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70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем

15:27. 18 февраля 2019 Просмотров - 89 2 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8338664.html

Метки: алкоголь, здоровье, Россия, смертность
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