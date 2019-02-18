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Александр Пыжиков. Единство народа и власти

09:07. 18 февраля 2019 Просмотров - 308 3 коммент. Опубликовал:

Главный миф русской истории

В чем различие между страообрядчеством и староверием. Почему существование староверов было запретной для обсуждения темой вплоть до Николая I, как фальсифицировалась статистика. Какую роль в событиях 1917го года сыграли старообрядцы. Где нужно искать корни того, что мы называем Россией. Как образовывалась пропасть между российскими элитами и народом. Как и для чего официальная история искажала смысл событий во времена раскола. 

О тайной роли старообрядчества в истории России и об истоках народного мировоззрения расскажут книги:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aleksandr-pyzhikov-edinstvo-naroda-i-vlasti

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3 коммент.»

  • 18065 15705
    Вячеслав 18 февраля 2019 в 10:41 Ссылка Пометить
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    На главный вопрос – “В чем различие между старообрядчеством и староверием” ни сам пыжиков, ни вопрошавшие, так и не ответили… Про то, что опять никто из них не владеет терминологией – отдельная песня…

    СТАРОВЕРЫ – это Православные Славяне
    Многие не понимают отличия между староверами, старообрядцами и язычниками. Если коротко, то староверы – это Сварог, Перун, Велес, Даждьбог и другие наши Боги. А старообрядцы – это Иегова и Христос…

    Староверы – это Православные Славяне, т.е. Правь славят, исповедуют Старую Веру Предков, которая была у славян до насильственной христианизации…

    Старообрядцы – это Праведные Христиане, сторонники старого христианского обряда, который был на Руси до XVII века (до Никонианской реформы).

    Язычники – это инородцы, иноверцы. Язычество (Язычники) – это извращение, уход от Ведической Культуры, поклонение одному или нескольким богам материального мира, исполнение их воли, вместо Прославления Всевышнего и жития по его Заповедям, изложенным в Славяно-Арийских Ведах.
    Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.
    Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли
    Он употребляется исключительно в христианской литературе.
    Слово «Язычник» С точки зрения Древне Словенской Буквицы. [ЯзычеНик] – Образовано от слияния двух слов: Языче (Язык) – Народ, носитель исконной веры, обладающий языком образов.
    Причем слово Язык ранее писалось через Буквицу Ен – Он, Структура определяющая восходящий образ.
    И читалось это слова Езык. Буквица Ер в конце (аналог в современном языке твердый знак) обозначало народ, как сотворенный.
    А значит, Народ имел единый Язык, поэтому народ и язык были понятиями тождественными. Слово Языче – писалось с буквицей Ять в конце, и обозначало представителя нашего народа.
    Ник – Корень отрицания, изменения. В отношении человека обозначало – Изгой, тот, кого изгнали из нашего народа. Слово Язык написанное с буквицей ерь на конце (аналог в современном русском, мягкий знак) – означало представителя чужого народа, А Языченик (буква «е» обозначает место буквицы ерь) – Неизвестно кем сотворенный. (То есть Языче никакое) Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Языченик». Язычник, написанное с Буквы Ётта в начале, обозначало народ, почитающий традиции и богов, и родственный нам по определенным критериям.
    Применять термин Язычники к Славянам, просто не верно, ибо Не можем мы сами себе быть иноземцами и иноверцами. Этот термин против нас самих же начали использовать представители Христианской церкви, по незнанию, неразумению, и не пониманию.
    Плюс хотелось бы добавить, что исконно Славянская Вера, то есть Староверие или Родноверие, это никак не многобожие. Наша вера не относится ни к Монотеизму, ни к Политеизму, и сами Староверы называют славянскую веру Родотеизмом. В ней присутствует много ликов Богов, которым поклоняются и поют хвалебные песни, но в тоже время все эти Боги это лики одного бога Рода. Тем самым и рождается единство-множества, которое не может быть отнесено уже к единобожию или многобожию по отдельности. Вера древних славян самобытна и никак не соотносится с тем, что мы можем видеть сей-час. «Язычество – это потерявший свои знания и мудрость Ведизм»

    НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
    ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
    21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…
    Книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным (не Славянским и Арийским) Богам.
    ***
    Ты не ходишь в церковь?
    - Нет.
    - Почему?
    - Нормальный, психически здоровый человек, уважающий себя и свой народ туда не ходит.
    - А куда ты ходишь?
    - На Капище.
    - Зачем?
    - Отцам РОДным поклонится, да Предкам своим.
    - А в церкви им поклонится нельзя?
    - Нельзя.
    - Почему?
    - У меня в израиле нет Предков.

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    • 38 26
      Миссия Вячеслав 18 февраля 2019 в 12:18 Ссылка Пометить
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      Прочитайте книгу ветхозаветного пророка Исайя:”При втором пришествии Бога, снова возродить язычество. Православие-поклонение Луне, поклонение старым богам, это нонсенс:Даждьбогу и др. Территория Бога-это Приуралие и Сибирь,Дал Восток. Территория Иеговы- Европа, Израиль. С пришествием Иеоовы была уничтожена восточная часть Руси-язычники, поклонники Солнца. С пришествие Бога, Европа, Москва упадёт “ниже плинтуса”

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      жора шапов Вячеслав 18 февраля 2019 в 12:19 Ссылка Пометить
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      Извини , случайно не то нажал.((

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