ЧВК Kroeker Partners на Гаити
20:11. 18 февраля 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Для любителей вбросов про "русских наемников в Венесуэле".
В столице Гаити Порт-о-Пренсе на фоне идущих масштабных протестов, местная полиция задержала очень странную группу лиц – 7 иностранцев и одного гаитянина, которые были весьма неплохо упакованы автоматическим оружием. спецсредствами, спутниковыми телефонами и картой столицы Гаити.
Данных лиц связывают с ЧВК "Kroeker Partners" https://www.kroekerpartners.com/, так как один из задержанных, Кент Крокер – является ее операционным директором https://www.kroekerpartners.com/our-people/ ( Он провел военные, авиационные, охранные операции и обучение по всей Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, странах Персидского залива (ОАЭ). Другие места работы – Юго-Западная Азия (Ирак и Кувейт), Центральная Азия (Афганистан, Кыргызстан), Восточная и Западная Африка, Юго-Восточная Азия, Австралия и Тихоокеанский регион)
Что эти лица делали на территории Гаити с автоматическим оружием, не разъясняют, также как пока неизвестно, кто их пригласил в страну и с какой целью.
Вполне резонно, что возникли предположения, что так может, к примеру, выглядеть команда "неизвестных снайперов", появление которых столь часто происходит во время массовых протестов в различных регионах мира.
По другой версии, их могли нанять для охраны американских официальных лиц или сотрудников ООН.
В любом случае, вот примерно так выглядит верифицированное появление ЧВК в другой стране, но по понятным причинам рукопожатную общественность подобное не заинтересует. Вот если бы пресловутый Уткин заехал на Гаити, страшно представить накал Shit-шторма.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4787968.html