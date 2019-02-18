США как огромный дурдом
20:36. 18 февраля 2019 Просмотров - 311 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
„Сегодня Америка сильнее, чем когда бы то ни было!”
М. Пенс, вице-президент США,
выступая в Мюнхене.
М. Пенс, вице-президент США,
выступая в Мюнхене.
Вы думаете, Пенс пошутил? Или не досказал, что „сильнее, чем когда бы то ни было погрязла во внутренних и внешних проблемах”? Отнюдь!
Вы посмотрите, насколько серьёзен, даже торжественен вице-президент в момент, когда он произносит эти слова. Он же в это верит!!!
Т.е. сегодня в Штатах нет серьёзнейшего раскола элит. Внешний долг Америки в десятки триллионов долларов (а если считать корпоративные – сотни) уже выплачен; армия США сильна как никогда – у неё нет ни парка просроченных ракет, ни пидорасинга среди личного состава, ни ржавеющих самолётов – всё хорошо, прекрасный Пенс! США не сворачивают своё военное присутствие во многих регионах планеты – надорвались..
Америка сама покорила космос и её промышленность выпускает не только ракеты, но и двигатели к ним. Проблема миграции также не стоит перед американцами, и Трамп зря строит стену на границе. Ведущие страны планеты не избавляются медленно, но неуклонно от американских облигаций. И не переходят в той же спокойной манере к расчётам без доллара…
В общем, всё хорошо как никогда. И возникает естественный вопрос: кто правит Америкой? Точнее, насколько психически нормальны эти управленцы? В каком фантазийном мире они живут?
Оно бы, в принципе, было для нас безразлично, но есть вероятность, что вот такие идиоты могут нажать ядерную кнопку. Что чревато более чем серьёзными последствиями для всех нас.
Вот такие моменты, как это заявление Пенса, и помогают понять „нерешительность” и „медлительность” Путина. А как ещё себя вести санитару психбольницы с сумасшедшим пациентом-боксёром? Только с терпением, с внешним потаканием его желаниям, но проводя свою линию по изоляции опасных для общества индивидов.
Уважаемый Дональд Джонович! Пожалуйста, постройте побыстрей огромную стену вокруг США! Ведь Ваша идея совершенно здравая: психически ненормальных, больных и опасных для планеты людей следует максимально от всех изолировать!
А к читателям вопрос: стоит ли заявление вице-президента США ломаного пенса?)
Америка сама покорила космос и её промышленность выпускает не только ракеты, но и двигатели к ним. Проблема миграции также не стоит перед американцами, и Трамп зря строит стену на границе. Ведущие страны планеты не избавляются медленно, но неуклонно от американских облигаций. И не переходят в той же спокойной манере к расчётам без доллара…
В общем, всё хорошо как никогда. И возникает естественный вопрос: кто правит Америкой? Точнее, насколько психически нормальны эти управленцы? В каком фантазийном мире они живут?
Оно бы, в принципе, было для нас безразлично, но есть вероятность, что вот такие идиоты могут нажать ядерную кнопку. Что чревато более чем серьёзными последствиями для всех нас.
Вот такие моменты, как это заявление Пенса, и помогают понять „нерешительность” и „медлительность” Путина. А как ещё себя вести санитару психбольницы с сумасшедшим пациентом-боксёром? Только с терпением, с внешним потаканием его желаниям, но проводя свою линию по изоляции опасных для общества индивидов.
Уважаемый Дональд Джонович! Пожалуйста, постройте побыстрей огромную стену вокруг США! Ведь Ваша идея совершенно здравая: психически ненормальных, больных и опасных для планеты людей следует максимально от всех изолировать!
А к читателям вопрос: стоит ли заявление вице-президента США ломаного пенса?)
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Эти штаты – не “как”, а на самом деле дурдом… Вменяемые люди не могут себе позволить так паразитировать за счёт других, силой навязывать остальному миру свой сомнительный образ жизни…
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А что должно было получиться , если сионизм там правит бал.
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Их киссинджер оставил им 3 года… Кто-то 2… Маленько подождём в благостном предвкушении…