Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2019

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай ответил на обвинения либералов.

Я хотел бы ответить, не переходя на личности, но в данном случае это сделать сложно, учитывая то, что с Максимом Шевченко я знаком достаточно давно и достаточно хорошо, поэтому воспринимаю его выпад как нечто личное.

По всей видимости, долгое активное сотрудничество с либеральными СМИ приводит к некоторым изменениям в сознании, в частности, к появлению синдрома «либеральной паники», ярким примером которой является текст Максима (https://echo.msk.ru/blog/shevchenkomax/2372351-echo/).

Дело в том, что наши либералы — коллаборационисты, и очень любят друг друга пугать приближением, даже, скорее, наступлением фашизма, так называемым «фашистским переворотом».

В связи с этим я расскажу одну историю, которая произошла со мной где-то в 2011–2012 годах. По своей работе, будучи главой консалтинговой кампании, я встретился с одним известным либеральным журналистом и пиарщиком. Тот почему-то решил, что я априори являюсь его единомышленником, и, будучи в возбужденном состоянии, буквально, что называется, схватил меня за лацканы пиджака и начал уверять в том, что вот сейчас, в 2011–2012 году, у нас в России ситуация, как в 33-м году в Германии. И что вот-вот произойдет страшный фашистский переворот.

Мне тогда было очень смешно. И я с удовольствием молча слушал, а потом объяснил ему, что являюсь тем самым персонажем, которого он так опасается. То есть настоящим национал-патриотом. После чего журналист занервничал и убежал.

С тех пор прошло без малого уже десять лет. «Фашистского переворота» так и не произошло, а страх у наших либералов остался и продолжает активно поддерживаться ими друг у друга.

Что стоит за этим перманентным ужасом? Глубокий комплекс, вызванный тем, что левые либералы (или правые либералы — не суть важно, какие именно) уже были у власти в России при Борисе Ельцине, в 90-х годах.

Начиная с момента развала СССР они сотворили со страной и за ее пределами такое, что мы до сих пор расхлебываем тяжелые последствия их внешней и внутренней политики. При этом данные личности не сидят в лагерях, они не расстреляны, они даже, за редким исключением, не убежали никуда за границу. Убежала лишь малая часть — только та, которая уж совсем откровенно проворовалась.

И эти либералы постоянно жаждут реванша. Им кажется, что этот реванш должен был бы наступить в условиях экономического кризиса. Но они видят, что его не происходит. Поэтому свои затаенные комплексы и свои настроения на то, чтобы осуществить переворот, только в данном случае либеральный, транслируют на своих политических противников. Коими, вне всякого сомнения, члены Союза Добровольцев Донбасса и являются.

Я хотел бы заметить следующее. Довольно забавно обвинять Союз добровольцев Донбасса в том, что мы являемся наймитами крупного капитала. Причем делать это с такой площадки, как «Эхо Москвы», финансируемой компанией «Газпром» — давно, прочно и весьма щедро. А вот СДД как раз никаких спонсоров из числа крупных капиталистов не имеет. Ну и «Газпром» уж точно не является спонсором СДД. Поэтому обвинения такого рода и представляются мне весьма забавными.

Я бы предложил широкой общественности уже как-то определиться по поводу некоторых лиц, которые в статье упоминаются. Скажу о себе, буквально пару слов. За всю жизнь меня как только не называли, в том числе и в разных СМИ. И я просто развожу руками и думаю о том, какая же все-таки у некоторых людей каша в голове.

Получается, что я одновременно, с точки зрения СМИ, являюсь: белогвардейцем, коммунистом, фашистом, нацистом, либералом, агентом мирового сионизма, ультранационалистом, антисемитом… Как это все может совмещаться одновременно, в одном человеке, я не понимаю.

Я с молодых ногтей как был, так и остаюсь всего лишь русским человеком и патриотом своей Родины, то есть человеком, который любит свою страну и хочет, чтобы она была великой, а люди, ее населяющие, жили достойно.

Обвинения Максима Шевченко — это и есть отражение той самой каши, которая в голове не у членов Союза добровольцев Донбасса, а в голове у самого Максима Шевченко.

Хотя в его тексте есть и слова, за которые я ему благодарен — он нам польстил, сказав, что в голове у членов СДД винегрет из Ницше, Зомбарта, Говарда и Гумилева. Ну, за Гумилева и Вернера Зомбарта я ему благодарен, хотя должен со скорбью признать, что очень немногие члены Союза добровольцев Донбасса действительно читали труды Вернера Зомбарта.

Я также благодарен Максиму Шевченко за то, что он навел меня на мысль — надо организовать общеобязательную библиотеку Союза добровольцев Донбасса и ввести туда хотя бы «Современный капитализм» Вернера Зомбарта. Очень качественная и полезная книга.

Также хотелось бы заодно отметить, что наш Совет Командиров Союза Добровольцев Донбасса вызвал необычайно оживленную реакцию в прессе.

Заседание Совета — это всего лишь внутреннее обсуждение актуальных и наболевших проблем ветеранов. Однако медиа отреагировали конспирологическими обвинениями, при этом диаметрально противоположными. Если Шевченко нас обвиняет в фашизме и в том, что мы чуть ли не готовим государственный переворот, то сторонники Стрелкова заявляют, что мы якобы являемся агентами мирового сионизма. При этом, естественно, они, по-факту, занимаются апологетикой собственного кумира.

Вот мне очень интересно, как в мозгах общественности это все может уместиться одновременно. Может как-то надо уже определиться: мы агенты мирового сионизма или последователи Муссолини и Гитлера?

Забавность сего момента состоит в полном несоответствии фактам.

Про себя я могу сказать — во мне нет ни капли еврейской крови. А вот что касается кумира некоторых наших интернет-патриотов Стрелкова, он же — Гиркин… Вот он-то, как раз, типичный семит. И удивительно, что этого не замечают его апологеты.

Для всех ветеранов-добровольцев, настоящих патриотов своей Родины, которые поехали на Донбасс защищать простых граждан и которые сражались как раз против укрофашизма, для них обвинения в фашизме — это тяжелое оскорбление, и Шевченко это прекрасно знал, когда писал свою статью.

Что касается обвинений в том, что Союз добровольцев Донбасса претендует на некоторое место во внутренней политике… Действительно, это было одной из тем обсуждения на Совете Командиров. И было бы странно, если бы этот вопрос вообще не возник. Он появился давно, и в какой-то момент его нужно было обсудить.

Дело в том, что Союз добровольцев Донбасса объединяет людей социально активных и пассионарных. Естественно, добровольцы, когда они уже выполнили свою военную миссию, в обычной гражданской жизни продолжают быть людьми достаточно активными и заметными, особенно в регионах.

И я попытаюсь объяснить, почему этот вопрос был поставлен, на простых примерах. Ко мне довольно часто приезжают руководители региональных подразделений и говорят: «Александр Юрьевич, нас наши товарищи из такой-то партии просят о поддержке на выборах. Мы можем их поддержать? И можем ли мы сами выдвигать свои кандидатуры на выборы?» Как правило, обращаются из «Единой России» или «Справедливой России», и имеется в виду поддержка на региональных или муниципальных выборах. И, конечно, я говорю — да, можем, только даю рекомендации и уточняю, знают ли они этих людей и верят ли им. Если да — то, конечно, поддерживайте и, если хотите, — то идите на местные выборы.

И вот тогда местные руководители задают мне следующий очень простой вопрос: «Александр Юрьевич, а почему мы не можем идти не от кого-то еще, а от самих себя?» Так что да, вопрос назрел и его необходимо было так или иначе хотя бы поставить на том совещании, которое мы проводили. Я не вижу в этом ничего плохого.

Очевидно, что Союз добровольцев Донбасса, при всей своей внешнеполитической устремленности, является, как и всякая организация, в потенциале еще и внутриполитической силой.

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