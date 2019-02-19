Сурковы приходят и уходят, а Русь будет жить вечно…

Первое, что необходимо отметить, это то, что статья Суркова написана не человеческим языком. То есть, читая данную статью, обычный человек подумает, что это бред сумасшедшего. Тем не менее, Сурков — не сумасшедший. Просто, если бы он начал писать нормально, фактически это означало бы вскрыть свою сущность. Для правдивого человека нет необходимости маскироваться, маскировка нужна тогда, когда умолчания отличаются от оглашений. В этом заключается задача идеологии по отношению к концепции управления — скрыть её истинную суть от общества.

В «Независимой газете» 11 февраля 2019 года вышла статья Владислава Суркова «Долгое государство Путина» о текущей ситуации в России , где он попытался дать оценку текущей ситуации в России. На первый взгляд — статья-бессмыслица, где автор пытается доказать, что идеология «путинизма» — это будущее России. Однако, если владеть методологией, можно выявить и понять, что осталось в умолчаниях автора статьи.

Виды власти

Как известно, процесс глобализации объективен и протекает вне зависимости от желания «сурковых» и иже с ними. Но путь, по которому она может пойти, можно выбирать. Из известных ныне Идей глобальной значимости есть только две — паразитизм меньшинства на труде большинства и справедливость для всех.

Заявление Суркова «Английский Брексит, американский «грейтэгейн», антииммиграционное огораживание Европы – лишь первые пункты пространного списка повсеместных проявлений деглобализации, ресуверенизации и национализма», неадекватно по своей сути.



Глобализацию остановить невозможно, а расчленение отдельных государств и блоков государств — лишь этап на пути к созданию глобальной «элитой» планетарного олигархического фашизма (паразитизма «элиты» на толпе), выраженного в библейской концепции управления.



Есть и другой путь — выраженный в Русской культуре и Коране, призывающий всех к построению справедливого общества. Он получил своё чёткое лексическое выражение в Русской концепции глобализации.

Зачем Суркову понадобилось писать статью птичьим языком? Наверно потому, что идеология, которую он предлагает и в которую он вовлечён — выражает всё ту же библейскую концепцию управления обществом, для того и нужна маскировка.

Об идеалах по существу

В 1964 году — в год рождения Суркова в журнале «Техника — молодёжи» была анонсирована повесть «Долгая заря» советского писателя Ивана Антоновича Ефремова, которая впоследствии переросла в роман «Час быка», изданный в том же журнале в 1968-1969 годах.



Таким образом, у Суркова была возможность ознакомиться в чёткой лексической форме с двумя противостоящими друг другу идеями (паразитизмом и справедливостью) в их развитии.

В своем романе «Час быка» Иван Антонович Ефремов описывает глобальное толпо-«элитарное» общество (фактически всю суть западной концепции управления и её перспективы, в том числе и те, которые на момент написания статьи ещё не случились).

Биосфера планеты примитивна, поскольку её разнообразие было уничтожено технологически развитой цивилизацией, численно разросшейся и переполнившей экологическую нишу.



В результате произошла глобальная катастрофа культуры, в ходе которой большинство населения вымерло — как от голода, так и вследствие взаимного истребления в ходе выживания и борьбы за ресурсы.



После неё некая политическая мафия восстановила государственное управление и поддерживает «стабилизец» в пределах тех скудных возможностей, которые допускают ресурсы обожранной в прошлом планеты. Концептуальной власти нет, поскольку в ней нет надобности: «элитарно» ориентированный «стабилизец» не предполагает развития.

Государственная власть в руках «элитарныхю кланов, обитающих в планетарной благоустроенной по тамошним критериям столице — городе «Средоточия мудрости» и имеющих разветвлённую периферию, осуществляющую управление в регионах планеты; остальные на положение рабов, не знающих о возможности альтернативы.



Рабы двух категорий: ДЖИ — долгоживущие, это — те, кто смог освоить сложные профессии, требующие большого времени на выработку профессионализма и соответственно — больших затрат на обучение; КЖИ — коротко живущие, это — те, кто не смог освоить сложные профессии, или кому не хватило свободных вакансий.

КЖИ — живут не долго, заняты на простых работах, им позволены интеллектуально нехитрые развлечения и любые удовольствия эмоционально-физи­ологического характера при условии соблюдения «законности».



Если у них возникают болезни и травмы, требующие сколь-нибудь серьёзных усилий со стороны медицины и экономически неоправданных вложений на восстановление здоровья и поддержание их жизни, то — эвтаназия под воздействием некоего психотропа, вследствие чего смерти предшествует уход сознания в «кайф», а потом его угасание в «кайфе».



Кроме того, все КЖИ по достижении определённого возраста подлежат плановой эвтаназии. Исключения могут быть сделаны для детей ДЖИ, если их старики-родители заняты какой-то государственно значимой деятельностью (большие учёные и т.п.) и нуждаются в оказании помощи в быту.



За преступления — смерть, но уже не в кайфе «дворца лёгкой смерти», а так, «чтобы помучиться», поэтому обязательный атрибут «крутых» — орудие быстрого и необратимого самоубийства. Наряду с этим осуществляется строжайший контроль за рождаемостью с целью недопущения появления «лишних людей».

ДЖИ — своего рода «средний класс», превосходящий КЖИ по стандартам обеспеченности благами цивилизации и отчасти — социальная база на основе которой обновляются «элитарные» кланы властной олигархии.

«Стабилизец» поддерживается спецслужбами, которые профилактируют тенденции к возникновению бунтов и тем более — революционных ситуаций: действует система регулярного выявления психологически неустойчивых и потенциально недовольных, основанная на техногенном гипнотическом воздействии на толпу (эпизод «встречи со змеем»), с последующим изъятием и уничтожением выявленных индивидов, отклонившихся от некоего «психологического стандарта», по контексту сюжета основанного прежде всего на безволии (человек — это воля: нет воли — нет и человека).

Кроме «элитарных» кланов властной олигархии (хозяев системы и её топ-менеджеров), ДЖИ и КЖИ — в районах, откуда цивилизация ушла после катастрофы, бросив города и инфраструктуры бесхозными, обитают одичавшие люди, живущие «по способности» по законам обезьяньих стай.



Если они выходят за пределы своих ареалов обитания и вторгаются на территорию цивилизации, то сохранившие цивилизованность их безжалостно уничтожают.

Фактически в романе Ефремова противопоставлены глобальный олигархический фашизм и справедливое жизнеустройство планеты Земля.

Что может предложить обществу индивид, нравственно не определившийся в пользу справедливости? Очевидно, ничего хорошего. В своей статье Сурков противопоставляет «плохой» Запад и «хорошую» Россию.



Однако в чём разница между либерал-буржуинством Запада и «путинизмом» России? Без смены концепции управления разницы никакой. Фактически «путинизм» — это либерализм, причём более худшего качества, неспособный обеспечить качество жизни в экономике даже на уровне не самых продвинутых европейских стран.



Конечно, Сурков отрицает, что либералы у власти, да и сам себя судя по всему не считает либералом:

«Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств, и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы делают военно-полицейские функции государства важнейшими и решающими.



Их традиционно не прячут, а наоборот, демонстрируют, поскольку Россией никогда не правили купцы (почти никогда, исключения – несколько месяцев в 1917 году и несколько лет в 1990-х), считающие военное дело ниже торгового, и сопутствующие купцам либералы, учение которых строится на отрицании всего хоть сколько-нибудь «полицейского».



Некому было драпировать правду иллюзиями, стыдливо задвигая на второй план и пряча поглубже имманентное свойство любого государства – быть орудием защиты и нападения».

Однако разве у силовиков и охранителей системы, у самого Суркова не либеральное образование?



В конечно счёте, либерализм, так же как и марксизм — оболочки западной библейской концепции, суть которой в том, чтобы не дать индивиду состояться в качестве Человека. И именно либерализм сейчас закладывается в головы школьников и студентов.

О цивилизационном и государственном строительстве или почему Россия не Запад

Перу Федора Тютчева принадлежат строки:

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить,

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить».

«Элита» не в состоянии понять Россию в силу антирусскости «элитаризма». Тем не менее умом Россию понимать — надо для того, чтобы быть Русскими — многонациональной цивилизационной общностью.



Если соотноситься с задачей сохранения самобытности Руси и воплощения смысла её бытия в жизнь, то можно выявить два параллельно протекающих процесса, которые взаимно дополняют друг друга в решении этой задачи в обозримом историческом прошлом.

ПЕРВЫЙ. Сложившаяся на Руси иерархия холопства перед вышестоящими холопами и перед поработительными идеями цивилизационного строительства такова, что все эти холопы и Русь в целом под управлением холопствующей перед Западом «элиты» не могут стать органичной частью библейской цивилизации, что создаёт на протяжении последних 2000 лет большие проблемы для глобальной «элиты», управляющей библейским проектом:



«элита» туземцев необучаема, может только хапать;



холопы под её властью неумелы и подлы во всех смыслах вплоть до безпредельности;



ни «элите», ни её холопам — никому ничего нельзя доверить, ни на кого ни в чём нельзя положиться — не соблюдаются ни законы, ни договорённости, ни «само собой разумеющееся»;



оппозиционное местное знахарство встревает в процесс управления и не позволяет безраздельно контролировать через масонскую периферию программно-адаптивный модуль;



уничтожить, как индейцев на территории нынешних США и Канады или как аборигенов Австралии, — не получается, поскольку в периоды системных кризисов и катастроф «холопы» вдруг перестают быть холопами и совершают казалось бы невозможное, в результате чего Русь из кризисов и катастроф выходит в новые этапы освоения потенциала её собственного развития, в котором укрепляется, не утрачивая своей цивилизационной сути — оставаясь сама собой.



ВТОРОЙ. Идёт процесс развития культуры, т.е. расширяется кругозор людей, осмысление ранее неизвестной либо недоступной информации изменяет их мировоззрение, миропонимание, способы мышления; под воздействием этого изменяется организация психики индивидов и характер их участия в коллективной психике, порождаемой обществом.

В результате взаимодействия этих двух процессов Русь в 1988 году преодолела рубеж, после которого качество её общества и культуры по сути изменились, хотя по внешней видимости вроде бы ничего и не произошло.

С 1988 года в России появилась своя собственная концепция глобализации, основанная на идеях справедливости. Она стала постоянным фактором глобальной политики, и концептуальную властность — по своему нравственному произволу — своевольно осваивают люди, осознанно избравшие для себя в качестве идеи цивилизационного строительства идею осуществления справедливого жизнеустройства усилиями самих людей.



Это качественно отличает ситуацию от эпохи 989 — 1988 годов, когда из-под власти библейского проекта эпизодически вырывались только отдельные люди в каких-то аспектах своей деятельности и большей частью на непродолжительное время.

Отечественная «элита» этому процессу преображения культуры не в состоянии противодействовать, поскольку в принципе необучаема, и у неё нет иных интересов, кроме как работать на принцип «наша власть — гуляем всласть!»; а у её кураторов от масонства и от внутреннего знахарства нет навыков работы с информацией, концептуально чуждой библейскому проекту, в частности, и толпо-«элитаризму» вообще; нет навыков работы и с социальными процессами, в которых реализуется такого рода информация.

Сурков прав в следующем:

«Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности, дело ещё серьёзнее – Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием.



С тех пор как после провальных 90-х наша страна отказалась от идеологических займов, начала сама производить смыслы и перешла в информационное контрнаступление на Запад, европейские и американские эксперты стали всё чаще ошибаться в прогнозах».

Но перешла в наступление не идеология «путинизма», потому что она идейно пуста и в ней нет ничего, что бы привлекло западного жителя.



А перешёл Русский вариант глобализации, который притягателен для всего человечества, и который Сурков знает, но замалчивает, несмотря на то, что соответствующие материалы ему вручались.

Ни он сам, ни отечественная «элита» не в состоянии освоить эту концепцию, поскольку необходим развитый интеллект для её освоения и совесть для принятия, а признать свои ошибки — я-центричное мировоззрение не позволяет.



По этой причине в очередной раз «элита» в лице Сурков ищет внешних врагов, чтобы сплотить Россию под своим руководством и показать свою состоятельность при полной управленческой безграмотности. Чем это заканчивалось ранее (например, русско-японская война 1905 года), «элита» не помнит и выводов не делает.

«Глубинное» государство и «глубинный» народ

Со стороны общества нарастает запрос на обсуждение образа будущего и путей развития России.



В частности. 20 декабря 2018 года во время большой пресс-конференции В.В. Путину был задан вопрос журналистом С. Лисовским:

«И хотел бы попросить Вас, чтобы Вы обратились к нашим федеральным телеканалам, Первый, НТВ, «Россия», чтобы провели общенациональную дискуссию, какую же Россию мы строим, какое общество мы строим… можно ли организовать телешоу по стратегически важным вопросам долгосрочного развития России?»

Фактически, замалчивать далее тему противостояния государственности и народа не представляется возможным, поэтому по старой традиции, если не можешь противостоять — возглавь и уведи в сторону обсуждение вопроса.



Именно поэтому Сурков поднял тему так называемого «глубинного» народа, который противопоставляется «глубинному» государству Запада.

Сурков пишет:

«Обнаружив у себя внутри малоприятное «глубинное государство», американцы, впрочем, не особенно удивились, поскольку давно о его наличии догадывались.



Если существует deep net и dark net, почему бы не быть deep state или даже dark state? Из глубин и темнот этой непубличной и неафишируемой власти всплывают изготовленные там для широких масс светлые миражи демократии – иллюзия выбора, ощущение свободы, чувство превосходства и пр…

Так возникает благодетельная система сдержек и противовесов – динамическое равновесие низости, баланс жадности, гармония плутовства.



Если же кто-то все-таки заигрывается и ведет себя дисгармонично, бдительное глубинное государство спешит на помощь и невидимой рукой утаскивает отступника на дно…»

О России он пишет следующее:

«Государство у нас не делится на глубинное и внешнее, оно строится целиком, всеми своими частями и проявлениями наружу. Самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами.



Бюрократия, даже когда хитрит, делает это не слишком тщательно, как бы исходя из того, что «все равно все всё понимают… На глянцевой поверхности блистает элита, век за веком активно (надо отдать ей должное) вовлекающая народ в некоторые свои мероприятия – партийные cобрания, войны, выборы, экономические эксперименты.



Народ в мероприятиях участвует, но несколько отстраненно, на поверхности не показывается, живя в собственной глубине совсем другой жизнью. Две национальные жизни, поверхностная и глубокая, иногда проживаются в противоположных направлениях, иногда в совпадающих, но никогда не сливаются в одну.



Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать. Народность, что бы это ни значило, предшествует государственности, предопределяет её форму, ограничивает фантазии теоретиков, принуждает практиков к определённым поступкам.



Она мощный аттрактор, к которому неизбежно приводят все без исключения политические траектории. Начать в России можно с чего угодно – с консерватизма, с социализма, с либерализма, но заканчивать придётся приблизительно одним и тем же. То есть тем, что, собственно, и есть».

Фактически Сурков вынужден говорить о противостоянии народа и «элиты» в России, но не может описать проблематику по существу, поэтому вынужден блуждать среди сосен «глубинного» народа и «глубинного» государства.



Необходимо понимать, что западная цивилизация живёт в библейской культуре, то есть и де-факто (на основе традиций и неписаных законов), и де-юре (на основе свода законов государств) руководствуется по жизни библейской концепцией управления.



Государственность же России, 1000 лет назад встав на путь приобщения к западной культуре, постоянно находилась с ней в режиме конфронтации, смысл и цели которой до последнего времени были непонятны и потому не выражены в лексике.



Одним из выражений этого является тютчевское: «Умом Россию не понять…» и по существу бесплодное продолжение тютчевского высказывания одним из юмористов ХХ века: «Давно пора, (…), умом Россию понимать…».



Но это бесплодие в понимании России проистекает от порабощённости и извращённости библейским способом миропонимания сознания человека.

О причинах этого в XIX веке писал А.С.Хомяков (русский поэт, художник, богослов, философ, 1804-1860):

«То внутреннее сознание, которое гораздо шире логического и которое составляет личность всякого человека так же, как и всякого народа, — утрачено нами.



Но и тесное логическое сознание нашей народной жизни недоступно нам по многим причинам: по нашему гордому презрению к этой жизни, по неспособности чисто рассудочной образованности понимать живые явления и даже по отсутствию данных, которые могли бы подвергнуться аналитическому разложению.



Не говорю, чтобы этих данных не было, но они все таковы, что не могут быть поняты умом, воспитанным иноземной мыслию и закованным в иноземные системы, не имеющие ничего общего с началами нашей древней духовной жизни и нашего древнего просвещения (на которые во времена после крещения Руси наслоились, извратив их, древнеегипетско-библейская духовность и способ осмысления Жизни: наше уточнение при цитировании)».

В действительности «внутреннее сознание, которое гораздо шире логического» (так А.С. Хомяков назвал бессознательные уровни психики), не утрачивается в его полноте, но от некоторых его областей извращённое или порабощённое какими-либо догмами сознание само отворачивается.



Но осознанно отвергнутая информация и алгоритмика индивидуального и коллективного бессознательного никуда не исчезает, она оказывает своё воздействие на поведение людей, коллективов, социальных групп и обществ в целом и в конечном итоге выражается в цивилизационном строительстве.

А всякое цивилизационное строительство является объемлющим по отношению к государственному строительству.



Но если на Западе государственным и цивилизационным строительством занимались управленческие «элиты», круг которых постепенно расширялся (дворянство по своему составу шире высокородной аристократии, буржуазия и купечество по своему составу — шире дворянства и высокородной аристократии, современные менеджеры по своему составу — шире буржуазии), то в России цивилизационным строительством занималось «простонародье», а государственным — правящие «элиты», круг которых также, как и на Западе, постоянно расширялся.



Этим, видимо, можно объяснить и особую «катастрофичность» российской государственности (хотя на самом деле речь идёт о её развитии) и особую «революционность» русского народа: управленческие «элиты», занимающиеся государственным строительством и сдерживающие цивилизационное развитие, не обеспечивали необходимое качество управления цивилизации в целом и потому сметались простонародьем.

Т.е. на территории Руси и в её многонациональном обществе имеет место многовековой конфликт двух управлений:



Одно направлено на порабощение человечества от имени Бога в русле библейского глобально-политического проекта.



Второе направлено на созидание Царствия Божиего на Земле усилиями самих людей в Божьем водительстве.



И соответственно за каждой из взаимно отрицающих друг друга концепций управления, во-первых, стоит своя концептуальная власть, и, во-вторых, каждой из них свойственен свой вектор целей (точнее последовательность векторов целей, которые должны достигаться в ходе решения очередных задач в деле осуществления итоговых целей каждой из концепций).

Идеология, выдуманная Сурковым

«Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – уникальное и главное достоинство государства Путина.



Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно».

То ли Сурков не в состоянии увидеть падающее качество управления, то ли он враг народа и сознательно лжёт, а может быть это сознательно спланированная акция, имеющая вполне конкретные цели и задачи.

«В новой системе все институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь.



Кроме них, в обход формальных структур и элитных групп работают неформальные способы коммуникации. А когда глупость, отсталость или коррупция создают помехи в линиях связи с людьми, принимаются энергичные меры для восстановления слышимости».

Вряд ли Сурков не знает, что система, в которой все связи замкнуты на одного человека, рано или поздно потерпит крах. Если это так, значит имеют место быть другие смыслы.

Сурковский «путинизм» — более объемлющее понятие, не касающееся лишь личности Президента.



На всю страну было заявлено что «путинизм» — важнее личности Путина, это процесс, который обозначает некий возможный сценарий будущего, когда сам Путин уже не будет Президентом, а «путинизм», как уникальное социально-паразитарное явление — останется.

Народы, мол, всех стран смотрят на «путинизм» с надеждой — у них-то ещё хуже. Может для «импортных» народов — это и лучик света в тёмном царстве, но для народов России после пенсионной реформы, бессмысленной и беспощадной, вера в доброго царя Путина, исчезает с катастрофической быстротой.



Для народов России сурковский «путинизм» равен сатанизму. И никакого долгого «путинизма» не будет. Уйдет Путин — уйдет и «путинизм». В этом смысле «путинизм» не равен большевизму, олицетворяемому Сталиным.



Потому что Сталин не ушёл, а растворился в будущем, а большевизм живёт в иных формах и продолжает дело становления справедливого общества.

Фактически Сурков объявил Владимира Путина ответственным за все происходящие и будущие катастрофические явления, планируемые социальными паразитами. И если бы Владимир Путин и его ближайшие соратники на это купились, то он и стал бы таковым в глазах всего человечества.

В связи с этим, становится понятно, почему Путин так смело пошел на пенсионную реформу и на подрыв доверия народа. Он не дал возможности разнородным паразитам воспользоваться своим именем в будущем.



Фактически теперь ответственность за будущее общества лежит на самом обществе, доверять больше некому и незачем. Вероятно Путин сам толкает народ на скорейший переход на самоуправление и вымывания «элиты» из управления.

В этом смысле понятна фраза И.В.Сталина: «Не герои двигают историю, а история делает героев, следовательно, — не герои создают народ, а народ создаёт героев, и двигает вперёд историю».

Теперь, как бы не старались рабовладельцы, зазывая народы России, размахивая флагом «путинизма» — народ за ними не пойдет. Эта хитроумная ловушка была обезврежена заранее.

Сурковский управленческий манёвр был реализован несвоевременно, с опозданием по отношению к объективно сложившейся текущей ситуации, что показывает управленческую безграмотность Суркова и компании, не учитывающих объективный фактор — Закон времени.

Закон времени

Человек представляет собой двухканальную систему передачи информации: через генетику и через психику.



Скорость передачи информации на генетическом уровне равна скорости вхождения новых поколений в жизнь — 1 раз в 25 лет и является постоянной, а скорость передачи информации на уровне психики является переменной и равно скорости обновления социально значимых знаний и технологий на их основе.

Если в древности многие поколения проходили через технологически в общем-то неизменный мир, то в наши дни за время жизни одного поколения успевает смениться несколько поколений техники, технологий и соответствующих социально значимых знаний и навыков технико-технологического характера.

Это изменение характера информационных процессов в обществе и качества жизни получило название — изменение соотношения эталонных частот биологического и социального времени или закона времени.



Оно качественно изменяет воздействие среды обитания на психику личности и является стрессом, угнетающим и уничтожающим носителей нечеловечных типов строя психики, если они не желают задуматься над смыслом жизни и вопросом о сути и предназначении человека.



Т.е. это не только фактор социальной гигиены, но и фактор, стимулирующий переход людей к человечному типу строя психики, конечно, если они не занимают позицию прапорщика из анекдота: «Чего тут думать — трясти надо…»

Закон времени определяет меру развития общества и наряду с осознанно-волевыми действиями людей идёт становление концептуального властного общества. Продвижение идей социальной значимости в политическую практику не может протекать быстрее, нежели общество осваивает эти идеи — это исходный принцип построения политики, на который концептуальная власть опирается и которому следует в силу его объективности.

Говоря о глубинном государстве Запада, Сурков не понимает, почему Запад монолитен.



А причина этому проста: в отличие от отечественной, «элиты» государств Европы и Запада в целом служат идее цивилизационного строительства в русле библейского проекта; их действительно «положение обязывает», поскольку положение является следствием служения идее цивилизационного строительства, которую западные «элитарии» в большинстве своём тоже не понимают в её полноте, но которой служат, понимая то, во что их посвящают заправилы проекта.



При этом образ жизни Запада им представляется высшим достижением человечества, а устремлённость в будущее — объективным Добром. В силу этого у них даже не может возникнуть потребности в поиске альтернативы Западному пути развития глобальной цивилизации, не говоря уж о том, чтобы её выработать и начать продвигать в практическую политику.

При этом для них ощутимо то, что «элита» Россим не служит и не способна служить ничему, кроме своих «потреблятских» устремлений, которые по своему же невежеству и управленческому непрофессионализму далеко не всегда способна воплотить в жизнь; а если даже что-то ей и удаётся воплотить в жизнь, то она не способна защитить свои достижения.



За душой у неё, кроме «потреблятских» устремлений, остаётся только неискоренимая зависть к более успешному Западу, где реализуется какая ни на есть идея цивилизационного строительства.

Поскольку «элита» не способна войти в Западный проект, а Русская концепция глобализации ей нравственно не приемлема, кроме того, «элита» на Руси никогда не властна над своим даже обозримым ближайшим будущим, то её уход предречён, и можно сколько угодно стучать дверьми напоследок, но это лишь вопрос ближайшего времени.



Как видно, «сурковские» потуги лишь подтверждают желание продлить собственную агонию.

Вместо заключения

Завершая статью, Сурков пишет:

«У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается. Будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия «изменила поведение». Ведь это только кажется, что выбор у них есть».

Никакой борьбы не будет, есть только метод культурного сотрудничества.

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь и кровью…»

Но мы попробуем спаять его любовью, —

А там увидим, что прочней…»

Ф.И.Тютчев

ИАЦ

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