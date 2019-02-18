Что там в Монголии…
14:59. 18 февраля 2019 Просмотров - 106 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Периодически можно услышать вопрос "А что сейчас происходит в Монголии?" на что не менее часто можно услышать ответ "Ничего не происходит. Как обычно".
Материал ниже через призму языкового вопроса разбирает некоторые особенности сегодняшней ситуации в Монголии и ее отношений с Россией.
Монголия: язык как основа сотрудничества и геополитического влияния
Современные геополитические процессы, протекающие в Центрально-Азиастком и Восточно-Азиатском регионах, сложившиеся в результате образования полимодальных структур в объединённой субрегиональной зоне Большого Ближнего Востока и Индо-Азиатского пространства, подпадают под концептуальные основы «разделённых зон». При это наблюдается рост вызовов для безопасности как военного, так и невоенного характера для все региональных геополитических акторов. Конфликтогенной основой выступают не только текущие военно-политические, геоэкономические динамики, но и социально-политические субъектные измерения, объединенные в гуманитарную сферу. В ходе указанных процессов культурная сфера в рамках публичной дипломатии выступает основой геополитического влияния и многостороннего отраслевого сотрудничества.
Культурное взаимодействие двух суверенных государств в рамках развития стратегического сотрудничества является объективной необходимостью в условиях современных глобализационных процессов, когда культурная идентичность теряется на фоне внешних и внутренних политических процессов какого-либо национального государства.
Геополитическое положение Монголии вынуждает её истеблишмент искать пути сохранения и расширения культурных границ. Так в «Национальной программе развития науки и технологий в Монголии», разработанной Правительством, выделяется два приоритетных направления:
1. создание конкурентного образа Монгольской цивилизации в условиях глобализации;
2. сотрудничество с государствами, которые помогут расширить культурные границы, а не ограничить собственную систему культурных ценностей.
Во втором пункте чётко прослеживается намерения поиска лояльных (новых) экспортёров, партнёров и возможных новых внешнеэкономических отношений. Под расширением культурных границ здесь, в первую очередь, подразумевается культурный обмен в рамках публичной дипломатии: создание языковых центров, обмен студентами между странами-партнёрами, а также интеграционные процессы в областях систем образования.
Сам документ является нормативно-правовым актом, определяющим дальнейшее культурное развитие и сотрудничество Монголии. Программа подразумевает под собой двусторонний формат сотрудничества в рамках сферы образования, науки и техники. Выстраивание симметричной коммуникации для обмена культурным, научным и технологическим опытом. С другой стороны направления национальной программы дают возможность другим внешнеполитическим акторам легитимным способом лоббировать свои геополитические интересы в рамках лингвокультурной модели, как некой базы для размещения своих внешнеполитических интересов. Такой интерес Монголия вызывает, по крайней мере, у троих главных внешнеполитических партнёров: России, Китая и США.
В рамках геополитических интересов через концепцию «мягкой силы» американская сторона закрепляется в Азии. Об этом может свидетельствовать динамично развивающаяся культурное сотрудничество в сфере образования и науки.
На электронном ресурсе госдепартамента США говорится, что английский язык с 2005 года стал общеобязательным во всех школах Монголии. Так же, правительство Монголии ежегодно выделяют сумму в размере 600 000 долларов для совместного финансирования магистерской программы Фулбрайта, чтобы увеличить количество монгольских студентов для обучения в США. Так же при финансировании американским правительством образовательных программ, некоторые монгольские студенты и вовсе получают частные стипендии. Среди молодёжи также всё больше прослеживается тенденция к использованию латиницы, взамен привычной кириллицы. Однако, статистические данные за последние 4 года иллюстрируют следующую ситуацию:
67,5% – читают и понимают русский язык;
45% – могут писать на русском языке;
44,8% – понимают русский язык;
33,7% – говорят на русском языке;
74% – используют русский язык несколько раз в неделю;
20% – используют русский язык ежедневно.
Процентный состав преподавателей высших учебных заведений в Монголии также является отражением культурного сотрудничества США и Монголии. В 75% вузов Монголии 1/4 преподавательского контингента составляют граждане США, Европейских Стран, Канады, Австралии, Южной Кореи.
На основании культурного сотрудничества, которое, напомним, подразумевает обмен в сфере образования и науки вытекает отраслевое сотрудничество. Для лучшего понимания последующей информации предлагаю обратиться к динамике ВВП Монголии с 2002-2012 год. Данный период довольно удачно характеризует ключевые моменты в становлении новой рыночной экономики Монголии:
Рост наблюдается только по одному пункту – промышленность. Это не случайность, поскольку ведущая отрасль промышленности Монголии – горнодобывающая, а также и основная статья доходов в экспорте с Китаем. 80% экспорта из горнодобывающей отрасли идёт в КНР. Монгольская промышленная база в рамках горнодобывающей отрасли представлена двумя крупными Монгольскими компаниями: «Оюун Толгой» и «Тован Толгой».
Но в первой компании монгольская сторона имеет всего лишь 34% акций, а главный пакет в 66% держит канадская компания «Ivanhoe Minesof Canada», от чьих 66%, 49% владеет австралийско-британский концерн «Rio Tinto». Долю во второй компании монгольская сторона в лице компании «Моннис Интернейшнл Инк» владеет 49% акций, в отличии от «Жиншань Гоулд Майнз Инк», которая владеет 51% акций.
На территории Монголии также присутствуют и Российско-монгольские горно перерабатывающие предприятия: «Эрдент», объединение «Монголросцветмет», однако, такие предприятия в силу своего экономического и технического потенциала не могут составлять конкуренцию «Оуюн Толгою» и «Тован Толгою». При этом указанные компании активно финансируют и принимают международные волонтерские и практикантские делегации финансируемых, в том числе и в рамках культурного обмена между США и Монголией, при посредничестве других акторов.
В рамках геополитического доминирования США интересует Монголия, с точки зрения её географического расположения между основными странами-контрагентами, доступность ресурсной базы страны, а также ее влияние на кросрегиональные процессы.
Американские партнёры выбрали, как бы это парадоксально не звучало, китайскую концепцию «шествую медленно».
В рамках культурного взаимодействия между Монголией, с одной стороны, США, Европейскими странами и д.р. парнерами с другой, запущены процессы вытеснения алфавита «Кириллицы» и замещения её «Латиницей». С активным внедрением цифровых технологий в Монголии актуальность латиницы значительно возросла и подавляющее число молодёжи в моменты общения через электронные ресурсы пользуются латиницей, пока весь истеблишмент продолжает активно использовать кириллицу.
NB! Привет Казахстану.
Культурное сотрудничество Российской Федерации с Монголией носит характер постоянных конференций, симпозиумов и прочих мероприятий, на которых планируются и ставятся задачи по сотрудничеству в рамках научной деятельности, которая, в следствии, послужит развитию стратегического партнёрства, но реальные действия происходят крайне медленно. Русскоговорящая часть населения во многом существует, как отголоски активного Советского присутствия во второй половине XX века. В свою очередь, Американская сторона открыто заявляют о поддержке существования демократии в Центральной Азии и готовы к тесному сотрудничеству во всех сферах производства Монголии. Об этом свидетельствует динамика повышения доли иностранных преподавателей, своего рода, окончательная интеграция монгольской молодёжи в сферу латиницы – доля англоговорящего контингента в ВУЗах к 2025 году должна превысить 43%.
В рамках изложенных позиций по вопросам культурного сотрудничества становятся отчётливо видны контуры геополитического соперничества США, Китая и России.
Причем каждый из них через концепцию «Мягкой силы» пытается усилить своё присутствие. А Китай в завуалированной форме трактует существование Монголии, как типичного сырьевого придатка. Внедрение в «Оуюн Толгой» зарубежных акционеров в лице Канады, Великобритании и Австралии не сулит дестабилизации работы предприятия, а лишь даёт оценку потенциалу экспортируемой продукции в Китай, тем самым анализируя степень важности экспортируемых ресурсов, и выступает основой мониторинга динамик геоэкономических процессов в развитии «Шелкового пути».
Кроме того, в ходе упомянутых процессов объединения Большого Ближнего Востока и Индо-Азиатского региона в «Трансокеанический мегарегион» усиливаются позиции Индии, Японии и Австралии, в том числе и с потенциалом на «замещенное участие». В рамках локальной коммуникации данной «тройки» неизбежно будет появляться второй круг региональных партнёров, которые будут выполнять транзитные или буферные функции.
В июне 2018 года измерение безопасности Индо-Тихоокеанской стратегии разъяснил министр обороны США Джеймс Мэттис в речи в рамках Шангри-Ла Диалога (Сингапур). Так, он заявил, что для сохранения стабильности, безопасности и процветания Америки этот регион является ключевым. Он заметил, что в этой стратегии есть четыре момента, а именно:
расширение заинтересованности морским пространством;
совместимость, то есть усиление в рамках сообщества союзников и партнёров;
усиление главенства закона, гражданского общества и прозрачного управления;
наконец, последнее – преобладание частного сектора в экономическом развитии.
Каждый из этих пунктов подпадает под торговое противостояние с КНР, а значит приведет к системному воздействию на ее периферии. Таким образом в потенциале обозначаются как объективные, так и субъективные предпосылки к разномасштабным пересмотрам отношений Китая с Ираном, Пакистаном, Российской Федерацией.
Таким образом, в современных реалиях мировой политики культурное сотрудничество – это геополитический интерес. Заключение любого культурного соглашения в рамках сотрудничества априори ведут за собой кулуарные договорённости и в других сферах.
Возвращаясь к партнёрам Монголии в области культурного сотрудничества, стоит отметить Российскую Федерацию. Через культурное взаимодействие обе стороны пытаются выстроить отношения стратегического характера. Так в 1995 г. был заключен договор – Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о культурном и научном сотрудничестве. Этот документ включает следующие сферы: образование; межакадемическое сотрудничество; культура и искусство; информация, печать и издательское дело; радиовещание, телевидение и кинематография; творческие союзы и другие организации; спорт, туризм, здравоохранение; другие обмены.
В качестве дополнительного материала в рамках развития культурного сотрудничества можно обозначить: Соглашение между Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации и Министерством науки и образования Монголии о научно-технологическом сотрудничестве. Это соглашение подразумевает сотрудничество между двумя странами в областях науки и техники, так как научно-техническое сотрудничество может стать важной предпосылкой к развитию стратегических отношений между Российской Федерацией и Монголией.
Реализация достигнутых соглашений в области культурного сотрудничества идёт по нескольким направлениям:
а) образовательные и научные инициативы;
б) языковой аспект ;
в) культурные мероприятия.
Основным же направлением в области налаживания культурных отношений стала образовательная сфера. Российская сторона готова развивать институт образования Монголии в рамках отдельной отрасли общественных организаций. Такой процесс развития происходит через сотрудничество на уровне университетов или через открытие филиалов Российских университетов в Монголии. В список таких учебных заведений входят:
а) филиал РЭУ им. Плеханова в Улан-Баторе. Образование проходит сразу на нескольких уровнях: высшее, послевузовское, дополнительное профессиональное. Студентам и учащимся предоставляются комфортные условия для получения престижного образования и всестороннего развития их личности. Обучение на всех уровнях проводится на русском языке по российским образовательным стандартам.
б) филиал Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. В филиале предусмотрено обучение студентов в течение 1–2 лет с последующим их переводом и завершением образования в головном вузе по выбранной специализации (г. Улан-Удэ).
В связи с открытиями филиалов странам потребовалось внести ещё один нормативно-правовой акт. Соглашение между Правительствами России и Монголии о взаимном признании образовательных документов, ученых степеней и ученых званий. Учитывая, что большое количество монгольских студентов обучаются в России, им необходимо, чтобы в Монголии документы о получении высшего образования признавались легитимными.
Важный вклад в развитие русского языка на территории Монголии внёс и Алтайский государственный политехнический университет, построив ряд языковых школ в Баян-Ульгийском аймаке и в городе Ховд. В таких школах русский язык изучается по программе, которая была утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации. Для обучения широко используются книги на русском языке. Так же АлтГТУ участвует в программе получения грантов, на базе РФФИ.
На фоне происходящих процессов, становится возможным говорить о том, что русский язык становится той культурной единицей, которая связывает российско-монгольские инициативы в области образования, а потенциале обеспечивает двусторонние контакты в технологической и экономических сферах.
Не уступает и главный ВУЗ алтайского края – АлтГУ. Биологи А.И. Шмаков и Р.В. Яковлев представили два доклада – «Научно-образовательные совместные российско-монгольские исследования флоры и фауны Западной Монголии» и «Возможности международных коммуникаций в реализации проектов по исследованию биологического разнообразия Центральной Азии». Доктор филологических наук Л. М. Дмитриева выступила с пленарным докладом «Лингвокультурологическая модель трансграничного поликультурного пространства». Доцент кафедры РКИ, кандидат наук Д. Нямаа выступила с докладом «Российско-монгольские реалии» и рассказала о многолетнем сотрудничестве Алтайского государственного университета с администрацией Ховдского аймака и Ховдским государственным университетом.
Кроме участия в конференции был проведен ряд деловых встреч с руководством и сотрудниками Ховдского университета. Состоялись рабочие встречи с директором Института иностранных языков ХовдГУ Ц. Ичинхорлоо, намечен план сотрудничества на текущий учебный год: студенты-русисты Института пройдут страноведческую практику в АлтГУ, преподаватели кафедры РКИ АлтГУ прочитают цикл лекций и проведут мастер-классы для преподавателей и студентов ХовдГУ.
Важными явились встречи с представителями управления образования администрации Ховдского аймака. В 2018 году при содействии российской стороны в школах Ховдского аймака открыты классы с углубленным изучением русского языка, составлены программы для обучающихся. Такое событие – веяние времени в условиях уменьшения количества часов на изучение русского языка в стандартной программе. Кафедра РКИ АлтГУ будет оказывать необходимую помощь в обеспечении современными учебными пособиями и словарями. В ближайшее время в рамках месячника Российско-монгольской дружбы первый комплект книг будет передан кураторам проекта.
В Монголии активно работает Российский центр науки и культуры и на его базе, чаще всего, проходят все подобные мероприятия. Основными целыми РЦНК ставятся следующие:
а) поддержка соотечественников за рубежом
б) продвижение русской культуры
в) укрепление позиций русского языка
г) образовательные инициативы
д) общественная дипломатия
Переходя к выводам, стоит отметить, что:
Геополитическая конкуренция в настоящее время имеет ассиметричный характер. При этом США и их партнеры в рамках концепции «мягкой силы» пытаются ассимилировать монгольский регион на подобии своих внекоалиционных союзников. Такие процессы, протекающие через культурный обмен между государствами, происходят довольно успешно, об этом свидетельствует количественный рост англоговорящего населения Монголии. Американская сторона готова давать доступное образования для Монгольских студентов, также предлагая высокие стипендии и проживание на территории их государства. Действительно, сфера образования и науки в США имеет первое место по финансированию из государственного бюджета.
На 2016 год цифра была следующая: 511, 1 млрд долларов, в отличии от России, чьё финансирование научной сферы на 2016 год составило 39,9 млрд долларов. Объективно рассматривая настоящую ситуацию, Россия в скором времени может потерять Монголию, как стратегического партнёра. Такая тенденция намечается как в языковой сфере, так и в сфере образования и науки, отсюда отраслевое сотрудничество также может прекратится. Развитие отношений между университетами, как каналами коммуникации по средствам публичной дипломатии это неотъемлемая часть любых культурных соглашений, однако, недостаточное финансирование проектов, их неактуальность заставляет монгольскую молодёжь смотреть на западных партнёров, поскольку те могут предложить условия и в рамках, лингвокультурной модели. США через технологии распространения английского языка в стране пытаются вытеснить Россию из данного региона. При это российская сторона обеспечивает надлежащий уровень культурной коммуникации, формируя дальнейшее двустороннее сотрудничество.
Максим Александров
https://maksalexandrov.livejournal.com/2732.html%20. – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4787686.html
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