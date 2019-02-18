В поисках миллиардов Путина

На этой неделе «благая весть» облетела все либеральные и враждебные России СМИ. Группа сенаторов США снова поставила на голосование проект закона, предусматривающего новые санкции против РФ. Как всегда, меры описываются как «беспрецедентные», «самые жесткие в истории» и пр. И вообще почти не скрывается надежда, что Россию в этот раз наконец-то «порвут в клочья».

Ну, в «клочья» её уже рвали. И не раз. Президент Обама так и объявил в своё время по результатам своих санкций — «экономика России разорвана в клочья».

Потом, правда, пришлось делать новые попытки порвать. И всё не выходит: то ли не рвётся, то ли клочья получаются недостаточно мелкие.

Но борцы за свободу не были бы таковыми, если бы они признали своё поражение. Ведь американский политический истеблишмент глубоко убеждён, что «демократия» и «свобода» — это есть абсолютная политическая истина. И это добро. А добро всегда побеждает зло — так учит великий Голливуд. Поэтому надо бороться неустанно со всеми врагами «свободы».

Так что же «враги свободы» в лице авторитарного режима Путина натворили в этот раз? Почему надо вводить новые санкции?

Во-первых, они опять пытались вмешаться в американские выборы — на этот раз в промежуточные, в ноябре 2018 года. И лишь доблестные американские кибервойска не позволили злодеям подорвать основы демократии. В четверг командующий кибервойсками генерал Пол Накасоне радостно отрапортовал о победе на слушаниях комиссии сената по вооружённым силам.

Это вызвало восторг законодателей. При этом никаких конкретных фактов вмешательства приведено не было. Наверное, они засекречены. Как всегда.

Во-вторых, Россия посмела задержать нарушителей своей государственной границы в Керченском проливе. А это уже из ряда вон выходящее событие! Мирные военные украинские катера спокойно шли себе куда хотели (ведь они имеют право — Украина теперь свободная и демократическая страна). И зашли в территориальные воды России. Ну и что? Разве это повод для задержания? Безобразие! Надо наказать!

Так как же собираются наказывать Россию за её враждебность свободе и демократии?

В проекте прописан целый ряд суровых мер. Вот самые важные!

1. Меры против суверенного долга РФ. В принципе, может быть наложен запрет на торговлю русскими государственными облигациями — как уже выпущенными, так и новыми эмиссиями.

Теоретически это проблематично. И последствия будут неприятными не только для России, но и для мировых фондовых рынков. Это окажет крайне негативное влияние на психологию трейдеров гособлигациями в целом.

Ведь если можно так поступать с облигациями одной страны, то так же можно будет делать и в отношении любой другой. Рынок это не любит. Может произойти серьёзное проседание котировок. И оно, как инфекция, распространится и на рынки акций и природных ресурсов.

Такой обвал американцам не нужен. Казначейство США уже выступило с предупреждением на этот счёт: плохая идея, господа сенаторы!

Поэтому какие-либо жёсткие действия в этой сфере маловероятны. Американцы не будут делать ничего, что поставило бы под угрозу стабильность спекулятивного капитала (как называл фондовые рынки Карл Маркс).

2. Санкции против русского энергетического сектора.

Здесь однозначно следует ожидать определённые шаги против России. Дело здесь не только в том, что РФ является экспортером энергетических ресурсов.

США в последние годы также стали крупным экспортёром в этой сфере, прежде всего в области сжиженного природного газа. Поэтому борьба с русской энергетикой — это борьба с конкурентом, который предлагает более привлекательные цены, поскольку обычный природный газ пока намного дешевле сжиженного.

Со временем развитие технологий приведёт к удешевлению сжиженного газа. И тогда американский продукт станет более конкурентоспособным.

Исходя из этого, США попытаются отрезать Россию от передовых технологий в области энергетики. И тогда они смогут вытеснить серьёзного конкурента с рынка и подорвать его экономику.

Вероятность принятия этой части закона безусловно высока.

3. Требование к американским компаниям по титульному страхованию докладывать «компетентным органам» обо всех владельцах юридических лиц, покупающих дорогую недвижимость в США.

Эта мера явно направлена против русской офшорной олигархии. Судя по всему, американцы стараются поставить русскую «элиту» перед выбором: или с ними, или с Кремлём.

И лично я эту меру горячо поддерживаю. Либо эти «небожители» открыто предадут Россию, либо репатриируют «честно заработанные деньги» из-за рубежа в РФ. По оценкам франко-американского экономиста Габриэля Зукмана, 50% (!!!) национального богатства России находятся в офшорах. Пора эти деньги вернуть!

Если в США данная мера станет законом и дорогие квартиры в Нью-Йорке и Майами, виллы в Лос-Анджелесе окажутся под ударом, то «самые талантливые предприниматели» России уже не смогут сидеть на двух стульях — активы на Западе и лояльность политике Кремля. Придётся выбирать. И кто-то (стоит надеяться) сделает правильный выбор и вернёт фонды в свою страну.

Желаю американским законодателям успеха в этом благородном деле!

4. Требование подготовить доклад об активах и личном состоянии президента России Путина.

Последние годы поиск миллиардов Путина стал напоминать поиски сокровищ царя Соломона. Всё время ищут и ищут, как Индиана Джонс. И пока никто ничего не нашёл. Просто загадка какая-то!

Прогрессивная общественность Запада и иже с ними в РФ на самом деле не понимают особенностей России. Они мыслят только категориями долларов и евро. Но в этой стране всё обстоит иначе.

Путинских миллиардов никогда не найдут. Их просто нет. Как не было и сталинских миллиардов или миллиардов Брежнева. Руководителям русского государства они не нужны. У них и так всё есть. В России власть является сама по себе формой богатства.

Для президента России деньги не являются ни ценностью, ни целью. (К сожалению, этого нельзя сказать о русском чиновничестве. Но это уже другая история.)

Так что пусть ищут миллиарды Путина! Развлекутся опять же…

Итак: что же можно сказать о новой попытке ввести санкции?

Их обязательно введут. Но не все, что указаны в проекте закона. Некоторые из них окажут краткосрочное отрицательное влияние на народное хозяйство. Но любая экономическая система является гибкой. И страна приспособится к новым условиям.

А иные будут даже полезны для России, способствуя таким образом репатриации русского капитала. Или же выявят врагов государства, если те решат встать на другую сторону противостояния цивилизаций.

Ну, и в качестве балаганного аспекта санкций — пусть американские кладоискатели побегают по миру в поисках миллиардов Путина. Будет весело!

Так что не грусти, Россия! Всё будет хорошо! Надо только рассчитывать на внутренние ресурсы и идти своим, русским путём. И да поможет Бог великой стране!

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Михаил Тильман​

​Царьград