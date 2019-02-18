PDVSA опровергла сообщения о заморозке своих счетов в “Газпромбанке”
02:33. 18 февраля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4785095.html
Официальный твиттер https://twitter.com/PDVSA венесуэльской нефтяной компании PDVSA опроверг заявления агенства "Рейтер" о том, что российский "Газпромбанк" якобы заморозил счета PDVSA из-за боязни санкций США.
Звучит все достаточно коротко "PDVSA опровергает вредоносную информацию призванную запутать венесуэльский народ".
Ниже, еще парочка официальных комментариев PDVSA по поводу распространяемых "Рейтер" фейковых новостей.
PDVSA категорически отрицает эту новую попытку нарушить ложными новостями работу проделанную нефтяной промышленность. Эта атака, организованная представителями оппозиции и средствами массовой информации США, является фальшивой.
Fake News. PDVSA снова подвергается нападению со стороны представителей правого крыла, которые не имеют гражданства, и американских СМИ. Сегодня и всегда мы будем той силой, которая движет нацией, и мы каждый день боремся за суверенитет венесуэльского народа.
FakeNews От лица основной отрасли промышленности страны мы вновь опровергаем информацию, угрожающую нефтяному суверенитету.
Эдак получается, что "Рейтер" снова занимается дезинформацией. И почему я не удивлен.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4786218.html