Опрос на Курилах
11:03. 19 февраля 2019 Просмотров - 133 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Результаты опроса жителей Курил на тему разговоров про передачу островов японцам.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4788945.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4788945.html
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Будет как всегда, как в референдумом о сохранении СССР? Это только Крымчане вдруг заимели свой голос,надо же кому повезти.
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Точняк передаст, передаст…
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А мы обрели свободу только благодаря ему, хоть щас мнение поменялось…
Его действия хоть кого достанут!!!