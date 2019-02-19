Славянская истина.

На любом руководителе лежит ответственность за свой коллектив, будь он светский или церковный. Каждый из нас сталкивался с руководителями крайне недалекими, которые заводили свой коллектив в тупик, в результате чего в нем начинались брожения, и возникало отсутствие сплоченности. В свете сказанного выше, я сообщаю, что поп именующий себя вселенским и константинопольским, тот самый, что дал томос украинским раскольникам от РПЦ, непроходимо глуп и жаден, сребролюбив и жаждет власти. Глуп и американский госдеп, затеявший всю эту чехарду с автокефальной церковью в Украине, глупы ребята из ЦРУ, блестяще обставившие это деление церковной амебы, глуп коллективный запад, поддержавший эту идею.

Непонимание прошлого России, полная деградация истории, как науки, привели к тому, что Запад борется не с Россией, а с мифом о ней. И в этом мифе прекрасно соседствует с прочими мифами, миф о РПЦ, как об истинно русской церкви, которая неустанно пеклась о России все годы, с момента реформы патриарха Никона.

Создавая РПЦ в 1941 году, Сталин преследовал много целей, поскольку знал всю кухню попов, раз уж учился в духовной семинарии. Откуда он ее взял? Говорят, что она канонически вышла из дореволюционной Греко-Католической Русской церкви установленной окончательно Романовыми в 1863 году, с введением повсеместно библии. Однако, это неправда. РПЦ это совершенно новая церковь, созданная в СССР в результате борьбы множества осколков романовской церкви, появившихся после падения самодержавия. Имперская церковь России была исключительно романовская и проистекала из семьи императора. А сама семья была ставленниками Запада. Значит и церковь ее была прозападная.

То есть церковь Романовых прекратила свое существование с падением династии. Созданное объединение РПЦ, тоже взялось Сталиным не просто так. На самом деле РПЦ никогда не была церковью России. Ее принесли в Православную Русь с территорий где была греческая ОРТОДОКСИЯ, то есть ни о каком православии не может быть и речи. Орто – право, а доксия – вера. Константинопольский патриархат не православный, а правоверный. И эта вера установилась там после того, как Дмитрий Донской установил на Руси апостольскую церковь, а сам стал править в Константинополе под именем Константина Великого (означает Северного), куда и перенес столицу империи с берегов Волги из Господина Великого Новгорода – совокупности городов Золотого Кольца России.

Куликовская битва это битва темника Вельямина Мамаева (сторонника древнего царского родового христианства) и князя Дмитрия Донского (значение Речной), который был представителем простонародного или апостольского христианства. В результате победы (Ники ) Донского, апостольское христианство стало ведущим в империи, но по-прежнему не принималось на Руси. Донской не был князем царской династии империи, из которой вышел Исус Христос (на Руси князь Андрей Боголюбский, а в годы правления в Византии император Андроник Комнин 1152-1185 гг.). Последователи реформ старой церкви или первого раскола, ставшего возможным в результате победы на Куликовом поле, стали именоваться никонианами или греками. Греческая вера это жреческая вера, то есть поповская, когда была введена строгая иерархия в самой церкви между ее жрецами (зрецами, грецами, греками). Изначально греки не национальность, а вероисповедание – никонианство.

Славяне, тоже не народ и не нация. Славяне это последователи Исуса Христа Царя Славы. То есть последователи древнего родового царского христианства, где святыми и полубогами были члены правящей в мире династии Ромеев, из которой и вышел Исус.

То есть перед тем, как кричать, что вы славянин, сначала вспомните, в какой церкви вы были крещены. Славяне вообще не принимают обряд крещения от церкви, считая, что Исус своим крещением крестил всю Землю и все ее воды. А значит, нет никакой необходимости совершать дополнительное крещение, раз уж ты сразу рожден крещенным.

У славян в обряд крещения входит помазывание на жизнь и погружение в воду целиком, поскольку действо это происходит в зрелом возрасте, когда человек уже осознает свою окрепшую веру. Погружение в воду означает смывание всех грехов и приход в веру. А при помазывании детям только имя дают. Причем для всего этого славянам никакие попы не нужны – все делают сами миряне.

То есть в том, что сегодня называется православием, нет никакого православия, а есть никонианство или ересь жидовствующих. Жидовствующие это не иудеи, а те, кто ЖДУТ конца света. Если в церкви читают библию, которая содержит Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, то такая церковь и есть жидовствующая. РПЦ – яркий тому пример.

Когда Сталин восстановил в современном виде РПЦ, то около 13 тыс. приходов образовалось в СССР в 1947 г.

Давайте посмотрим на их географию? Так вот: около 9 тыс. — на Украине, около 500 — в Молдавии и Белоруссии. Итого примерно 10 тыс., а из 3 тыс., которые приходились на другие республики, — 1,5 тыс. располагались в южных регионах и прилегающих к Украине областях, и на всю оставшуюся территорию ОГРОМНОЙ РОССИИ, было только 1,5 тыс. приходов.

То есть, изначально советская власть готовила на базе украинских приходов тамошних жидовствующих церквей, новую церковь. Для этого, была разработана идеологическая диверсия, под названием «Киевская Русь» и придумана никогда не существовавшая история Киева на Днепре. На самом деле Киевская Русь это Константинополь, чью историю частично перетащили на днепровские кручи. Ничего из того, что сообщают о Киеве историки, на самом деле, там никогда не было, а сам город появился в результате слияния двух городков: Самбата и Печерска, которые разделяло Козье болото – современный Крещатик. Не было в Киеве и крещения Владимиром Крестителем. Это событие произошло в городе Владимир, совсем на другой реке.

Все, что мы сегодня слышим о Киеве это разработка идеологов КПСС.

Именно Украинское ПРАВОВЕРИЕ от греков, было положено Сталиным в основу РПЦ. Эта церковь вышла из Украины и прочих окраин Великой (а это Северной) России и туда же возвращается, после обретения томоса от патриарха Варфоломея.

Почему, я начал написание этой работы с заявления о глупости руководителей?

Дело в том, что Запад потратил неимоверные усилия, для того, что бы в 17 веке уничтожить настоящую Русскую Веру и Русскую Церковь. Насаждение романовской церкви длилось столетиями и лишь в 1863 году император Александр Второй заявил, что теперь в России победила вера его предков и их церковь стала главенствующей в России. Именно романовская церковь помогала держать русский народ в невежестве, отобрав у него право на собственную былину, на Христа – русского князя. Впавший в состояние растерянности народ, три долгих столетия находился во мраке, а затем, свергнув в 1905 году принудительное крещение у никониан (царь даровал свободу вероисповедания), в 1917 году сверг и саму церковь греков, которая отравляла наши умы и души. Созданная Сталиным РПЦ была призвана держать под контролем общество и сообщать о ее настроениях. Появившиеся в последнее время признания попов о сотрудничестве с КГБ по всему бывшему СССР полное подтверждение моих слов. Среди агентов КГБ, чьи имена опубликованы в Прибалтике митрополиты и епископы, а лже-патриарх Украины Денисенко, сам признался в сотрудничестве. Я думаю, что и в России тоже самое.

То есть, жидовствующая церковь была главным достижением Запада, в деле управления Россией. Вместо древней простой и открытой веры, русскому народу навязали греческое мракобесие и ложь, именуя все это христианством. Будя!!! Пожировали и хватит. Русский народ начал свое пробуждение, с изумлением вглядываясь в те трущобы, в которые его завели.

Именно романовская церковь создала противоборство между своим «православием» и Исламом, что никогда не было на Руси, поскольку и Ислам и Православие вышли из царского родового христианства. Само название Ис-Лам, говорит за себя – Исуса Учение. Только его пересказал своими словами пророк Магомет (мир и благословение ему!). Нет, и никогда не было, никакого различия между старой Русской Верой и старым дораскольным Исламом. Это одна Вера, только разные способы богослужения.

Романовы потому и меняли церковь в России, что бы укрепить свое положение на троне государства, который они узурпировали, не имея на это права. Так же поступили и большевики, пришедшие в России к власти. Они создали свою РПЦ, на принципах Романовых. Ныне все это идет прахом!

Раскол в РПЦ, который произошел на Украине, главная ошибка коллективного запада и снятие кандалов с Великой России. Чужая церковь начинает уходить с ее территории в свои исторические границы. Для этой церкви создается разновидность духовного гетто, и ей запрещено иметь свои приходы, где бы то ни было, кроме Украины. Мало того, она полностью подчиняется в виде митрополии Константинополю, которого давно не существует на карте. Приняв решение расколоть «православие», Запад начал бороться с мифом о русской церкви и ударил по своему союзнику – РПЦ, руками откровенного балбеса из религиозного сообщества Фанар. Все каноническое право, созданное жрецами-греками, было попрано, под аплодисменты западных идиотов, не понимающих, что они натворили себе же во вред.

Происходит то, что я описывал в серии миниатюр о Третьей Силе. В России поднимает голову ее истинная Вера в виде трех ее исконных направлений:

- Старообрядцы

- Единоверы

- Староверы-беспоповцы.

То есть, идет возврат к древнему родовому христианству и апостольской церкви, созданной на базе царского христианства.

Многие не понимая происходящего, пытаются заступиться за РПЦ, мол, они форпост России в Украине. Нет! РПЦ форпост греческого мракобесия, приведшего православный мир к современному состоянию. Сегодня храмы РПЦ в России малопосещаемые и совсем небольшой процент ее населения поддерживает никониан. Однако, не смотря на свое отношение к религии, любой человек Русского Мира, не отказывается от Веры. Он просто не понимает, как можно всю эту чушь воспринимать за Веру, а потому кидается в крайности, от атеизма, до изучения Камасутры.

Все это понятно, и я никого не осуждаю. Просто люди не знакомы с Русской Верой, заявляя о себе, как о славянах, но при этом являясь никонианами. Это дело наживное, ребята. Наша земля, наш язык, наша культура и те знания которые начали открываться Русскому Миру, выведут нас на широкую дорогу Русской Веры, где Бог – отец каждому из нас, где легко и свободно дышится. Мы уже идем на Беловодье и украинский томос тому яркое подтверждение.

При всей нашей «родственности», украинцы уже много веков поражены предательством и этому есть объективные причины. А посему удивляться сегодняшнему положению дел в этой стране не стоит. Все началось еще в 16-17 веках.

Кстати, поляки тоже говорят, что они славяне, однако, мы их братьями не очень считаем. А Украина еще совсем недавно была под католической экспансией. Да под кем она только не была? Всегда жившая подачками и рабством, она стремилась выйти из своего положения и попадала в очередное рабство.

В связи с этим, я хочу выдвинуть одну мысль, которая возможно не понравится многим, имеющим украинские корни. Вся никонианская церковь, это церковь культивирующая селянский дух своего народа, крепостническую зависимость от пана

Обратите внимание, что никонианская элита, созданная Романовыми является военно-земельной. Сановники, офицерство и помещики все наделены землей и рабами, что являются сферой их материальных интересов. Карьера любого из них — это военная или гражданская служба, приносящая земли и рабов. И в этом суть романовского режима, романовской монархи и современного украинства. Это украино-польских дух, тот самый, что вывел людей на украинский майдан и разгромил промышленность этой некогда богатой республики СССР. Посудите сами: как только из Украины уехали специалисты прибывшие туда из СССР (или просто состарились), производство просто замерло и рухнуло.

Примечательно то, что Украина и Речь Посполитая, всегда были абсолютно сельскими странами. Причем странами воинственными. Там всегда существовало резкое деление на военную и крестьянскую части. Землю возделывать и воевать — дальше интересы не идут. Украине чужд индустриальный дух.

Отношение человека к РПЦ (и ее предшественнице) с времен Романовых указывало на то, что могли занимать государственные посты, могли лишь те, кто исповедуют никонианство. Собственно, вся романовская элита была создана по никонианскому покрою. В этом и было заключена вся задумка по уничтожению России, не принятая основной массой населения, задумка привнесенная кучкой людей из продавшейся Западу Малороссии.

Однако, хохлацкие попы принесли и свое «ноу-хау».

Любой колониальный режим держит дистанцию по отношению к «туземцам», а здесь представители украино-польской элиты эту дистанцию просто уничтожили — не «мы сюда приехали», а «мы и есть коренные, мы олицетворяем исторический и духовный путь России». А вы, тут приезжие и случайно забредшие из каких то непонятных монгольских степей. «Чемодан-вокзал-Монголия»

Вот тогда и была придумана идея Киевской Руси, мол, с нее все началось. Причем не с Византйской Руси, а именно с еврейского городка Самбатион, рядом с которым присоседился славянский Печерск.

Друзья мои! Поверьте, что ничего плохого в мире не происходит, а просто рушится ересь жидовствующих. Идет раскол во всем «православном» мире. Но при этом настоящее Православие крепнет и выходит в свет из забытого всеми угла, в который Запад (как казалось ему) загнал Русскую Веру. Запад снова борется не с Россией, а с ее фантомом в виде РПЦ. В который раз созданное на западе детище, становится его противником. Вспомните хотя бы Алькаиду Бен Ладена, с которым еще недавно обнималась Клинтон. Патриарх Кирилл тоже обнимался с папой римским на Кубе. И что?

Я думаю, что не стоит радоваться падению своих противников, тем более, что они пали от того, что сгнили. Я просто сообщил Вам то, о чем вы не догадывались и хочу добавить, что созданное на Украине греко-католическое гетто, втянет туда и попов из РПЦ, поскольку скоро им на Руси просто нечего будет делать. Авторитет утерян навсегда, и Россия уже идет другим путем. Все просто: жидовствующая церковь возвращается в свои естественные границы, где и перегниет, вместе со своими прихожанами, решившими вернуться в средневековье.

А тем временем, на Руси восстанавливаются основы древнего благочестия. Конечно, еще нужно много времени, но ответьте мне на вопрос, господа читатели? Скажите, вы слышите, что бы вас зазывали в свои общины староверы или старообрядцы, вы смотрите по ТВ рекламу единоверов? Нет, ничего этого нет. Но, тем не менее, число людей идущих за знаниями к этим людям неуклонно растет. А ответ прост, к нам нужно прийти самостоятельно, выстрадано и убежденно. Не потому, что всех крестят, а я чем хуже остальных? А потому, что у самой душе забрезжил огонек чего-то очень родного, нахлынули забытые чувства, стало неожиданно радостно и вольно, раскрылось давно забытое, и душа запела. Запела так, что мир вспыхнул красками жизни, проснулась любовь, окрепла надежда и вера привела к желанию познать истину.

На том стоит, стояла, и будет стоять Россия-мать.



Источник: https://www.proza.ru/2019/01/06/1186