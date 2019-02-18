СССР: Симфония смеха
10:22. 18 февраля 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подруги. 1950-е. Автор: Всеволод Тарасевич
Начальник полковой школы 62 кавалерийского полка особой кавалерийской дивизии Андрей Михайлович Шевченко с женой Марией Васильевной. Москва, 1932-1935. Неизвестный автор
Мальчик с мячом. 1934. Автор: Анатолий Егоров
Летчики Александр Бряндинский и Владимир Коккинаки. Москва, 1938. Автор: Виктор Темин.
«Здравствуй, жизнь! Коля Жеренков. Ему пошел 2-й год…» 1953. Автор: Всеволод Тарасевич
Марк Донской, Алексей Баталов. 1960-е. Автор: Олег Мерцедин.
«Портрет современника». 1970-е. Автор: Ян Шваб
Тамара Бейсенова – бортпроводница. Алма-Ата, 1961. Автор: Всеволод Тарасевич
«Бывали дни веселые…» Москва, 1950-е. Автор: Лев Бородулин
Портрет девочки. 1960-е. Автор: Всеволод Тарасевич
Комсомольское бюро мехмата ЛГУ. Ленинград, 1965. Автор: Всеволод Тарасевич
Бабушка и внучка. 1965-1970. Автор: Всеволод Тарасевич
Без названия. 1966. Автор: Всеволод Тарасевич
Встреча Леонида Брежнева с зачинателями стахановского движения. 1970-е. Автор: Владимир Мусаэльян
Перетягивание каната. 1950-е. Автор: Михаил Грачев
Пионеры. 1960-е. Автор: Всеволод Тарасевич
Писатели Константин Симонов и Александр Твардовский в Абхазии. 1970. Автор: Евгений Халдей
Гастроли Театра на Малой Бронной в Литве. Актриса Ольга Яковлева в Старом городе. Вильнюс, 1982. Автор: Антанас Суткус
Хорошее настроение. 1972 г. Автор: Всеволод Тарасевич
Школьники-пионеры. 1975-1976. Автор: Георгий Зельма
Смеющиеся девушки. 1970-е. Автор: Всеволод Тарасевич
Трамвайщица. 1979. Автор: Борис Савельев
Зрители во время концерта. 1967-1969. Соловецкий о. Автор: Всеволод Тарасевич
«Генка». 1959. Автор: Леонид Бергольцев
Все фото взяты с ресурса История России в фотографиях.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8336304.html