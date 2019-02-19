Дороги в сказку

Дороги и тропы в искусстве всегда были символом приключений, спокойствия или даже одиночества и умиротворения. Фотографы, в свою очередь, тоже не обходят такие живописные объекты стороной. В этом выпуске вы найдете волшебные аллеи, по которым так и хочется пройтись, пробежаться или неспешно прогуляться в одиночестве, а может быть, и вдвоем. Кажется, что если пройти еще немного по любой из них, то обязательно попадешь прямо в сказку.

Весна в лесу Халлербос, Бельгия

Тоннель рододендронов в Кенмэре, Ирландия

Осень в Белых Карпатах, Чехия

Гора Роджерс, штат Виргиния

Зимний лес, Чехия

Национальный парк Пик-Дистрикт, Великобритания

Весна в парке Спенсера Смита, Онтарио, Канада

Весна на горе Дог, штат Вашингтон

Палисандровая аллея, Бразилия

Аллея хлопковых деревьев, Тайвань

Рейнир, Вашингтон, США

Вудберн, Орегон, США

Темная аллея, Ирландия

Тропа на горе Тайпинг, Тайвань

Парк Хитачи, Япония

Лес в Баварии, Германия

Русский лес весной

Зимний рассвет в национальном парке Кампинья, Италия

Парк Мильярино, Тоскана, Италия

Бамбуковый парк в Киото, Япония

Дорога к мельнице Халнакер в Суссексе, Великобритания

Осень в Киото, Япония

Тоннель любви, Украина

Тоннель из цветущей глицинии, Япония

Нидерланды

Источник: http://nashaplaneta.su/news/dorogi_v_skazku/2019-02-19-64545