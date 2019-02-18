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Иностранные инвестиции – благо ли это для экономики?

09:08. 18 февраля 2019 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ПВО

Либеральная экономическая модель на экспорт (для геополитических конкурентов) активно внедряет в общественное сознание тезис о благостности, желательности и даже абсолютной необходимости иностранных инвестиций.

Всевозможные гайдаровские форумы, Давос и прочие освещаются нашими государственными СМИ с единым посылом – «Вот, поехал Орешкин», «Прибыл Медведев» — и теперь наша экономика получит такие жизненно важные для народного хозяйства миллиарды долларов, евро и юаней!

Все проблемы с зарплатами, пенсиями, коммунальным сектором или перерабатывающим правительство объясняет санкциями и, следовательно, снижением иностранных инвестиций. Тут же предлагается и решение – давайте ещё что-нибудь хорошее уступим деловым партнёрам из-за рубежа – и они будут. Будут инвестиции! Так, уступили острова Большой Уссурийский и Тарабаров китайцам в 2004-м, норвежцам в 2010-м отдали часть шельфа Баренцева моря в районе Шпицбергена, сдали свои позиции в Ливии в 2011-м, а теперь думаем – чем бы нам угодить японцам. И тогда прольётся на нас золотой инвестиционный дождь.

И вот здесь мы должны поставить точку. Ни пяди родной земли, политой кровью наших предков, мы никому не отдадим! Это – во-первых. Во-вторых, иностранные инвестиции – это как троянский конь, как волк в овечьей шкуре. Мы впускаем иностранные корпорации на свой рынок, очень обширный, достаточно богатый, с большим объёмом платёжеспособного спроса.

Что происходит вслед за приходом такой корпорации? В лучшем случае, затем организуется производство продукции этой фирмы в России. Потом это производство начинает поставки продукции на наш российский рынок (здесь мы можем понимать шире, российский рынок — это общий рынок Евразийского Экономического Союза), получать доход нашего рынка и окупать свои вложения. Довольно быстро, в среднем за период около 5-ти лет, иностранный капитал полностью возвращает вложенные средства.

Что происходит после этого? А после возврата вложенных инвестиций, корпорация продолжает получать доход с нашего внутреннего рынка и самостоятельно решает – как ей распорядиться всей своей прибылью, оставшейся после уплаты налогов. В итоге, львиная доля платёжеспособного спроса нашего рынка обеспечивает прибыль иностранных компаний, которая затем выводится за рубеж.

Точно так было и в начале 20-го века и с японским капиталом на русской земле. Тогда это явление называлось честнее – концессии. После поражения в русско-японской войне 1904—1905 годов царское правительство вынуждено было предоставить привилегированные права японскому бизнесу в рыболовстве, добыче нефти и других отраслях на нашем Дальнем Востоке. А если точнее, то ещё в 19 веке точно также, как и сейчас — столица не хотела тратить свои деньги на развитие своих тихоокеанских прибрежных территорий, а решила привлечь японские инвестиции. В результате, иностранные рыболовы в наших водах получили такие преференции, что уже в 1890-х годах на одного нашего рыбака приходилось четыре японских, а вся переработка и торговля была сосредоточена в японских руках. Наша рыболовная отрасль полностью попала тогда под японское влияние и перестала работать на благо местного населения и Российской Империи. Решить вопрос японской экономической кабалы удалось лишь товарищу Сталину в 1945 году

Тяжело и больно наблюдать за попытками Пескова урывками и ужимками объяснить – как мол нам нужен, этот договор с Японией. Иностранные инвестиции давно и планомерно внедряются в нашу экономику либералами. Как итог – постоянное превышение величины оттока капитала заграницу над притоком инвестиций из-за рубежа.

Прямые иностранные инвестиции (миллионов долларов США) 2015 2016 2017
Всего:Из них:

Кипр

Багамы (Великобритания)

Люксембург

Сингапур

Соединённое Королевство (Великобритания)

Швейцария

Бермуды (Великобритания)

Ирландия

Франция

Джерси (Великобритания)		 6853_

-7069

5108

-5770

185

1112

203

2239

623

1686

2122		 32539_

-564

14231

-281

15122

422

1010

658

784

438

711		 28684_

8693

6211

3378

2703

2102

1511

1366

889

854

832

Сальдо операций платежного баланса Российской Федерации. По данным Банка России. Данные представлены в соответствии с принципом активов/пассивов. Знак (+) означает рост, (-) означает снижение

Отток (инвестиции) капитала из России (миллионов долларов США) 2015 2016 2017
Всего:Из них:

Кипр

Австрия

Сингапур

Швейцария

Люксембург

Виргинские острова (Великобритания)

Багамы (Великобритания)

Джерси (Великобритания)

Казахстан

Германиия		 22085_

4249

746

383

203

786

3301

1054

1258

643

738		 22314_

9827

258

888

1433

-1633

1795

1205

-112

476

393		 39049_

21352

6739

6136

2281

1856

1401

1300

865

727

724

Сальдо операций платежного баланса Российской Федерации. По данным Банка России. Данные представлены в соответствии с принципом активов/пассивов. Знак (+) означает рост, (-) означает снижение

Обратите внимание на этих «инвесторов» — Кипр, Люксембург, Багамы и Бермуды, и им подобные – ждать от них прихода новых технологий не приходится. А всевозможные налоговые послабления – это, требуют и получают.

Практика вывоза капитала из России за долгие годы таких инвестиций приняла уже хронический характер. За период 2015—2017 годов (самые свежие данные из Российского статистического ежегодника 2018) капитала вывезли на 23% больше, чем ввезли. В абсолютных цифрах – вывезли на 15,4 млрд $ больше – это чуть больше 1 трлн. Кстати, как раз нехватка примерно 1 трлн. рублей в бюджете ПФ РФ спровоцировала наше правительство на пенсионную реформу (там речь шла о 933 млрд. руб.). Именно поэтому всевозможные «давосы» — это благо для тех, кто инвестирует и удавка для стран, избранных объектами для инвестиций.

Есть ли правильный выход для нашей страны из этой ситуации? Да, это инвестиции нашего внутреннего капитала!

В советской экономической школе существовал термин – ВНП – валовый национальный продукт – это общее производство внутри и за пределами экономики страны, обеспеченное национальным производителем. Национальный (российский) производитель располагает капитал, технологии, прибыль и связывает своё будущее с государством, к которому он относится. Даже если прибыли получены за границей, они через определённый цикл возвращаются в национальную экономику. Именно поэтому президент США Трамп активно исповедует доктрину ориентации экономики своей страны именно на национального (то есть американского) производителя.

В 2000-е в наших экономических ВУЗах и статистических справочниках исчез термин ВНП (валовый национальный продукт), а вместо него появился другой — ВВП (валовый внутренний продукт). Это всё, что произведено внутри страны и национальными, и иностранными производителями. Казалось бы, невелика разница. На самом деле по ВВП невозможно понять, какова доля производств с иностранным капиталом в экономике страны.

Где же взять средства для внутренних инвестиций?

Приглядимся к торговому балансу. Оказывается, мы на постоянной основе получаем больше средств от продажи российских товаров на экспорт, чем тратим на импорт! За период 2015—2017 годов (самые свежие данные из Российского статистического ежегодника 2018) компании из России получили на 354 млрд $ больше, чем заплатили за рубеж.

Внешнеторговый оборот РФ 2000 2010 2015 2016 2017
Экспорт, млрд $Импорт, млрд $ 99,242,1 392,7245,7 341,4193,0 281,7191,5 353,5238,1

Инвестиции в основной капитал российским правительством проводились, но они в основном направлены на содержание зданий и сооружений, а также на расходы на улучшение земель.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ в 2017 г. Млрд. руб. В процентах к итогу
Всего:В том числе жилые здания и помещения

В том числе здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель

В том числе машины, оборудование, транспортные средства

В том числе объекты интеллектуальной собственности

В том числе прочие		 15966,82282,8

7215,1

5083,3

478,7

906,9		 10014,3

45,2

31,8

3,0

5,7

Эти инвестиции явно недостаточны – всего 16 трлн. руб. в 2017-м году. Для сравнения, такие же инвестиции в СССР в 1990-м году составили 249,1 млрд тогдашних рублей, что в современных ценах, если считать 1 советский рубль равным 200 российским рублям (комплимент российскому рублю!), составило бы около 50 трлн!

Сравните 50 трлн отечественных инвестиций в народное хозяйство СССР и 16 трлн. в нашу российскую экономику сейчас. При этом следует учитывать, что тогда львиная доля инвестиций шла в развитие промышленного производства – в машины, оборудование, инфраструктуру. Сейчас этих 16 трлн. хватает лишь на то, чтобы залатать бреши. Да и то – не всегда. Инфраструктура устарела, здания обрушаются, в поддержание инфраструктуры вкладываться для современных «инвесторов» нерентабельно.

Общая доля иностранных инвестиций и инвестиций совместных российских с иностранным участием сегодня превышает 15% — или 2,42 трлн. рублей. Эти средства не идут на поддержание инфраструктуры в удовлетворительном состоянии (за это платит наше государство), они идут, в основном, в производство. В вышеприведённой таблице – это графа «машины, оборудование, транспортные средства» — всего 5,08 трлн, из которых иностранных 2,42 трлн. рублей.

Таким образом, по косвенным признакам, можно говорить о том, что половина современного производства в России, уже имеет иностранных хозяев.

Движение «Патриоты Великого Отечества» призывает к выработке национально ориентированных решений в российской экономике.

Следует увеличивать роль государства во всех значимых секторах народного хозяйства и государственных вложений в промышленность, транспорт, науку и здравоохранение.

Анатолий Сергеевич Петрунин, экономист,

Член Президиума ЦК общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100636

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