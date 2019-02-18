США как огромный дурдом

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Т.е. сегодня в Штатах нет серьёзнейшего раскола элит. Внешний долг Америки в десятки триллионов долларов (а если считать корпоративные – сотни) уже выплачен; армия США сильна как никогда – у неё нет ни парка просроченных ракет, ни пидорасинга среди личного состава, ни ржавеющих самолётов – всё хорошо, прекрасный Пенс! США не сворачивают своё военное присутствие во многих регионах планеты – надорвались.Америка сама покорила космос и её промышленность выпускает не только ракеты, но и двигатели к ним. Проблема миграции также не стоит перед американцами, и Трамп зря строит стену на границе. Ведущие страны планеты не избавляются медленно, но неуклонно от американских облигаций. И не переходят в той же спокойной манере к расчётам без доллара…В общем, всё хорошо как никогда. И возникает естественный вопрос: кто правит Америкой? Точнее, насколько психически нормальны эти управленцы? В каком фантазийном мире они живут?Оно бы, в принципе, было для нас безразлично, но есть вероятность, что вот такие идиоты могут нажать ядерную кнопку. Что чревато более чем серьёзными последствиями для всех нас.Вот такие моменты, как это заявление Пенса, и помогают понять „нерешительность” и „медлительность” Путина.Только с терпением, с внешним потаканием его желаниям,Уважаемый Дональд Джонович! Пожалуйста, постройте побыстрей огромную стену вокруг США! Ведь Ваша идея совершенно здраваяпсихически ненормальных, больных и опасных для планеты людей следует максимально от всех изолировать!А к читателям вопрос: стоит ли заявление вице-президента США ломаного пенса?)