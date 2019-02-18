«Дело Скрипалей», акт № 3: Юлию Скрипаль объявят сиротой

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Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось. Об этом в воскресенье, 17 февраля, со ссылкой на источник в разведке сообщила британская The Sunday Times.

По данным газеты, врачи, которые наблюдают за бывшим полковником ГРУ, опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью избавится от последствий отравления. Знакомый с делом Скрипалей источник в полиции подтвердил, что пострадавший еще «некоторое время» продолжит получать медицинскую помощь. При этом он признал, что никто не знает, что будет со Скрипалем, поскольку сведений о влиянии яда, примененного против него, очень мало.

Стоит отметить, что сам Скрипаль, в отличие от своей дочери Юлии, после покушения ни разу не появлялся на публике, что дало основания подозревать, что он мертв, однако лондонская полиция опровергает эти слухи, пишет Daily Mail.

На все просьбы российской стороны предоставить доступ к Скрипалям, Лондон отвечал отказом.

— Нет никакой уверенности в том, что Сергей Скрипаль жив — его вообще никто ни разу не видел после 4 марта 2018 года, — отмечает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

— Если он все-таки жив, то не показывается на людях, потому что страшно боится за свою жизнь. Предатели всегда очень трепетно относятся к своему состоянию здоровья, со временем боязнь покушения у каждого из них перерастает в стандартную паранойю — в манию преследования. Вот и у Скрипаля, видимо, тот же синдром — если он, конечно, жив.

«СП»: — Что произойдет, если Скрипаль помрет на этот раз? Или Британия не захочет терять в его лице аргумент против России? Или наоборот — нужен повод, чтобы вновь обвинить Россию, а его смерть как нельзя кстати?

— Если Скрипаль мертв, а MI-6 тщательно скрывает этот факт для того, чтобы держать в постоянном страхе ту сторону, на которую Скрипаль имел компромат (за что его, возможно, и убрали), то теперь им, видимо, надо эту смерть легализовать. Перед британским обществом, которое уверяли, что Сергей Скрипаль жив и вышел из комы. Перед его дочерью Юлией, которую также уверяли, что ее отец вот-вот придет в себя, они уедут в Аргентину по поддельным паспортам и будут там жить долго и счастливо.

Этого, к слову, можно было бы и не делать, но MI-6, видимо, собираются вновь вывести Юлию Скрипаль в публичное пространство — вероятно, с целью организации процедуры опознания (того же Сергеева-Федотова, третьего члена солсберийской «группы ГРУ», возможно, оставшегося в Великобритании и ставшего перебежчиком).

Когда Юлия появится перед камерами телеканалов, она должна вести себя естественно, а, значит, знать правду о состоянии здоровья своего отца — иначе на вопросах о Сергее Скрипале она поплывет или ударится в неконтролируемую истерику (если журналисты начнут спрашивать о Скрипале как о еще живом человеке). Кроме того, образ Юлии как сироты будет привлекать внимание и вызывать сочувствие британцев гораздо сильнее, чем образ дочери бывшего агента MI-6, втянувшего ее в собственные игры.

Если Скрипаль жив, но «состояние его здоровья ухудшилось», и он «вынужден оставаться под наблюдением врачей», то это — железный повод изолировать его от любых контактов с прессой, не выпускать в публичное пространство вместе с дочерью: типа, он бы охотно всем обо всем рассказал, если бы не был так болен.

Да и сама внезапная смерть Сергея Скрипаля от последствий «химической атаки» — мощный информационный повод, способный резко сконцентрировать фокус внимания западной аудитории на инциденте в Солсбери и вспомнить об ужасных ГРУшниках.

«СП»: — Скрипаль и его дочь во всей этой истории, получается, вроде как заложники. Они знали, на что шли, или их просто использовали?

— Ответ на этот вопрос может дать только сам Скрипаль, а он, как было заявлено, «плохо себя чувствует». По поводу того, являются ли они заложниками ситуации — и да, и нет; бесспорным заложником всего произошедшего стала только Юлия Скрипаль, случайно оказавшаяся на пути спецслужб.

Думаю, что ни Скрипаль, ни тем более его дочь, ничего не знали о готовящемся покушении — до того самого момента, как им стало плохо на ступенях солсберийского универмага. Их вовремя подхватили, реанимировали и откачали (здесь, видимо, вмешались высшие силы в лице «главной медицинской сестры британских ВС» и ее помощников, прогуливавшихся как раз неподалеку).

Кто их отравил — до сих пор загадка; судя по почерку, покушение спланировали и осуществили бывшие «хозяева» Скрипаля — британская разведка MI-6. Но сделали это так, что в инцидент (как в коровью лепешку) всеми четырьмя ногами вляпались два бедолаги Петров и Боширов, а также все их многоярусное, разноплановое и креативное руководство, пославшее этих двух «инструкторов по фитнесу» любоваться «шпилем солсберийского собора».

Скрипаля и его дочь просто использовали в качестве приманки, нисколько не беспокоясь о том, уцелеют ли они входе этого «эксперимента» или нет, ведь так, Янгер? (глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер — ред.).

«СП»: — Кто, по-вашему, изначально являлся автором этого сценария? Сами британцы? Или США подсказали? Или еще кто?

— Дело Скрипалей — это серьезная, стратегическая операция британских спецслужб, состоящая из трех (на сегодняшний момент) оперативных комбинаций: «игры с пошаговым повышением ставок» (март 2018), «загонной охоты» (сентябрь-ноябрь 2018) и «ловли на живца» (начинается прямо сейчас). Ответственным исполнителем этой операции выступает британская разведка MI-6, но замысел самой операции ей не принадлежит: в основе «дела Скрипалей» лежит стандартная типовая схема операции информационной войны, разработанная в США.

В плане технического исполнения «дело Скрипалей» ничем не отличается от Panama Papiers («Панамского досье» 2016 года), «Дела об аргентинском кокаине», «Дела Марии Бутиной» и др. Все это — американские операции информационной войны. Это позволяет сделать вывод, что все «дело Скрипалей» от начала и до конца — это операция спецслужб США, в которой британские разведчики из MI-6просто сделали всю «грязную работу».

В итоге, когда рано или поздно все обязательно раскроется, британцы войдут в историю как грязные наемные отравители, а американцы — как «джентльмены в белых перчатках», наблюдавшие все это безобразие со стороны.

«СП»: — Почему д британцы не придумают чего нового? Сколько можно уже мучить Скрипалей?

— Британцы, как показали события весны и осени 2018 года, чрезвычайно ловко и изобретательно действуют, отыгрывая свою партию как по нотам, и всегда добиваясь успеха. Особенно им это удается, когда они имеют дело с таким сумбурным, нерешительным и нервно-дерганым, импульсивным противником как российские чиновники, которым «гори все синим пламенем», лишь бы кресло под собой не зашаталось.

«Игра с пошаговым повышением ставок», разыгранная MI-6 в самом начале истории со Скрипалями — в марте 2018 года — была разыграна совершенно гениально, вдохновенно и очень грамотно. Следующая партия, в сентябре-ноябре 2018 года — «Загонная охота» — была сыграна еще более виртуозно. Объектами «загонной охоты» в этой партии выступили представители высшего руководства России — их действительно заставили (как волков на охоте) «бежать по флажкам» по все время сужающемуся коридору, закончившемуся в итоге тупиком.

Российская сторона не только вляпалась во всем расставленные британцами ловушки, но и изрядно их удивила, втянув в эту историю самого президента, лично поручившегося за Петрова и Боширова (на такую удачу британцы, я думаю, вообще не рассчитывали). Российской стороне при этом не помогли ни «мудрые советники», обязанные защитить первое лицо, ни «полезные дураки», ни высокопоставленные «тролли», яростно высмеивавшие Срикпалей до тех пор, пока не выяснилось, что хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Следует, наконец, уяснить, что в «деле Скрипалей» британцы (под руководством американцев, конечно) действуют очень рационально и просчитано. Ни одного лишнего движения. Все очень точно, четко, выверено и предельно жестко. Именно поэтому в этой игре они всухую выиграли у российской стороны в двух раундах. И обязательно выиграют с таким же разгромным счетом в третьем раунде, начинающемся прямо сейчас, если в головах российского руководства не произойдет «перезагрузка».

«Дело Скрипалей» — это не шутки. Это серьезная операция спецслужб, которые в техническом плане пока что нас превосходят. И у них сейчас очень сильные исходные (стартовые) позиции: весь западный мир твердо убежден в том, что Петров и Боширов — агенты ГРУ, отравившие Скрипалей (Кстати, где они сейчас? В каком фитнес-клубе тренируют клиентов? Оба парняги бесследно пропали сразу после разговора с Маргаритой Симонян).

В руках MI-6, возможно, третий участник солсберийской группировки ГРУ — Федотов (он же Денис Сергеев), странным образом опоздавший на рейс и так и «не улетевший вместе с Петровым и Бошировым». Этот человек, возможно, так и не вернувшийся на родину, может оказаться перебежчиком-кротом, слившим британской разведке всю информацию о готовящейся операции прямо из штаб-квартиры ГРУ. Именно благодаря его усилиям, возможно, Петрова-Мишкина и Чепигу-Боширова заманили в ловушку, куда они сами же и пришли, направляемые «руководителем операции». И подставили, отравив Скрипалей в день и час их визита в Солсбери.

Если это так и если перебежчик в финале этой игры заговорит, а его, в свою очередь, опознает Юлия Скрипаль, то мало никому не покажется.

— Фактов, подтверждающих, что Сергей Скрипаль жив, действительно, нет, — соглашается замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

— Как нет и неопровержимых доказательств его смерти. Такая неопределенность только усиливает подозрения. Ведь об общественном интересе к этому вопросу знают британские спецслужбы. Зачем же они все это время сохраняют интригу, если Скрипаль жив? На ум приходят только два варианта ответа на это вопрос. Либо он погиб, и британская сторона ищет возможность как-то так обставить его смерть, чтобы еще раз и по-новому обвинить Россию. Ведь обвинения в отравлении Скрипаля уже прозвучали и большего, чем удалось выжать из них для очернения России, уже не выдавишь. Вот и придумывают третьего, а, по другим данным, и четвертого-пятого отравителей, которые до сих пор скрываются где-то на территории Великобритании.

На них в перспективе и рассчитывают свалить вину за смерть Скрипаля. Мол, русские добрались таки до него и завершили операцию.

Но есть и другой сценарий. Скрипаль жив, и спецслужбы Соединенного Королевства рассчитывают, что вследствие непрекращающегося давления, психологической и не только обработки он рано или поздно будет готов выступить с какими-то «разоблачениями». Но пока их усилия не увенчались успехом.

«СП»: — Внезапно нашелся некий «третий отравитель», а в воскресенье кто-то вывесил российский флаг над собором в Солсбери…

— Подогрев интереса к теме может объясняться теми самыми причинами, которые я упомянул выше. По замыслу режиссеров этой провокации, история вскоре должна выйти на следующий уровень. Или мы услышим какие-то «сенсационные» откровения от Скрипаля, или британскими СМИ будет распространена новость о его смерти от рук скрывающихся на территории Великобритании русских отравителей, которые выполнили приказ.

«СП»: — Как думаете, британская спецслужба сработала в этом деле идеально?

— Не думаю. Что-то пошло у них не так. Похоже, расчет был сделан на то, что Скрипаль включится в игру против России. Его дочь рассчитывали использовать в качестве заложника. Но это почему-то не сработало. И все это время британцы ищут возможность перезапустить этот сценарий, потому что это только первый и очень важный шаг, без которого невозможны следующие.

Не буду фантазировать, предполагая, какие следующие шаги намечены и почему их нельзя осуществить без «откровений» Скрипаля. В любом случае ясно одно: мы являемся свидетелями попытки начать какую-то серьезную игру, но Скрипаль оказался не драйвером, а тормозом этого процесса. Пройдет время, и многое станет известным. Пока же нам остается только гадать, какую гадость на этот раз придумала «англичанка».

Дмитрий Родионов

Источник: http://voicesevas.ru/news/42960-delo-skripaley-akt-3-yuliyu-skripal-obyavyat-sirotoy.html