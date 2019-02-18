Главная » Видео, Мировоззрение

Выгода или совесть? Как уничтожают людей изнутри. Алексей Орлов и Михаил Ять

09:09. 18 февраля 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте Поговорим… Выпуск 105. Выгода или совесть? Как уничтожают людей изнутри.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Под фразой “Разделяй и властвуй”, обычно рассматриваются ситуации, когда одних людей “накачивают”, что они избранные, а остальные хуже их, и поэтому должны знать своё место. А других “накачивают” иной идеологией, а затем стравливают этих “прозомбированных” между собой, устраивая войны.
Причём часто в войне участвуют представители одного и того же народа, убивая друг друга своими же руками, а на опустевшие земли, затем приходят те, кто всё это и затевал…
Однако же, не менее значимой и не менее разрушительной бывает ситуация, когда начинают разрушать внутренний мир человека, внедряя ему установки, в которых он начинает верить, что он другой, он не такой как представители его народа, что жить по совести не выгодно, а значит нужно про неё забыть…
В этой передаче мы решили подробно остановиться на ситуациях, разрушающих человека изнутри. Понять как они происходят, на что они направлены, и как не допускать такого внутреннего разрушения своего естества…

А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Ma6ZuwWucA

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Если вы хотите китайских темпов экономического роста, политический порядок должен быть как в Китае
...планами троцкистов времен Сталина или сегодняшних белоленточников: расчленение...какие-то акции, в надежде потом перепродать их с выгодой...том, какие они замечательные «узники совести», а о людях труда....себя их псевдоценности, уничтожать свою промышленность в ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...только получить коммерчески выгоды, но и ...при наличии «своих людей» в МОК ...; или • неправительственные или международные организации, такие как Организация...Родченков признаёт, что уничтожил допинг-пробы в ...коллег. Совесть у него – дырявое решето, как говорит...
Высокая мода как продукт католической Европы
..., и максимальная выгода. А каким методом этого добиваться... не испытываем угрызений совести? Как показала история лучше ...государство не может украсть или отнять, товары в ...жестокостью уничтожило Новгород, - последний бастион свободных Русских людей. После...
Технология «Крысиный король» или как заставить людей есть друг друга
...ru «Крысиный король» или как мы жрем друг друга...поведении нет индивидуальной выгоды. Защитный механизм имеет... почему не могло уничтожить «короля»? В ...множественное. Крысы умнее людей. Справедливо опасаясь, ...чиновников по наличию совести и человеческого строя...
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
...Вопрос: кому была выгода революция в Германии?...могут быть более или менее относительно массовыми... же смешно, как Рим уничтожил Карфаген, и...поляки, просто как честные люди, как честные патриоты своей...совести совершает самоубийство, а Англия в очередной раз, как...
Владимир Жданов 100 лет назад - высказывания народного трезвенника Челышова
...одинаково нужен как людям просвещенным, так и невеждам, как богатым, ... материальных выгод. Но для того, чтобы уничтожить все ... честное, православное крестьянство или представители магометанского сословия, ..., у него заговорит совесть, проснется стыд, будет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>