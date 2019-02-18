Главная » Видео, Мировоззрение

14 февраля – “День влюбленных” – “праздник” пошлости и разврата. Дмитрий Белоусов. Часть 2

09:07. 18 февраля 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем день влюбленных.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 – https://youtu.be/GZ3Z8cLQFus

В эфире обсуждались следующие темы: пропаганда Запада, психология праздников, выдумки СМИ, версии о Валентине, Римские Луперкалии, жертвенный ремень, праздник Februa, первая валентинка, образ валентинки, указ императора, обряд венчания, кого венчал Валентин, гомосексуализм легионеров, пиар легионеров, книга “Золотая легенда”, реклама и прибыль, “гнилой” Запад XIX-XX веков и его отбросы, Окно Овертона, сопротивление, супружеская любовь, день памяти Петра и Февронии Муромских.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————–
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=46KX63euAHQ

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
14 февраля - "День влюбленных" - "праздник" пошлости и разврата. Дмитрий Белоусов. Часть 1
Зачем день влюбленных.Автор-сказитель - Дмитрий БелоусовЧасть 2 -...следующие темы: пропаганда Запада, психология праздников, выдумки СМИ, версии о ...Валентине, Римские Луперкалии, жертвенный ремень, праздник Februa, первая валентинка, образ валентинки...
14 февраля - "День влюбленных" - "праздник" пошлости и разврата. Дмитрий Белоусов. Часть 2
Зачем день влюбленных.Автор-сказитель - Дмитрий БелоусовЧасть 1 -...следующие темы: пропаганда Запада, психология праздников, выдумки СМИ, версии о ...Валентине, Римские Луперкалии, жертвенный ремень, праздник Februa, первая валентинка, образ валентинки...
Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2016
... dnr-news.com ДНР отметит День влюбленных концертом российских звезд Два концерта... Минкульте.Там отметили, что на празднике ожидаются выступления групп «Земляне», «...(окончательная ликвидация образования произошла в феврале 1919 года). function ahc_getXmlHttp...
Как большевики использовали поведенческий анализ для построения СССР, а американцы - для его развала
... более охотно, потому что праздник. 14 февраля день влюбленных не празднуется из-за сомнительной... истории появления праздника и из-за...
День Святого или не Святого Валентина
... история имеет печальный финал — 14 февраля влюбленный юноша был казнен. Зная о... Церковь ввела День Святого Валентина в противовес популярному языческому празднику Любви, который... Так, что же такое этот праздникДень Святого Валентина»? Ведь самое интересно...
Славянский гороскоп восстановлен по обрывочным сведениям из древних источников
...резвятся днем и ночью. Месяц февраль именовался лютень, лютый. И еще... по древним поверьям, всегда помогает влюбленным. Праздник Лельник или Красная Горка, отмечается...Овинника. Именины Сварожича справляли в день осеннего равноденствия, когда природа празднует...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>