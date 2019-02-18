Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 февраля 2019
- 17:54 НАТО не возражает против поставок С-400 в Турцию, — Эрдоган.
- 14:07 США останутся в Сирии после вывода войск, — Песков.
- Вчера 22:17 В Сирии освободили левый берег Евфрата от боевиков ИГИЛ*.
НАТО не возражает против поставок С-400 в Турцию, — Эрдоган
НАТО, в отличие от США, не имеет возражений против поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Нас (США) все время уговаривают, чтобы мы отказались от С-400. Но почему мы должны отказаться? Вы никаких шагов не предприняли (по продаже ЗРК Турции). А мы имеем право использовать различные системы. В НАТО ясно сказали, что это не создаст проблем. Греция имеет C-300 в течение многих лет, но вы ей ничего не говорите», — сказал Эрдоган, выступая в городе Бурдур. Трансляцию вел телеканал NTV.
Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot.
Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению администрации Эрдогана, «не связаны между собой».
Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в этом октябре.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США останутся в Сирии после вывода войск, — Песков
США сохранят свое присутствие в Сирии и после вывода оттуда своих войск.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете Hurriyet.
«Куда они (войска США) будут выводиться, заменит ли их кто-либо, кому они оставят оружие, продолжится ли их присутствие? Когда они выйдут, их присутствие, скорее всего, не закончится, оно каким-то образом продолжится. Все эти вопросы стоят на повестке дня, президенты (РФ и Турции) о них говорят», — сказал Песков.
По его словам, оснований для оптимизма в Сирии пока нет, и «такая неопределенность беспокоит», не помогая разрешению кризиса в этой стране.
Военный контингент США и их союзников по так называемой антитеррористической коалиции с 2014 года находится в Сирии и Ираке. В Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.
Как сообщала «Русская Весна», в декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Сирии освободили левый берег Евфрата от боевиков ИГИЛ*
К оглавлению | Источник: www.youtube.com