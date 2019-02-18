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Демократический процесс выздоровления

13:34. 18 февраля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:


Относительно ситуации на Гаити, товарищ lewhobotov резонно указывает на предысторию вопроса, напоминая о том, откуда пошла американская демократия на Гаити, против которой сейчас бунтует местное население.

В сентябре 1994 года американские десантники и спецназ получили от Президента самой демократической страны мира – США, обычный будничный приказ – высадиться в другой демократической стране и поменять тамошнюю власть на более проамерика… пардон, более демократическую. "Панду геть", короче – "Гаити-це Европа, Америка с нами" и все дела. Солджеры высадились, разоружили местные воинские части, заменили недемократического президента на демократического, выбранного для гаитиянского народа в Вашингтоне. Операция стала предметом гордости для населения, властей, Президента и Вооруженных Сил США, так как в кой-то веки американская операция по принесению демократии обошлась без штабелей трупов – практически бескровно.

Выразило мировое сообщество свое возмущение действиями США? Были ли наложены санкции на Америку в общем и на причастных к оккупации Гаити должностных лиц США из Госдепа, Сената, Пентагона, ЦРУ?
Вопрос риторический, естественно. По мнению мирового сообщества, что угодно США – угодно Богу.
Обнаружено в русской версии американского журнала "Soldier of Fortune" за 1995 год.











https://lewhobotov.livejournal.com/108450.html – цинк

Как видим вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/4768971.html тут https://colonelcassad.livejournal.com/4778974.html и тут https://colonelcassad.livejournal.com/4786016.html, демократический процесс выздоровления Гаити под чутким руководством США возобладал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4787253.html

Метки: 1995, 90-е, гаити, империализм, клинтон, латинская америка, США, юмор
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