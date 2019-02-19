Истоки мировых религий. О чём не говорят. Андрей Новиков. Часть 1
Где зародились мировые религии.
Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 2 – https://youtu.be/WJV6a_l9Up4
В эфире Андрей Новиков рассмотрел следующие вопросы:
Основа Родовых знаний о мире. По образу и по подобию. Бог, Господь, Вседержитель, Светлость, Величество, Преосвященство и другие титулы.
Как появлялись Мировые Религии. Государственные образования и необходимость в единообразии. Насильственное внедрение единообразия в Родовую культуру. Религии и знания, капитал, хозяйство, управление, воспитание, обучение, наука и технологии. Капище и капитал.
Как превратить борьбу с религией в борьбу против родовых ценностей. Родовое разнообразие и религиозное единоначалие. При-мирение, как основа преображения Мира. Живой Мир и мёртвое представление о нём.
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