Александр Пыжиков. Единство народа и власти

Концептуал СМИ Главный миф русской истории

В чем различие между страообрядчеством и староверием. Почему существование староверов было запретной для обсуждения темой вплоть до Николая I, как фальсифицировалась статистика. Какую роль в событиях 1917го года сыграли старообрядцы. Где нужно искать корни того, что мы называем Россией. Как образовывалась пропасть между российскими элитами и народом. Как и для чего официальная история искажала смысл событий во времена раскола.

О тайной роли старообрядчества в истории России и об истоках народного мировоззрения расскажут книги:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович



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