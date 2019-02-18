Сводки от ополчения Новороссии 18 февраля 2019

ВСУ обстреливают ЛНР, ранен мирный житель

Житель поселка Донецкий получил осколочное ранение ноги в результате обстрела со стороны украинских оккупантов. О ранении сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В результате зафиксированного в 09.35 18 февраля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины (миномет калибра 82 мм) с направления населенного пункта Новотошковское получил осколочное ранение правого голеностопа житель 1970 года рождения, проживающий по адресу: Донецкий, ул. Сифонная, 23», — говорится в сообщении. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. Всего за минувшие сутки украинские оккупанты шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Молодежное, Санжаровка и Смелое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ПТУР (противотанковыми управляемыми ракетами). Читайте также: ВАЖНО: На Донбассе произошёл бой, разведчик ЛДНР взят в плен, — штаб «ООС»

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Взрывы в Донецке. 18.02.2019

По взрывам в Донецке.Есть также сообщения, что устройства были сброшены с беспилотника и представляли собой обычный ВОГ-17.Происходящее вполне укладываается в русло действий Украины на Донбассе, логично дополняя вчерашние обстрелы на Ясиноватском и Донецком направлениях.

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ВАЖНО: В Донецке прогремело два взрыва (+ФОТО)

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В Донецке прогремело два мощных взрыва. Их услышали многие жители города, начав делиться информацией в социальных сетях. Оба взрыва прогремели в районе 9 часов утра. Один, предположительно, в районе Садового проспекта, начале бульвара Пушкина, это центр Донецка. Второй — в Куйбышевском районе, неподалёку от «Вольво-центра». Сейчас на местах работают следственные органы. Есть неподтверждённая информация о взрыве на газораспределительном пункте. Информация о террористическом акте пока не подтверждена силовиками ДНР. Обновлено 10:40 По информации военкора Семёна Пегова, взрыв, прогремевший в Донецке с утра, произошел в центре города на пересечении улиц 25-летия РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания. По предварительным данным, это был сброс ВОГа (боеприпас от подствольного гранатомета — прим. РВ) с беспилотника. Второй взрыв, по данным военкора, произошел на газораспределительной станции недалеко от гостиницы Park Inn на бульваре Пушкина, где постоянно проживает миссия ОБСЕ. В 300 метрах оттуда находится школа № 1. Но кроме этого, в этом же квадрате в пределах буквально 300-400 метров находится и Администрация Главы LYH/ Читайте также: «Растрёпанная нация»: экс-президент Украины отличился скандальным заявлением На фото: Куйбышевский район Донецка, район «Вольво-центра»

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Огнем украинских силовиков ранена пожилая женщина

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ВСУ шесть раз за сутки обстреляли позиции ЛНР

Киевские каратели шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Молодёжное, Санжаровка и Смелое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов АГС, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулемётов, стрелкового оружия и ПТУР (противотанковых управляемых ракет). Читайте также: Трамп не будет воевать за Украину с Путиным

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Огнём украинских карателей ранена пожилая женщина (ВИДЕО)

Украинские войска продолжают вести прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Под огнем украинских карателей оказался многострадальный Докучаевск. Как сообщала «Русская Весна», в субботу, 16 февраля, в результате обстрела получила ранение пожилая мирная жительница города. Пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР. Читайте также: «Очень бесит!»: Климкин вышел из себя из-за «диванной позиции» Запада по Украине

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ВАЖНО: На Донбассе произошёл бой, разведчик ЛДНР взят в плен, — штаб «ООС»

В воскресенье, 17 февраля, в зоне карательной операции на Донбассе, возможно, произошло боестолкновение. По данным штаба оккупационных сил, на Светлодарском направлении бойцы Народных Республик якобы совершили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы, которая должна была атаковать позиции одного из карательных батальонов ВСУ. Утверждается, что украинские боевики обнаружили приближающихся разведчиков, нападение было отбито, один из бойцов ЛДНР якобы попал в плен. «Его допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил», — говорится в сообщении. Следует отметить, что данное заявление вполне может оказаться очередной пропагандистской выдумкой ВСУшников, которые нередко компенсируют свои неудачи красивыми рассказами о виртуальных победах. Также сообщается, что за несколько часов до этого «пророссийские боевики» обстреляли в районе населённого пункта Майское автомобиль наблюдательной группы украинских военных из Совместного центра по контролю и координации режима прекращении огня и стабилизации обстановки. Огонь якобы вёлся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) в направлении Доломитное — Майское. «Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, находившихся внутри», — утверждает пропагандистское крыло штаба так называемой ООС. Читайте также: Европейцы назвали главного агрессора

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Документальный фильм “Времени вопреки”

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Коротко по Донбассу. 17.02.2019

К 4-й годовщине победы в Дебальцевской операции можно отметить, что ситуация на линии фронта существенных изменений не претерпевает.К стандартным артиллерийским обстрелам с применением 82-мм и 120-мм минометов и орудий калибра 122-152мм, традиционно добавляется среднеинтенсивная борьба в нейтральной зоне, с эпизодическими обострениями и обстрелами ВСУ прифронтовых населенных пунктов разрушающих инфраструктуру ДНР и ЛНР и увеличивающая потери среди гражданских лиц. Корпуса стоят в обороне и ограничиваются сдерживанием противника, периодичиски нанося удары возмездия в рамках контрбатарейной борьбы и районов сосредоточения, которые потом списывают на "разборки между ВСУшниками" или "взрывами складов по пьяни" (хотя такое тоже есть).Также продолжаются попытки прощупывать передний край действиями тактической разведки и ДРГ, но эти боестолкновения опять же не выходят за пределы местной нормы, хотя нельзя не отметить увеличение кол-ва пленных ВСУшников, которых пропаганда ДНР вовсю использует. С одной стороны это ведет к росту потерь, с другой стороны это свидетельствует о целеустремленных попытках поддерживать напряжение на линии фронта. Фронт статичный. но отнюдь не затухший. Это конечно не мир и не перемирие, это позиционная форма войны.С некоторых пор, все это дополнилось активизацией действий БПЛА противника (как разведывательных использующихся для корректирования огня артиллерии, так и ударных, сбрасывающих бомбы в стиле ИГИЛ), а также снайперов противника, использующих дальнобойные снайперские винтовки, что сказалось на увеличение потерь корпусов в период зимней кампании. Впрочем, ответные меры вызывают симметричный рост потерь и по другую сторону линии фронта, в результате чего потери военных с обеих сторон в январе-феврале выросли.Обе стороны имеют определенные проблемы с поддержанием штатной численности (с обеих сторон существует проблема с мертвыми душами на которых получают довольствие или же банальный некомплект). Длительное позиционное стояние порождает и такие проблемы как значительное кол-во не боевых потерь, распространение пьянства (особенно в ВСУ, хотя было бы наивно считать, что и с нашей стороны не побухивают) и моральная усталость, когда в окопах некоторые сидят годами, но ничего принципиально не меняется. Ветеранов кампаний 2014-2015 года осталась не так много, но они являют собой определенной костяк. Со стороны ВСУ эту роль играют националисты и подготовленные НАТО батальоны механизированных и десантно-штурмовых бригад. Разумеется, что характер бесконечной позиционной войны затрудняет работу "политруков" по поддержанию морального духа с обеих сторон, но военным ДНР и ЛНР проще, так как за их плечами их города и дома или что еще хуже – их родной дом может находиться под оккупацией ВСУ. Поэтому надежды ВСУ на то, что военные устанут и выдохнуться, не оправдались и не оправдаются, хотя те, кто сидит в окопах на передке, много чего цензурного и нецензурного могут рассказать про "единую Украину" и перспективы" имплиментации минских соглашений".Основные силы сторон в дело уже давненько не вводились. ВСУ придерживает основные механизированные силы во втором эшелоне, так как еще один раунд потерь в духе Иловайска и Дебальцево, компенсировать по сути нечем (производство слабое, склады длительного хранения в целом выгребли, что периодически ведет к банальной "канибилазации" техники), остается надеяться на помощь Запада, который в теории может организовать поставки танков и ББМ из Восточной Европы, пускай и не новых. Со стороны ЛДНР основные силы также расположены во втором эшелоне, что связано с планами действий на случай наступления ВСУ, в рамках которых предполагается, что в случае перехода противника в наступление, БТРО и первый эшелон номерных бригад 1-го и 2-го корпуса сдерживает противника (что диктуется в том числе и существенным численным превосходством противника, который может за счет маневра резервами смонтировать ударные группировки превосходящие на направлении главных ударов силы первого эшелона 1-го АК в несколько раз), а резервы бьют из глубины по прорывающимся к границе с РФ или в обход Донецка БТГ ВСУ. В случае, если что-то идет не так (что с учетом соотношения сил отнюдь не исключено), в качестве страховки могут быть задействованы войска ЮВО развернутые в приграничных районах Ростовской области, что собственно и удерживает ВСУ и Порошенко от попыток повторить операцию "Олуя". Иной сценарий прямого вмешательства РФ в войну на Донбассе в нынешних условиях выглядит маловероятным.С другой стороны, ситуация для Порошенко складывается не лучшим образом – даже во второй тур выйти проблема, а ситуацию на Украине ему в плюс трудно поставить – даже "томос" не помог, рейтинг катастрофически низок, что приводит к смешной ситуации, когда в опросах лидирует спонсируемый Коломойским клоун Зеленский. Да и США занимают двусмысленную позицию, когда с одной стороны его вроде поддерживают, но как бы и присматриваются к альтернативным вариантам). Поэтому риск силового сценария на Донбассе никуда не делся, хотя наилучший момент для этого связанный с вводом военного положения Порошенко уже упустил, не сумев сорвать выборы. Впрочем, ничего не мешает руками подконтрольных Муженко и Полторака развязать контролируемое высокоинтенсивное кровопролитие (например, бои за достаточно крупный город), чтобы за 2-4 недели до выборов переключить внимание с оппонентов и обвинений в коррупции на "российскую агрессию", дабы свидомый громодядин понял, что только на Порошенко вся надежда, иначе бронетанковые буряты уже завтра выйдут к границе с Венгрией. Потери ВСУ (и тем более военных и гражданских ДНР и ЛНР) для Порошенко не существенны, как не было существенны экипажи "украинской эскадры", которых фактически могли утопить в рамках организуемой провокации. Если уж вспомнить Дебальцево, то именно 4 года назад Порошенко требовал в уже безнадежной ситуации удерживать плацдарм ставший котлом, что привело бы в гибели всех украинских частей оказавшихся в оперативном окружении и лишь частная инициатива командиров на местах и неплотное кольцо окружения позволило части сил вырваться из котла побросав большую часть техники. Так что вряд ли можно предполагать, что риск потерь это то, что удерживает Порошенко.Как заявляет Волкер, политические контакты между США и РФ де-факто прекращены и Москва банально ждет итогов выборов, чтобы в зависимости от исхода строить дальнейшую стратегию. Соответственно, линия на поддержание статус-кво на Донбассе остается неизменной как минимум до середины апреля, хотя какие-нибудь агрессивные действия Порошенко могут внести коррективы в эту схему, как это произошло с "прорывом через Керченский пролив", где абордаж украинской эскадры оказался полной неожиданностью для киевских провокаторов, которые рассчитывали на то, что Россия либо утрется и пропустит, либо применит чрезмерную силу и потопит, после чего карту присутствия НАТО было бы сподручней реализовывать. Соответственно, именно возможность российской реакции и заставляет Киев достаточно осторожно подходить к идее военной эскалации, ибо остается неизвестной величиной болезненность реакции РФ для Украины. Но задачи политического выживания Порошенко, могут вынудить рассмотрение более рискованных и авантюрных вариантов, вроде попытки реализовать замшелый план окружения Донецка и Горловки или рассекающий удар к границе РФ через Еленовку и Тельманово.Поэтому при высокой вероятности продолжения текущего инерционного сценария, который реализуется со второй половины февраля 2015 года, нельзя исключать как минимум локального военного обострения под выборы. То, что провалилась провокация в Керченском проливе, еще не значит, что не будет других провокаций, в том числе и на Донбассе. Военным ДНР и ЛНР в этой ситуации остается только ждать, удерживая позиционный фронт до изменения политической обстановки. Тут вопрос требует политического решения, которые могут быть приняты куда как выше командования корпусов или властей в Донецке и Луганске.

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Военкоры НМ ЛНР зафиксировали обстрел с украинской стороны

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