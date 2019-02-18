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Протестующие на Гаити просят Россию помочь

01:09. 18 февраля 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:


Негодующие протестующие на Гаити просят Россию помочь, так как "цивилизованное мировое сообщество" озабочено другими делами, например, свержениями неугодных режимов.




















Интересно, если объявить о том, что Россия признает одного из протестующих президентом Гаити и заявит о планах помощи, которые будут включать в себя размещение на Гаитb ракет средней дальности с ядерными боеголовками, как скоро прекратиться игнорирование бедствия местного населения со стороны США?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4786016.html

Метки: гаити, капитализм, латинская америка, протесты, Россия
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