Путин против “воров в законе”, вДудь облажался, Порошенко – плагиатор

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Семнадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Владимир Путин направил в Госдуму законопроект об ужесточении законодательства в отношении “воров в законе”;

- Арест главы Baring Vostok Capital Майкла Калви;

- Принят в первом чтении законопроект об устойчивом (суверенном) Рунете;

- Изъятие лекарственного препарата “Эреспал”;

- Порошенко уличили в плагиате;

- вДудь проиграл дискуссию Дмитрию Киселёву;

- Хорошие новости.



Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович



Основы социологии. Комплект из 6 томов

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