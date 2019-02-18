Давайте Поговорим… Выпуск 105. Выгода или совесть? Как уничтожают людей изнутри.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Под фразой “Разделяй и властвуй”, обычно рассматриваются ситуации, когда одних людей “накачивают”, что они избранные, а остальные хуже их, и поэтому должны знать своё место. А других “накачивают” иной идеологией, а затем стравливают этих “прозомбированных” между собой, устраивая войны.

Причём часто в войне участвуют представители одного и того же народа, убивая друг друга своими же руками, а на опустевшие земли, затем приходят те, кто всё это и затевал…

Однако же, не менее значимой и не менее разрушительной бывает ситуация, когда начинают разрушать внутренний мир человека, внедряя ему установки, в которых он начинает верить, что он другой, он не такой как представители его народа, что жить по совести не выгодно, а значит нужно про неё забыть…

В этой передаче мы решили подробно остановиться на ситуациях, разрушающих человека изнутри. Понять как они происходят, на что они направлены, и как не допускать такого внутреннего разрушения своего естества…



А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Ma6ZuwWucA