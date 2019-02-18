Новости Украины и Новороссии 18 февраля 2019

Пoлицeйcкиe и paбы Пopoшeнкo

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«Это жесть!»: платежки за январь «нокаутировали» украинцев

В октябре киевское правительство уверяло, что мораторий на повышение цен и тарифов на услуги ЖКХ и используемый в быту природный газ будет работать на благо народа. Рост цен на коммунальные услуги останется в пределах инфляции, звучало с экранов украинского телевидения. Заморозить бесконечный рост цен и тарифов хотя бы на время предвыборной кампании было принципиально важно для Порошенко. Но президент не справился и здесь. Украинцы наблюдали более-менее стабильные счета всего два месяца, но уже первая в новом году платежка нокаутировала украинцев. В этой связи в украинском сегменте Сети разгорелся настоящий скандал. Сотни граждан выразили негодование, что тарифы на некоторые услуги коммунальщиков выросли более чем вдвое в сравнении с прошлым годом. Мы были готовы к росту в 15-20%, пишут украинцы, но реальные цифры стали настоящим шоком. «Говорили, повышение за тепло на 20%, а походу повысили в два с половиной раза. Это-жесть!», «Чтобы они подавились этими тарифами, сколько можно это терпеть», «Не платить массово!» — пишут возмущенные украинцы. skrin_tatyana_tor.jpg skrin_galina_kachura.jpg skrin_aleksey_arcybashev.jpg skrin_natasha_komarova.jpg Некоторые юзеры выразили уверенность, что такими темпами страну ждут не президентские выборы, а мощный народный бунт. Впрочем, и без тарифов желающих устроить на Украине третий Майдан в том случае, если Порошенко удастся сфальсифицировать свою победу, все больше и больше. Ранее сообщалось, что в январе отопление для киевлян подорожало на 25-40%, однако, как выяснилось, кое-где коммунальщики не постеснялись поднять тарифы и на 200%. Читайте также: Жестокий бой: 23 бойца спецназа ГРУ против четырёхсот боевиков (ФОТО) Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Борьба Порошенко с внутренним врагом. Неужели Петя решил завязать?

На днях в ходе «Всеукраинского форума» президент Украины Порошенко представлял свою предвыборную программу. Это событие проходило в критической для нынешнего президента ситуации. Рейтинги на нуле, народ не верит в светлое будущее, конкуренты по политической гонке вырвались вперёд. Петя в очередной раз рассказал, что собственно он не виноват в обнищании украинцев. Виноваты все. Главная причина, конечно же, Путин, но и западные партнёры тоже действуют с ним заодно. Подобные слова Петра далеки от реальности, очевидно, что самые главные его действия за президентский срок это закладывание за воротник и воровство. Отдельным пунктом Порошенко выделил внутренних врагов — «зрадофилов». Очевидно, что большинство украинцев тут же отметили другого внутреннего врага Пети — пьянство. В наличии «зрадофилов» по традиции обвинили Россию. Виновата пропаганда с их активной позицией. Падение уровня жизни, рост цен за услуги ЖКХ, военное положение, — всё это Порошенко не считает причинами, почему население в нём сомневается. Петя в упор не видит, что именно он является основной проблемой и причиной недоверия населения к властям. В его случае действительно стоило бороться с внутренним врагом — алкоголизмом. Подобная презентация предвыборной программы — полнейший провал. Порошенко, видимо, так и не сможет понять, что именно эти речи, отсутствие действий и хронический алкоголизм стали причиной его провала. Предвыборную кампанию можно уже завершать, чтобы не позориться в глазах оставшихся партнёров Петра, если такие ещё остались. Читайте также: В Порошенко вживили загадочную штуку (ФОТО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Бунт Зеленского против Коломойского

Фантастический 10-процентный отрыв Владимира Зеленского от ближайших соперников предсказать было сложно, но объяснить легко. Расчет оказался верен: народ устал от одних и тех же воровских лиц в политике, ему нужно другое лицо. Олигарх Коломойский переиграл своих конкурентов-олигархов.



Неунывающие украинцы вновь с надеждой смотрят вдаль и упрямо ждут чудес: на этот раз верят, что Зеленский не будет плясать под дудочку спонсора, а начнет свою игру. Они уповают на тщеславие артиста и сравнивают свою ситуацию с российской, двадцатилетней давности. Никто ведь не верил, что Владимир Путин будет бороться с олигархами!



И Зеленский будет. Вы только посмотрите на этого честного парня!



Вот какими тайными мыслями поделился с Василием Волгой анонимный сотрудник избирательного штаба Зеленского:



Я разделяю твои взгляды, Василий, о том, что олигархическое государство есть государство глубоко преступное по отношению к своему народу, и оно должно быть уничтожено. Но в отличие от тебя, я не фантазирую о социалистической революции, а предпринимаю конкретные шаги по доведению абсурда до высшей точки его кипения. Революционной ситуации сегодня в Украине нет, и разрушить олигархию может только междоусобная война олигархов. Для этого у власти должен оказаться Зеленский.



Но мне кажется, на Украине гораздо больше перспективных кандидатов. Жаль, у Коломойского нет столько денег, чтобы всех привести к власти. Чего стоит персонаж, о котором рассказал журналист Юрий Гудименко.



Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина, и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые «25 пунктов»).



Читаю один пункт, второй, третий подряд… Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам… Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи.



Забавно получилось. Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий.



И да, это был мастер-класс на тему «Как в прямом эфире двадцать минут читать программу Гитлера и чтобы тебе ничего за это не было».



В общем, эти выборы — обычное укрошоу, ничего нового. Может, еще и Майдан опять замутят, если кто-то не пройдет в президенты. Такая традиция.



Так вот, о надеждах на Зеленского.



По логике, междоусобная война олигархов приведет к победе одного из них. Но это уж мои мысли, ни один украинец никогда с ними не согласится, потому что так далеко не загадывает. Как не соглашались со мной в дни последнего (по времени, а не по счету, конечно) Майдана.



Они мечтают, что артист, которого ведет к власти олигарх Коломойский, вместо благодарности начнет бороться с собственным благодетелем. И артисту за это ничего не будет. А Коломойский, наоборот, пострадает и даже, наверное, разорится. И сядет в тюрьму до конца своих дней.



Они в это искренне верят. И поэтому за нового главнокомандующего из «95-го квартала» готовы проголосовать уже 27 процентов, за старого и всем надоевшего 18, а за Тимошенко 16. Если в ближайшие полтора месяца ничего не случится, то отрыв будет расти, и комик, пожалуй, победит в первом же туре.



А потом сразу начнет наводить порядок на Украине твердой рукой. И нэнька со временем расцветет, потому что все воры и казнокрады из власти будут с позором удалены. А хлебные должности займут артисты из его труппы и ни за что не станут воровать, какие бы миллионы долларов им ни предлагали. Жизнь, может, станет не богаче, но зато гораздо смешнее.



Хотя куда смешнее-то.



Конечно, нельзя грязными лапами копошиться в чужой мечте. Меня опять занесло, я опять формулирую прямо и без обиняков. А должен тактично и с обиняками, щадя чужие мозги. Поэтому меня опять, как пять лет назад, невзлюбит украинская аудитория «Живого журнала».



Поделом мне.



Никто не любит тех, кто часто оказывается прав.

Павел Шипилин

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3a Бaндepy вac cлeдoвaлo бы пocaдить

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