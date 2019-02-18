Трамп поверил Путину больше, чем ФБР

Президент США Дональд Трамп не поверил собственной разведке, заявившей, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, так как Путин сказал ему, что у Пхеньяна таких ракет нет.

Об этом заявил бывший и. о. директора ФБР Эндрю Маккейб, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

«Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет», — утверждает Маккейб.

«Сотрудники разведывательных служб на брифинге в Белом доме заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: “Мне все равно, я верю Путину”», — продолжил бывший и. о. главы ФБР.

«Это просто поразительно. Службы разведки тратят много времени, сил и энергии, чтобы помочь президенту США принимать решения. Сталкиваться с абсолютным неверием в эти усилия, с нежеланием Трампа узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день, — это был настоящий шок», — заключил Маккейб.

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