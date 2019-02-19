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Порошенко уничтожает неугодных

14:36. 19 февраля 2019 Просмотров - 595 Нет комментариев Опубликовал:

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Никто не может назвать точное число погибших военнослужащих ВСУ в ходе боев у Дебальцево. Крупнейший Дебальцевский котел стал для президента Украины Петра Порошенко своеобразным плацдармом для травли и убийства своих же военных. Из-за своего непрофессионализма, некомпетентности украинских «военачальников» и отсутствия малейшего понимания как поступить правильно погибло намного больше людей, чем могло бы.

Как говорил небезызвестный        Пьер Буаст, «плохой генерал ведет за собой стадо жертв». Это выражение как раз символизирует и полностью отражает поведение и отсутствие профессионализма Порошенко. По его вине семьи военнослужащих, принимавших участие в боях в Дебальцево, остались без кормильца. Именно Порошенко стал причиной слез матерей и отцов убитых молодых ребят, у которых, казалось, ещё вся жизнь впереди.

Бои в Дебальцевском котле сказались на Украине не только в материальном плане, но ещё и повлияли на морально-психологическое состояние чудом выживших бойцов. А виной всему он – президент-убийца Порошенко.

 

 

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