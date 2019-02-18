Великий генерал и учёный: подвиги Карбышева способны вдохновить целые поколения (ФОТО, ВИДЕО)

Министерство просвещения России запускает акцию #ЗнайСвоюИсторию, в рамках которой призывает всех соотечественников делиться историями о людях, чьи подвиги способны вдохновить целые поколения.

Об этом «Русской Весне» рассказали в руководстве Минпросвета.

18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен в числе нескольких сотен заключённых был убит под пытками Герой Советского Союза, доктор военных наук генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев.

Инженер-учёный, автор более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории, защищал Родину на протяжении всей своей жизни: геройски прошёл Русско-японскую войну и Первую мировую войну, руководил рядом оборонительных работ в 1941 году и в августе того же года в бессознательном состоянии попал в плен к фашистам.

«Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела» (строки из найденных позднее немецких архивов).

Сегодня имя генерала Карбышева есть на картах самых разных уголков нашей страны, в честь него назван ряд школ не только в России, но и на территории Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Его память увековечена, и неуместный юмор со стороны телеканала #ТНТ вызывает лишь обоснованное негодование у тех, кому дорога история нашей страны. Мы запускаем акцию #ЗнайСвоюИсторию, в рамках которой призываем и вас, дорогие читатели, делиться историями о людях, чьи подвиги способны вдохновить целые поколения.

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