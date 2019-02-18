Путин против “воров в законе”, вДудь облажался, Порошенко – плагиатор
Концептуальные итоги недели. Семнадцатый выпуск
Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Владимир Путин направил в Госдуму законопроект об ужесточении законодательства в отношении “воров в законе”;
- Арест главы Baring Vostok Capital Майкла Калви;
- Принят в первом чтении законопроект об устойчивом (суверенном) Рунете;
- Изъятие лекарственного препарата “Эреспал”;
- Порошенко уличили в плагиате;
- вДудь проиграл дискуссию Дмитрию Киселёву;
- Хорошие новости.
Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович
Основы социологии. Комплект из 6 томов
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-protiv-vorov-v-zakone-vdud-oblazhalsya-poroshenko-plagiator
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И порядок на улице, и в интернете и прочее – это все хорошо.
Но ведь такой же контроль может сделать именно западная спецслужба.
Конкретно по всей России с помощью криминала Россию контролирует Израиль.
А хотелось бы все таки жить в своей стране со своим народом.
Держинский правильно нашел выход и поставил криминал на пользу органам,
но сейчас это все надо причесать для России и русских.