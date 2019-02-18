Острова преткновения
18:21. 18 февраля 2019 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Карта территориального спора в Южно-китайском море, вокруг идут постоянные конфликты между США и Китаем, а также с участием более мелких держав.
Ключевое значение имеет архипелаг Спратли, на котором Китай развернул мощную военную инфраструктуру. Появление американских кораблей в этом районе ((последний раз 12 февраля https://dambiev.livejournal.com/1493314.html )неизменно вызывает гневные реляции из Пекина, но США продолжают игнорировать китайские претензии, что и создают почву для роста военно-политической напряженности между двумя странами. Доходит до того, что в США Китай начали обвинять китайских хакеров в том, что они в отместку за визиты американских кораблей в китайскую зону влияния, взламывают компьютерные системы на американских эсминцах и те начинают сталкиваться с гражданскими судами (хотя официальное расследование показало, что дело в халатности экипажей).
Один из филиппинских форпостов на архипелаге Спратли. На фоне Китая и Вьетнама весьма бедненько.
Филиппины ранее очень резко выступали против амбиций Китая (занимался этим и Дутерте), но после начала серьезных проблем с ИГИЛ у себя в стране и помощи, которую оказал Китай в этом вопросе, официальная Манила стала куда как более сдержанно высказываться о китайской экспансии (не забывая об укреплении инфраструктуры https://dambiev.livejournal.com/1488136.html), предпочитая более осторожный тон дипломатических и медийных заявлений, в духе выдержанной позиции Вьетнама, который также высказывает обеспокоенность китайскими планами, но значимых демаршей не предпринимает, занимаясь укреплением своих позиций, не забывая впрочем про то, как китайцы отжали у них часть островов.
Вьтенамский форпост.
Немного вдохновляющих речей Хо Ши Мина.
Свинина прибыла.
Главный форпост с аэродромом.
Что ты такое?
Эти знаменитые "Хендаи" из Минска.
На построении войск гарнизона.
Огневая позиция должна быть красивой.
На одном из островов можно встретить и таких вот ветеранов.
Более подробно про инфраструктуру Вьетнама на архипелаге Спратли и еще больше фотографий по ссылке https://dambiev.livejournal.com/1478476.html
Китай в этом плане куда как более интенсивен https://dambiev.livejournal.com/890997.html в реализации своих претензий. Ниже, искусственный риф построенный за 5 лет китайскими инженерами.
Вот еще фото военной инфраструктуры НОАК.
Еще больше фото здесь https://dambiev.livejournal.com/878369.html
Сам конфликт вокруг островов имеет давнюю истории. В конце 80х Китай отобрал часть островов у Вьетнама.
В 1988 г. между Китаем и Вьетнамом в зоне архипелага произошел вооруженный конфликт. 14 марта 1988 года произошло вооруженное столкновение с участием китайских и вьетнамских кораблей и военнослужащих у рифа Джонсон (Синь Коу). В результате этих событий КНР захватила 7 рифов и атоллов архипелага Спратли, получив опорный плацдарм для дальнейших действий по установлению контроля над другими островами. В ходе боёв были потоплены 3 вьетнамских военный корабля, погибло около с 70 моряков.
Еще больше фото тут https://dambiev.livejournal.com/1155998.html
В целом, вряд ли региональные державы смогут потеснить Китай с уже занятых островов (история с Дутерте, который был вынужден умерить свой пыл достаточно наглядна), предпочитая ограничиваться удержанием своих, ограничиваясь осторожной критикой амбиций Пекина. С другой стороны, для США это удобный способ досаждать Китаю, прощупывая его позиции в Южно-Китайском море, поэтому военные провокации и учения на границе территориальных вод Китая будут продолжаться. Формирование контрпретензий связанных с архипелагом Спратли видится американским стратегам как способ связать экспанскию Китая в регионе и затруднить реализацию планов направленных на установление безговорочного доминирования в Южно-Китайском море и усилением давления на Тайвань.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4787930.html