СССР: Симфония смеха

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Подруги. 1950-е. Автор: Всеволод ТарасевичНачальник полковой школы 62 кавалерийского полка особой кавалерийской дивизии Андрей Михайлович Шевченко с женой Марией Васильевной. Москва, 1932-1935. Неизвестный авторМальчик с мячом. 1934. Автор: Анатолий ЕгоровЛетчики Александр Бряндинский и Владимир Коккинаки. Москва, 1938. Автор: Виктор Темин.«Здравствуй, жизнь! Коля Жеренков. Ему пошел 2-й год…» 1953. Автор: Всеволод ТарасевичМарк Донской, Алексей Баталов. 1960-е. Автор: Олег Мерцедин.«Портрет современника». 1970-е. Автор: Ян ШвабТамара Бейсенова – бортпроводница. Алма-Ата, 1961. Автор: Всеволод Тарасевич«Бывали дни веселые…» Москва, 1950-е. Автор: Лев БородулинПортрет девочки. 1960-е. Автор: Всеволод ТарасевичКомсомольское бюро мехмата ЛГУ. Ленинград, 1965. Автор: Всеволод ТарасевичБабушка и внучка. 1965-1970. Автор: Всеволод ТарасевичБез названия. 1966. Автор: Всеволод ТарасевичВстреча Леонида Брежнева с зачинателями стахановского движения. 1970-е. Автор: Владимир МусаэльянПеретягивание каната. 1950-е. Автор: Михаил ГрачевПионеры. 1960-е. Автор: Всеволод ТарасевичПисатели Константин Симонов и Александр Твардовский в Абхазии. 1970. Автор: Евгений ХалдейГастроли Театра на Малой Бронной в Литве. Актриса Ольга Яковлева в Старом городе. Вильнюс, 1982. Автор: Антанас СуткусХорошее настроение. 1972 г. Автор: Всеволод ТарасевичШкольники-пионеры. 1975-1976. Автор: Георгий ЗельмаСмеющиеся девушки. 1970-е. Автор: Всеволод ТарасевичТрамвайщица. 1979. Автор: Борис СавельевЗрители во время концерта. 1967-1969. Соловецкий о. Автор: Всеволод Тарасевич«Генка». 1959. Автор: Леонид Бергольцев