60).



На тайных совещаниях вырабатываются планы будущих белогвардейских правительств, подбираются и переправляются в эти районы кадры их руководителей (Чайковский, Аргунов, Зензинов, ген. Болдырев, Степанов, Федоров и другие).



Внутр. контрреволюция, выступившая против социалистич. революции, возглавлялась кадетами, правыми эсерами, меньшевиками и бурж. националистами. Бежавший 25 окт. (7 нояб.) из Петрограда на Сев. фронт главковерх А. Ф. Керенский отдал приказ о наступлении на революц. Петроград 3-го кон. корпуса под команд. ген. П. Н. Краснова. Казачьи «пр-ва» Дона (ген. А. М. Каледин), Кубани (полк. А. Филимонов), Оренбурга (полк. А. И. Дутов) заявили о непризнании Сов. пр-ва и вступили в вооруж. борьбу с ним. 7(20) нояб. бурж. укр. Центральная рада объявила себя верх. органом «Укр. нар. республики» и, опираясь на националистич. формирования и укр. части старой армии, вступила в блок с реакц. командованием Юго-Зап. и Рум. фронтов и казачьими «пр-вами». К сер. нояб. Рада распространила свое господство на значит. часть Украины. В нояб. против Сов. пр-ва выступила Ставка, пытаясь при поддержке миссии Антанты объединить вокруг себя все контрреволюц. силы. 15(28) нояб. в Тифлисе было создано коалиц. пр-во — Закавказский комиссариат, объединившее груз. (меньшевики), арм. (дашнаки) и азерб. (мусаватисты) националистов и рус. белогвардейцев. Опираясь на националистич. формирования, «комиссариат» распространил свою власть на все Закавказье, кроме Баку, где установилась власть Совета во главе с С. Г. Шаумяном. В Белоруссии против Советского правительства выступила Белорусская рада, пытавшаяся опереться на формировавшийся в Белоруссии польск. корпус ген. Ю. Довбор-Мусницкого (до 25 т. ч.). В Туркестане и Сибири образовался ряд местных контрреволюционных правительств.



Все эти силы были инициированы и активно поддержаны странами Антанты, стремившимися создать из них общий фронт. В ноябре в Яссах состоялось совещание военных представителей Антанты и командования Рум. и Юго-Зап. фронтов, выработавшее общий план воен. действий в юж. р-нах страны с участием в Бессарабии — рум. войск, на Украине — чехословацкого корпуса (до 50 т. ч.), формировавшегося в р-не Киева и Полтавы. 14(27) нояб. совещание глав пр-в Англии, Франции и Италии вынесло решение «всемерно поддерживать движение в Закавказье». 9(22) дек. спец. конференция пр-в стран Антанты признала необходимым поддерживать связь с Украиной, казачьими областями, Финляндией, Сибирью и Кавказом, открыть кредиты, в первую очередь «для реорганизации Украины, на содержание казаков и кавказских войск». 10(23) дек. Англия и Франция заключили соглашение о р-нах будущих операций брит. и франц. войск на терр. России. В зону Англии вошли Кавказ, Закаспийская обл. и казачьи области, в зону Франции — Бессарабия, Украина, и Крым. Сибирь и Д. Восток рассматривались Антантой как зоны интересов Японии и США. Антанта готовила интервенцию в юж. и вост. р-нах страны, предусматривая не только подавление революции, но и расчленение и колонизацию России.



Не забыли интервенты и про север России. По единому плану Верховного военного совета Антанты на Севере высаживается десант союзников, который вместе с уже находившимися там интервентами превысил 20 тыс. человек. Под их защитой позднее появляется белогвардейское правительство Чайковского.



3 августа военное министерство США отдало генералу Грейвсу приказ об интервенции в Россию и отправке во Владивосток 27-го и 31-го пехотных полков, а также добровольцев из 13-го и 62-го полков. Всего США высадили около 7950 солдат на Дальнем Востоке и около 5 тысяч — на севере России. По неполным данным, только на содержание своих войск — без флота и помощи белым силам — США истратили свыше 25 миллионов долларов.

В августе 1918 г. американцы, англичане и французы заняли Архангельск. Интервенты объявили военное положение, ввели военно-полевые суды, за время оккупации они вывезли 2686 тысяч пудов разных грузов на общую сумму свыше 950 миллионов рублей золотом. Добычей интервентов стал весь военный, торговый и промысловый флот Севера. Американские войска выполняли функции карателей. Свыше 50 тысяч советских граждан (более 10 % всего подконтрольного населения) были брошены в тюрьмы Архангельска, Мурманска, Печенги, Йоканьги. Только в Архангельской губернской тюрьме было расстреляно 8 тысяч человек, 1020 умерли от голода, холода и эпидемий.