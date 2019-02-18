О национальной идее… Цель программы: ливрея или мундир

Источник: Интернет-Ополчение @ Druzhba7

Все мы знаем, как наша советская (и нынешняя российская) форма могла и может сделать из тощего дистрофика парня спортивной наружности (ну, при условии, что она была по размеру). Она помогла быть подтянутым, аскетичным, скромным. И речь не только о военной форме. Речь идет о пресловутых ватниках или комбинезонах…

Наша форма хорошо согревала и согревает, шинелью можно было укрыться, плащ-палатка была незаменимой в самых разных обстоятельствах, пресловутые ватники и тулупчики были предметом зависти вермахта, поскольку их форма, над которой трудились лучшие фирмы Еуропы была красивой, но абсолютно никчемной в суровых российских условиях.

Только в наших ватниках, меховых рукавицах и валенках можно, не стесняя движений, на морозе и под ветром, без особого дискомфорта заниматься любым видом профессиональной деятельности. При этом, наши колхозницы или работяги могли раскраснеться от рабочего пота, утереться ушанкой или шалью, а вечером нацепить на валенки лыжи и погнать наперегонки в клуб…

В это же время, в середине прошлого века были ещё в моде «лучшие аристократические дома», слуги которых одевались в лакейские ливреи, которые по качеству и дороговизне мало чем уступали костюмчикам хозяев… Более того, хозяева старались «для экстерьера» одевать прислугу «в единой гамме» с собой. Отсюда «главные слуги» часто хамели и даже помыкали хозяевами.

Им казалась, что увешенная дорогими побрякушками и вышитая шелком ливрея ставит их над остальным миром, им завидовали «младшие слуги», однако мало кто из «младших» хотел быть прислугой у старших, даже самый младший ученик уборщика помещений мечтал служить «самому», нежели быть подмастерьем или соглашаться с правом «старших слуг» на привилегии.

Есть правда и некие иные варианты: нам тыкают тем, что иногда прославленные полководцы терпели хамство юнцов, родившихся генералами или путем происхождения и денег, купивших теплое место в штабах и при дворе. Иногда им приходилось сдерживать свой гнев и даже улыбаться, а где-то входить в доверие, «не связываться», а иногда примерять ливрею поверх мундира. Однако, как часто бывает в жизни, форма просвечивала, и недавний юнец «отстегивал» деньги на нужды армии, на кормежку голодающих солдат, но новое оружие… а некоторые такие юнцы вдруг обретали подлинную радость служения отечества и превращали незаслуженно носимый мундир в повседневную одежду.

Оказывается, есть и «варианты». Есть определенное число людей, которые живут между атласным халатом и бальным смокингом. Их жизнь — это движение между столом, туалетом, балом и кроватью.

Живут так очень немногие, как правило, в карликовых резиденциях-королевствах и очень не любят, когда их привычный ритм пытаются повторить соседи… особенно пытаясь «погостить».

Но самое важное — это касается не только граждан, но и государств…

Одни страны (точнее страна) решила сохранить свой мундир, а остальным внушила, что носить военную форму — некомильфо, то ли дело лакейская ливрея, тем более, при случае её можно выдать за мундир.

Кроме того, друг перед другом можно щеголять бутафорскими шевронами, значками и нашивками.

Ну и что, что они для клоунады и домашних развлечений, выглядит то «модно и креативно».

И мы повелись… Россия оказалась тоже в числе тех, кто променял мундир, на ливрею… однако вовремя.

остановилась и решила окончательно мундир не снимать. Сейчас, правда другая ситуация — вместе с военным кителем и шинелью, Россия продолжает носить «неуставные» хайеры и ботинки на платформе «манная каша», по принципу «как у них».

Это касается не только финансовой сферы, которая, по моему мнению, до сих пор колониальна и подчинена принципу «служим ФРС», но и слишком либеральной политикой в области культуры и общественной жизни, тяге приватизировать, что ни попадется на глаза, даже не объясняя зачем… а также безнаказанности «современных деятелей культуры и искусство», городящих всякую гадость в адрес наших предков, которые в пыльной и потертой шинели, Милостию Божией, размазывали нацизм и помогали нам строить дома, восстанавливать производства, защищать наше право на вполне адекватный уровень соцзащиты и образования

Поняли многие, что халаты Лихтенштейна или смокинги княжества Монако являются недосягаемой мечтой для жвачных во всех странах, включая США, однако даже очень небогатые американцы желают ЖИТЬ также богато, как в карликовых, но богатых княжествах, однако вовсе не путем «перенимания опыта оффшоных зон», но путем «нам все должны, ибо мы грейт амэрыка, и как бы нам хапнуть у этих зажравшихся вассалов побольше денежек».

Ну, а что остальные страны… а остальные страны, начинают понимать, что ливрея, даже очень дорогая и попугайно яркая не может заменить теплой, удобной и многофункциональной военной формы или рабочей робы… однако ни мундира, ни ватника им никто не предлагает. Чего хочет Россия (а именно к ней обращены взоры тех, КТО РЕАЛЬНО не хочет больше носить ливрею… не хочет-не хочет, будьте уверены, рано мы записали всех в беспринципных слуг).

Вместе с тем, смотрят они на русского дипломата и представительницу МИДа и не понимают — так для нас бандеровцы это фашисты или дорогие партнеры, мы осуждаем США за вторжение куда им хочется или считаем их за достойных контрагентов, вводит ли санкции против хунты бизнес или вовсю торгует с представителями «бандеровской власти», о которой «патриотично» тот же бизнес рассуждает на страницах российских, НО НЕ УКРАИНСКИХ газет и сайтах…

Признает ли Крым руководство Сбера или же «доступ к западным деньгам» важнее принципов… являются ли «участники от России», которые плелись в капитулянтском шествии под белой тряпкой МОК достойными гражданами России, хотя и поставили личные медальки выше чести флага своей (?) Родины… Красная машина за скобками, они хоть не постеснялись НЕ ГОВОРИТЬ про «споем гимн», а сделали это, и не перлись на открытие и закрытие за получением удовольствия под пинки МОКа в адрес государственного символа их страны…

Но самое главное — доверие сейчас и в России и в мире к двум основным институтам. К Путину и МО РФ.

Где-то рядом МВД, омоновцы, ведомство Лаврова (при всех вопросах), там же ФСБ и ГРУ.

Но представьте, что прошло 5 лет, и во главе страны встал другой человек… что будет с теми, кто СЕЙЧАС РЕШИТЬСЯ поддержать Россию… Скажут ли им «мы своих не бросаем» или же увы, традиционное, до недавнего времени «поддержать вас за то, что вы помогали нам… ну, знаете, это уже другое дело».

Ответ на этот вопрос может дать ЦЕЛЬ программы развития России. Мы должны, наконец, либо отказаться от неуставных «стиляжьих» туфлей, либо признать, что носим шинель не по праву.

А в противном случае, любой психиатр признает такого бойца «негодного к строевой».

И ещё раз скажу: никто не хочет быть главным лакеем при старшей прислуге, все хотят быть пусть четвертым, но при главном хозяине.

А пока вот, что мы читаем в разработанной либеральным правительством и «экспертным сообществом» стратегии развития… Цель разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. Стоит ли говорить, что это «ни о чем», по большому счету.

Не случайно, через семь лет после реализации и за пять лет до окончания программы она реализована менее, чем на треть… Центр стратегических разработок, так два года назад охарактеризовал исполнение данной стратегии «Анализ проведен на основе результатов 30 интервью с экспертами России, а также непосредственного анкетирования экспертов — авторов Стратегии-2020.

«В целом эксперты достаточно сдержанно оценили степень реализации положений Стратегии-2020. Средний уровень выполнения мер — 29,5%. Другими словами, в среднем каждая из предложенных мер была выполнена лишь на треть («в незначительной мере»), что говорит о формальности отношения органов исполнительной власти к предложениям Стратегии-2020».

А разве только в исполнительной власти проблема? А может просто целеполагание сразу идет неверно. Начинается все с «давайте больше жрать» и совсем не указывается на то, ЧТО ЖЕ ЕСТЬ это самое «благосостояние», 3000 ли это долларов зарплаты, при 50 процентов налогов или 1000 долларов при тринадцати, стабильные ли цены или изобилие товаров, доступность ли социальных благ или «приучайтесь жить по рыночным принципам, государство вам ничего не обязано».

А как вы считаете, какова цель развития государства… уже до 2035 года. Ждем комментов.