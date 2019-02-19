Латынь – откуда она?

В Средние века, когда сефардские торговцы, менялы и ростовщики переселялись в другую страну, к ним нанимались на службу аборигены, которые перенимали язык своих хозяев. Язык туземцев при взаимодействии с теми, кто определял хозяйственный уклад того или иного края, претерпевал значительные изменения. Но ведь вы понимаете, что сами пришельцы также заимствовали очень многое из языка туземцев. Так в средневековой Европе возникло свыше трех десятков новых наречий: ла'aз. каталанит. ладино, шуадит и пр. В 16 в. потомки переселенцев стали задумываться над тем, как создать язык, который был бы понятен любому народу, который помог бы многим самоидентифицироваться и обрести своё место в мире. Одним из идиомов, использовавшимся при международном общении, была «народная латынь», представлявшая собой совокупность множества наречий, диалектов и говоров, во многом не отличавшихся от царфатского наречия («старофранцузский язык»). УЧЕБНИКОВ «НАРОДНОЙ ЛАТЫНИ» НЕ БЫЛО, так как не было ЕДИНОГО ЯЗЫКА. похожего на латинский, каким мы его знаем в настоящее время. Одним из тех, кто решил создать ГРАММАТИКУ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА, т. е., фактически, создать латынь, был Лоренцо Валла (конец 15 века). В доказательство того, что латынь создана в эпоху Реформации, привожу следующий пост Статина:

Когда создали классическую латынь?

http://statin.livejournal.com/73946.htm<wbr />l

Первый учебник грамматики классической (она же античная) латыни Elegantiae Linguae Latinae («Об изяществе латинского языка») выпустил в 1471 году гуманист эпохи Возрождения Лоренцо Валла (настоящее имя Лаврентий делла Валле). Как считается, Валла «продемонстрировал технику чистоты и элегантности классической латыни, лишенную средневековой неловкости».

Лоренцо Валла

Книга приобрела громадную популярность и до 1530 года переиздавалась свыше 60 раз. Однако понравилась она не всем. С критикой на Elegantiae обрушился Поджио Браччолини. Валла ответил. В полемике оба ученых проявили себя с самой худшей стороны. Швыряли друг в друга обвинения в невежестве, дикости, плагиате и даже хуже. ( «Хуже» — это обвинение в ереси… — KOPAREV )

Гумманист (и шарлатан) Поджио Браччолини работал переписчиком книг. Он «изобрел» (позаимствовал — KOPAREV) новый шрифт послуживший основой всех романских шрифтов. Одновременно с перепиской известных рукописей, он «находил» рукописи дотоле неизвестные, приписанные им перу Лукреция, Цицерона, ТАЦИТА и других «античных» авторов. «НАЙДЕННЫЕ» РУКОПИСИ были написаны на «народной латыни», т. е. на языке, совершенно отличном от «классического» латинского языка!.. Разумеется, в споре с Валла Браччолини отстаивал вульгарную (она же «народная», она же средневековая) латынь, которая не является потомком «классической» латыни. К слову, вульгарная латынь в то время применялась в церковной жизни и на ней преподавали в университетах. В разных университетах народная латынь была почему-то тоже - разная… Позже она стала основой французского, итальянского и многих других языков.



Поджио Браччолини

Спор решили власть имущие. Папа Николай V распорядился перевести на «классическую» латынь всех известных на тот момент писателей. Сам Лоренцо Валла был назначен ответсвенным за перевод Фукицида, также он перевел часть гомеровской «Илиады». К 1500 году большинство основных латинских авторов, писавших на «народной» латыни, были напечатаны. Язык их был частично изменен, чтобы хотя бы частично соответствовать требованиям недавно созданной грамматики «классической» латыни. Примерно в тоже время Альдо Мануччи (Aldus Manutius) (1449-1515) основал в Венеции «Neacademia» (или Aldine академия), задачей которой, среди прочего, было выпускать крупные и относительно дешевые издания «античных» авторов.

В 1536 году грамматику «классической» латыни в книге «De causis linguae Latinae» основательно переработал специалист во всех тогдашних науках Юлий Цезарь Скалигер. Его настоящее имя Джулио Бордони.Он причислял себя к отпрыскам аристократического дома Ла Скала (по-латински Скалигер) и без зазрения совести пользовался этим псевдонимом. Юлий Цезарь известен также как отец Иосифа Скалигера, основателя современной хронологии.



Юлий Цезарь Скалигер

Подумать только, — Юлий Цезарь!

Источник: https://iskatel.info/latyin-otkuda-ona.html