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Дороги в сказку

14:24. 19 февраля 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:


Дороги и тропы в искусстве всегда были символом приключений, спокойствия или даже одиночества и умиротворения. Фотографы, в свою очередь, тоже не обходят такие живописные объекты стороной. В этом выпуске вы найдете волшебные аллеи, по которым так и хочется пройтись, пробежаться или неспешно прогуляться в одиночестве, а может быть, и вдвоем. Кажется, что если пройти еще немного по любой из них, то обязательно попадешь прямо в сказку. Дороги в сказку Дороги в сказку Весна в лесу Халлербос, Бельгия Дороги в сказку Тоннель рододендронов в Кенмэре, Ирландия Дороги в сказку Осень в Белых Карпатах, Чехия Дороги в сказку Гора Роджерс, штат Виргиния Дороги в сказку Зимний лес, Чехия Дороги в сказку Национальный парк Пик-Дистрикт, Великобритания Дороги в сказку Весна в парке Спенсера Смита, Онтарио, Канада Дороги в сказку Весна на горе Дог, штат Вашингтон Дороги в сказку Палисандровая аллея, Бразилия Дороги в сказку Аллея хлопковых деревьев, Тайвань Дороги в сказку Рейнир, Вашингтон, США Дороги в сказку Вудберн, Орегон, США Дороги в сказку Темная аллея, Ирландия Дороги в сказку Тропа на горе Тайпинг, Тайвань Дороги в сказку Парк Хитачи, Япония Дороги в сказку Лес в Баварии, Германия Дороги в сказку Русский лес весной Дороги в сказку Зимний рассвет в национальном парке Кампинья, Италия Дороги в сказку Парк Мильярино, Тоскана, Италия Дороги в сказку Бамбуковый парк в Киото, Япония Дороги в сказку Дорога к мельнице Халнакер в Суссексе, Великобритания Дороги в сказку Осень в Киото, Япония Дороги в сказку Тоннель любви, Украина Дороги в сказку Тоннель из цветущей глицинии, Япония Дороги в сказку Нидерланды

Источник: http://nashaplaneta.su/news/dorogi_v_skazku/2019-02-19-64545

Метки: мир вокруг нас

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