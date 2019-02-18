Выгода или совесть? Как уничтожают людей изнутри. Алексей Орлов и Михаил Ять
Давайте Поговорим… Выпуск 105. Выгода или совесть? Как уничтожают людей изнутри.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Под фразой “Разделяй и властвуй”, обычно рассматриваются ситуации, когда одних людей “накачивают”, что они избранные, а остальные хуже их, и поэтому должны знать своё место. А других “накачивают” иной идеологией, а затем стравливают этих “прозомбированных” между собой, устраивая войны.
Причём часто в войне участвуют представители одного и того же народа, убивая друг друга своими же руками, а на опустевшие земли, затем приходят те, кто всё это и затевал…
Однако же, не менее значимой и не менее разрушительной бывает ситуация, когда начинают разрушать внутренний мир человека, внедряя ему установки, в которых он начинает верить, что он другой, он не такой как представители его народа, что жить по совести не выгодно, а значит нужно про неё забыть…
В этой передаче мы решили подробно остановиться на ситуациях, разрушающих человека изнутри. Понять как они происходят, на что они направлены, и как не допускать такого внутреннего разрушения своего естества…
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
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