Александр Пыжиков. Единство народа и власти
Главный миф русской истории
В чем различие между страообрядчеством и староверием. Почему существование староверов было запретной для обсуждения темой вплоть до Николая I, как фальсифицировалась статистика. Какую роль в событиях 1917го года сыграли старообрядцы. Где нужно искать корни того, что мы называем Россией. Как образовывалась пропасть между российскими элитами и народом. Как и для чего официальная история искажала смысл событий во времена раскола.
О тайной роли старообрядчества в истории России и об истоках народного мировоззрения расскажут книги:
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aleksandr-pyzhikov-edinstvo-naroda-i-vlasti
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На главный вопрос – “В чем различие между старообрядчеством и староверием” ни сам пыжиков, ни вопрошавшие, так и не ответили… Про то, что опять никто из них не владеет терминологией – отдельная песня…
СТАРОВЕРЫ – это Православные Славяне
Многие не понимают отличия между староверами, старообрядцами и язычниками. Если коротко, то староверы – это Сварог, Перун, Велес, Даждьбог и другие наши Боги. А старообрядцы – это Иегова и Христос…
Староверы – это Православные Славяне, т.е. Правь славят, исповедуют Старую Веру Предков, которая была у славян до насильственной христианизации…
Старообрядцы – это Праведные Христиане, сторонники старого христианского обряда, который был на Руси до XVII века (до Никонианской реформы).
Язычники – это инородцы, иноверцы. Язычество (Язычники) – это извращение, уход от Ведической Культуры, поклонение одному или нескольким богам материального мира, исполнение их воли, вместо Прославления Всевышнего и жития по его Заповедям, изложенным в Славяно-Арийских Ведах.
Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.
Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли
Он употребляется исключительно в христианской литературе.
Слово «Язычник» С точки зрения Древне Словенской Буквицы. [ЯзычеНик] – Образовано от слияния двух слов: Языче (Язык) – Народ, носитель исконной веры, обладающий языком образов.
Причем слово Язык ранее писалось через Буквицу Ен – Он, Структура определяющая восходящий образ.
И читалось это слова Езык. Буквица Ер в конце (аналог в современном языке твердый знак) обозначало народ, как сотворенный.
А значит, Народ имел единый Язык, поэтому народ и язык были понятиями тождественными. Слово Языче – писалось с буквицей Ять в конце, и обозначало представителя нашего народа.
Ник – Корень отрицания, изменения. В отношении человека обозначало – Изгой, тот, кого изгнали из нашего народа. Слово Язык написанное с буквицей ерь на конце (аналог в современном русском, мягкий знак) – означало представителя чужого народа, А Языченик (буква «е» обозначает место буквицы ерь) – Неизвестно кем сотворенный. (То есть Языче никакое) Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Языченик». Язычник, написанное с Буквы Ётта в начале, обозначало народ, почитающий традиции и богов, и родственный нам по определенным критериям.
Применять термин Язычники к Славянам, просто не верно, ибо Не можем мы сами себе быть иноземцами и иноверцами. Этот термин против нас самих же начали использовать представители Христианской церкви, по незнанию, неразумению, и не пониманию.
Плюс хотелось бы добавить, что исконно Славянская Вера, то есть Староверие или Родноверие, это никак не многобожие. Наша вера не относится ни к Монотеизму, ни к Политеизму, и сами Староверы называют славянскую веру Родотеизмом. В ней присутствует много ликов Богов, которым поклоняются и поют хвалебные песни, но в тоже время все эти Боги это лики одного бога Рода. Тем самым и рождается единство-множества, которое не может быть отнесено уже к единобожию или многобожию по отдельности. Вера древних славян самобытна и никак не соотносится с тем, что мы можем видеть сей-час. «Язычество – это потерявший свои знания и мудрость Ведизм»
НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…
Книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным (не Славянским и Арийским) Богам.
***
Ты не ходишь в церковь?
- Нет.
- Почему?
- Нормальный, психически здоровый человек, уважающий себя и свой народ туда не ходит.
- А куда ты ходишь?
- На Капище.
- Зачем?
- Отцам РОДным поклонится, да Предкам своим.
- А в церкви им поклонится нельзя?
- Нельзя.
- Почему?
- У меня в израиле нет Предков.
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Прочитайте книгу ветхозаветного пророка Исайя:”При втором пришествии Бога, снова возродить язычество. Православие-поклонение Луне, поклонение старым богам, это нонсенс:Даждьбогу и др. Территория Бога-это Приуралие и Сибирь,Дал Восток. Территория Иеговы- Европа, Израиль. С пришествием Иеоовы была уничтожена восточная часть Руси-язычники, поклонники Солнца. С пришествие Бога, Европа, Москва упадёт “ниже плинтуса”
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Извини , случайно не то нажал.((