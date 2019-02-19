Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2019
- 08:43 Число украинских туристов в России за год увеличилось на 28%.
- 03:30 Либералы жаждут реванша: глава Союза Добровольцев Донбасса жёстко ответил недругам.
- 00:59 За троллинг над командой Порошенко – в полицию.
- Вчера 23:32 «Здесь всё равно будет ДНР!» — в Мариуполе напали на агитационную палатку Порошенко (ФОТО).
Число украинских туристов в России за год увеличилось на 28%
В 2018 году в России побывали 37 тысяч украинских туристов, что на 28% больше показателей 2017 года.
Об этом говорит статистика пограничной службы ФСБ.
Всего в 2018 году Россию посетили 9,1 млн украинцев, 7,8 млн из которых приезжали с частным визитом, порядка 600 тыс. — с деловой целью, остальные — в качестве транзитных пассажиров.
Большинство украинцев (более 6 млн человек) прибыли в Россию на автомобиле. 26 украинцев официально остались в России для постоянного проживания.
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Либералы жаждут реванша: глава Союза Добровольцев Донбасса жёстко ответил недругам
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай ответил на обвинения либералов.
Я хотел бы ответить, не переходя на личности, но в данном случае это сделать сложно, учитывая то, что с Максимом Шевченко я знаком достаточно давно и достаточно хорошо, поэтому воспринимаю его выпад как нечто личное.
По всей видимости, долгое активное сотрудничество с либеральными СМИ приводит к некоторым изменениям в сознании, в частности, к появлению синдрома «либеральной паники», ярким примером которой является текст Максима (https://echo.msk.ru/blog/shevchenkomax/2372351-echo/).
Дело в том, что наши либералы — коллаборационисты, и очень любят друг друга пугать приближением, даже, скорее, наступлением фашизма, так называемым «фашистским переворотом».
В связи с этим я расскажу одну историю, которая произошла со мной где-то в 2011–2012 годах. По своей работе, будучи главой консалтинговой кампании, я встретился с одним известным либеральным журналистом и пиарщиком. Тот почему-то решил, что я априори являюсь его единомышленником, и, будучи в возбужденном состоянии, буквально, что называется, схватил меня за лацканы пиджака и начал уверять в том, что вот сейчас, в 2011–2012 году, у нас в России ситуация, как в 33-м году в Германии. И что вот-вот произойдет страшный фашистский переворот.
Мне тогда было очень смешно. И я с удовольствием молча слушал, а потом объяснил ему, что являюсь тем самым персонажем, которого он так опасается. То есть настоящим национал-патриотом. После чего журналист занервничал и убежал.
С тех пор прошло без малого уже десять лет. «Фашистского переворота» так и не произошло, а страх у наших либералов остался и продолжает активно поддерживаться ими друг у друга.
Что стоит за этим перманентным ужасом? Глубокий комплекс, вызванный тем, что левые либералы (или правые либералы — не суть важно, какие именно) уже были у власти в России при Борисе Ельцине, в 90-х годах.
Начиная с момента развала СССР они сотворили со страной и за ее пределами такое, что мы до сих пор расхлебываем тяжелые последствия их внешней и внутренней политики. При этом данные личности не сидят в лагерях, они не расстреляны, они даже, за редким исключением, не убежали никуда за границу. Убежала лишь малая часть — только та, которая уж совсем откровенно проворовалась.
И эти либералы постоянно жаждут реванша. Им кажется, что этот реванш должен был бы наступить в условиях экономического кризиса. Но они видят, что его не происходит. Поэтому свои затаенные комплексы и свои настроения на то, чтобы осуществить переворот, только в данном случае либеральный, транслируют на своих политических противников. Коими, вне всякого сомнения, члены Союза Добровольцев Донбасса и являются.
Я хотел бы заметить следующее. Довольно забавно обвинять Союз добровольцев Донбасса в том, что мы являемся наймитами крупного капитала. Причем делать это с такой площадки, как «Эхо Москвы», финансируемой компанией «Газпром» — давно, прочно и весьма щедро. А вот СДД как раз никаких спонсоров из числа крупных капиталистов не имеет. Ну и «Газпром» уж точно не является спонсором СДД. Поэтому обвинения такого рода и представляются мне весьма забавными.
Я бы предложил широкой общественности уже как-то определиться по поводу некоторых лиц, которые в статье упоминаются. Скажу о себе, буквально пару слов. За всю жизнь меня как только не называли, в том числе и в разных СМИ. И я просто развожу руками и думаю о том, какая же все-таки у некоторых людей каша в голове.
Получается, что я одновременно, с точки зрения СМИ, являюсь: белогвардейцем, коммунистом, фашистом, нацистом, либералом, агентом мирового сионизма, ультранационалистом, антисемитом… Как это все может совмещаться одновременно, в одном человеке, я не понимаю.
Я с молодых ногтей как был, так и остаюсь всего лишь русским человеком и патриотом своей Родины, то есть человеком, который любит свою страну и хочет, чтобы она была великой, а люди, ее населяющие, жили достойно.
Обвинения Максима Шевченко — это и есть отражение той самой каши, которая в голове не у членов Союза добровольцев Донбасса, а в голове у самого Максима Шевченко.
Хотя в его тексте есть и слова, за которые я ему благодарен — он нам польстил, сказав, что в голове у членов СДД винегрет из Ницше, Зомбарта, Говарда и Гумилева. Ну, за Гумилева и Вернера Зомбарта я ему благодарен, хотя должен со скорбью признать, что очень немногие члены Союза добровольцев Донбасса действительно читали труды Вернера Зомбарта.
Я также благодарен Максиму Шевченко за то, что он навел меня на мысль — надо организовать общеобязательную библиотеку Союза добровольцев Донбасса и ввести туда хотя бы «Современный капитализм» Вернера Зомбарта. Очень качественная и полезная книга.
Также хотелось бы заодно отметить, что наш Совет Командиров Союза Добровольцев Донбасса вызвал необычайно оживленную реакцию в прессе.
Заседание Совета — это всего лишь внутреннее обсуждение актуальных и наболевших проблем ветеранов. Однако медиа отреагировали конспирологическими обвинениями, при этом диаметрально противоположными. Если Шевченко нас обвиняет в фашизме и в том, что мы чуть ли не готовим государственный переворот, то сторонники Стрелкова заявляют, что мы якобы являемся агентами мирового сионизма. При этом, естественно, они, по-факту, занимаются апологетикой собственного кумира.
Вот мне очень интересно, как в мозгах общественности это все может уместиться одновременно. Может как-то надо уже определиться: мы агенты мирового сионизма или последователи Муссолини и Гитлера?
Забавность сего момента состоит в полном несоответствии фактам.
Про себя я могу сказать — во мне нет ни капли еврейской крови. А вот что касается кумира некоторых наших интернет-патриотов Стрелкова, он же — Гиркин… Вот он-то, как раз, типичный семит. И удивительно, что этого не замечают его апологеты.
Для всех ветеранов-добровольцев, настоящих патриотов своей Родины, которые поехали на Донбасс защищать простых граждан и которые сражались как раз против укрофашизма, для них обвинения в фашизме — это тяжелое оскорбление, и Шевченко это прекрасно знал, когда писал свою статью.
Что касается обвинений в том, что Союз добровольцев Донбасса претендует на некоторое место во внутренней политике… Действительно, это было одной из тем обсуждения на Совете Командиров. И было бы странно, если бы этот вопрос вообще не возник. Он появился давно, и в какой-то момент его нужно было обсудить.
Дело в том, что Союз добровольцев Донбасса объединяет людей социально активных и пассионарных. Естественно, добровольцы, когда они уже выполнили свою военную миссию, в обычной гражданской жизни продолжают быть людьми достаточно активными и заметными, особенно в регионах.
И я попытаюсь объяснить, почему этот вопрос был поставлен, на простых примерах. Ко мне довольно часто приезжают руководители региональных подразделений и говорят: «Александр Юрьевич, нас наши товарищи из такой-то партии просят о поддержке на выборах. Мы можем их поддержать? И можем ли мы сами выдвигать свои кандидатуры на выборы?» Как правило, обращаются из «Единой России» или «Справедливой России», и имеется в виду поддержка на региональных или муниципальных выборах. И, конечно, я говорю — да, можем, только даю рекомендации и уточняю, знают ли они этих людей и верят ли им. Если да — то, конечно, поддерживайте и, если хотите, — то идите на местные выборы.
И вот тогда местные руководители задают мне следующий очень простой вопрос: «Александр Юрьевич, а почему мы не можем идти не от кого-то еще, а от самих себя?» Так что да, вопрос назрел и его необходимо было так или иначе хотя бы поставить на том совещании, которое мы проводили. Я не вижу в этом ничего плохого.
Очевидно, что Союз добровольцев Донбасса, при всей своей внешнеполитической устремленности, является, как и всякая организация, в потенциале еще и внутриполитической силой.
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За троллинг над командой Порошенко – в полицию
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«Здесь всё равно будет ДНР!» — в Мариуполе напали на агитационную палатку Порошенко (ФОТО)
В центре оккупированного Мариуполя мужчина с ножом напал на агитационную палатку кандидата в президенты Петра Порошенко.
Об этом сообщил член местного отделения «Блока Петра Порошенко» Валерий Аверьянов.
По его словам, инцидент произошел 17 февраля около полудня в районе магазина «100 мелочей», нападающий был один.
В тот момент в палатке находились две женщины-агитаторши, мужчина внезапно подбежал к ним и начал выкрикивать пророссийские лозунги. Затем со словами «Здесь все равно будет ДНР!», достал нож и порезал палатку, после чего скрылся.
Сами агитаторы не пострадали и вызвали полицию.
Прибыв на место происшествия, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, на данный момент устанавливают личность нападавшего.
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