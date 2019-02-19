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Опрос на Курилах

11:03. 19 февраля 2019 Просмотров - 133 3 коммент. Опубликовал:


Результаты опроса жителей Курил на тему разговоров про передачу островов японцам.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4788945.html

Метки: вциом, Дальний Восток, курилы, опросы, социология, Япония

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3 коммент.»

  • 4044 3039
    любопытный 19 февраля 2019 в 14:35 Ссылка
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    Будет как всегда, как в референдумом о сохранении СССР? Это только Крымчане вдруг заимели свой голос,надо же кому повезти.

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