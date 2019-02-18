Негодующие протестующие на Гаити просят Россию помочь, так как "цивилизованное мировое сообщество" озабочено другими делами, например, свержениями неугодных режимов.Интересно, если объявить о том, что Россия признает одного из протестующих президентом Гаити и заявит о планах помощи, которые будут включать в себя размещение на Гаитb ракет средней дальности с ядерными боеголовками, как скоро прекратиться игнорирование бедствия местного населения со стороны США?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4786016.html