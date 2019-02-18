70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем

...%) сократился стандартизированный коэффициент смертности среди мужчинтрудоспособноговозраста. И снова – это лучшая динамика... ничем не оправданных смертей (и при этом особенно среди мужчинтрудоспособноговозраста). Приходится с...
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Почему 70 если пьют все.
Эти 70 можно привязать не только к смерти,
можно и ко всеобщему потеплению
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Куда пропадают люди – страшная правда!
https://www.youtube.com/watch?v=G8YFB3sFRBY