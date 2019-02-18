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Путин против “воров в законе”, вДудь облажался, Порошенко – плагиатор

22:06. 18 февраля 2019 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Семнадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Владимир Путин направил в Госдуму законопроект об ужесточении законодательства в отношении “воров в законе”;
- Арест главы Baring Vostok Capital Майкла Калви;
- Принят в первом чтении законопроект об устойчивом (суверенном) Рунете;
- Изъятие лекарственного препарата “Эреспал”;
- Порошенко уличили в плагиате;
- вДудь проиграл дискуссию Дмитрию Киселёву;
- Хорошие новости.

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-protiv-vorov-v-zakone-vdud-oblazhalsya-poroshenko-plagiator

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Один комментарий»

  • 220 168
    чужой 18 февраля 2019 в 22:37 Ссылка
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    И порядок на улице, и в интернете и прочее – это все хорошо.
    Но ведь такой же контроль может сделать именно западная спецслужба.
    Конкретно по всей России с помощью криминала Россию контролирует Израиль.
    А хотелось бы все таки жить в своей стране со своим народом.
    Держинский правильно нашел выход и поставил криминал на пользу органам,
    но сейчас это все надо причесать для России и русских.

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