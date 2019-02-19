То, что могут понять только зрелые души

Если вы действительно понимаете, что эти пять вещей близки вам, то вы обладаете зрелой, взрослой душой.Для начала, небольшое отступление. Мы не ставим перед собой цель разделить людей на определённые группы, тем самым оскорбляя их. Как раз наоборот. Мы хотим дать возможность тем людям, которые подвергаются издевательствам, причину полюбить себя. Чтобы они не судили о себе и своей жизни, основываясь на ложном мнении зачастую жестокого общества.Многие люди обладают слишком взрослой душой, если не сказать старой. Причем настолько, что создается впечатление, будто они устали от всего и намеренно хотят отделиться от всех остальных. Но это лишь образ жизни и характера. Это нужно принять. И если вы относитесь к таким, если вас часто называют сумасшедшим, то самое лучшее, что вы можете сделать, это продолжать жить и оставаться верным себе.Обладая взрослой душой, вам будет тяжело стать неотъемлемой частью современного общества. Вы сделаете себе лишь хуже, причинив себе боль и страдания. Просто примите себя и не позволяйте кому-либо диктовать себе правила жизни. Никто не может повлиять на образ вашего мышления и состояние в целом.Ниже мы опишем пять вещей, которые смогут понять лишь взрослые души:Практически каждая взрослая душа нуждается в одиночестве. Они не хотят тратить время на пустые разговоры и отнимать его у других людей. Тем более, жизнь – это переплетение разных энергий, которые далеко не всегда доставляют нам радость. А общение с другими людьми может быть изнурительным. Изоляция от общества дает возможность восстановиться и наслаждаться тишиной. Вы можете просидеть в квартире целый день или молча смотреть на прохожих в парке, сидя на лавочке. Это те вещи, которые время от времени становятся необходимыми для вашего духовного здоровья.Некоторые люди могут назвать вас отшельником или социально отчужденным. Но правда в том, что вы цените свое время и умеете тратить его на то, что доставляет вам радость и возможность для размышлений.Помимо комфорта, вы также хотите достичь роста своей личности. Вы цените любую возможность для самосовершенствования настолько, что вы готовы стерпеть связанную с этим боль, депрессии и несправедливое отношение к себе.Вы рискуете и отправляетесь той дорогой, которую другие считают глупой или опасной. Но общепринятые методы скучны для вас и не могут научить вас чему-то. Вы хотите испытать взлеты и падения, страдания и радость. А их может дать лишь самостоятельные решения и отказ от привычного образа жизни, которое установлено рамками общества.С раннего возраста вы могли безошибочно судить о людях. Вы читаете их, будто перед вами лежит открытая книга. Наблюдая за человеком лишь несколько минут, вы можете определить его характер, образ жизни и другие параметры. Складывается впечатление, будто вы – это компьютер, в котором уже прописаны все возможные типажи людей, встречающиеся на пути.Это объяснимо богатым опытом, обретенным в прошлой жизни. Вам приходилось общаться с тысячами людей на протяжении всего периода существования вашей души.Поэтому вас тяжело удивить и вряд ли существует такой архетип, который вы бы не встречали.Это не значит, что вы осуждаете людей. Вы просто наблюдательны. Это дает вам возможность легко находить общий язык с любым человеком, если вам это нужно. Но все равно, вы предпочитаете оставаться в роли наблюдателя, чем участника диалога или компанейского общения. Это кажется вам естественным.Наличие такой способности уберегает вас от лжи. Вы замечаете диссоциативное поведение, смещение энергетического поля собеседника, а также изменения в его произношении слов. Вы уже наблюдали за этим раньше, просто вы не помните этого. Вами всегда трудно манипулировать, потому что вы можете увидеть настоящие намерения и желания других людей. Скажите спасибо своей интуиции.Некоторые люди могут называть вас странным, относится к вам с презрением или опаской. А все из-за вышеперечисленных навыков. Но разве это должно иметь значение? Просто подумайте: конечно, они будут недовольны вами. Ведь, они не могут манипулировать вами и производить ложное впечатление.Современная музыка для вас – это пустота, бессердечность и размытость. Средства массовой информации лживы и предвзяты. А общепринятый образ жизни — скучный и бессмысленный. Именно поэтому вы не любите находиться в современном обществе. Легче абстрагироваться и избрать свой путь, который в любом случае покажется странным для окружающих.Да, это чуть ли не единственная вещь, доставляющая вам радость. Вам не нужно казаться нарочито глубокомысленным. Вы просто хотите быть благодарным миру и жизни, а также постичь смирение.Вы понимаете, что жизнь непостоянна, в ней ничего нельзя принимать, как должное. Окружающие вас люди не поймут этого образа мышления. Им не понятно, почему вы так часто находитесь на природе, осуществляете прогулки в горы или в лес. А для вас это просто возможность отдаться медитации, размышления и тишине, которой нет в городской суете.Итак, если вы действительно понимаете, что эти пять вещей близки вам, то вы обладаете зрелой, взрослой душой. Вы мудры не по годам, будто вы прожили не одну жизнь. И будьте уверены, как бы вы не старались, мало кто поймет вас. А то, чего люди не понимают, они подвергают сомнениям, ненависти и злорадству.Вам не нужно надевать маски, чтобы влиться в то или иное общество. Ваша душа живет по-другому. Примите это и не позволяйте никому указывать вам. Никто не может дать вам правильный совет по поводу того, как нужно жить и что нужно делать. Мир не нуждается в повторяющихся характерах. Ему нужно больше людей, которые могут привнести что-то новое и светлое. Это и заставляет мир жить и развиваться.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/to_chto_mogut_ponjat_tolko_zrelye_dushi/2019-02-18-64446