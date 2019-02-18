14 февраля – “День влюбленных” – “праздник” пошлости и разврата. Дмитрий Белоусов. Часть 2
Зачем день влюбленных.
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 – https://youtu.be/GZ3Z8cLQFus
В эфире обсуждались следующие темы: пропаганда Запада, психология праздников, выдумки СМИ, версии о Валентине, Римские Луперкалии, жертвенный ремень, праздник Februa, первая валентинка, образ валентинки, указ императора, обряд венчания, кого венчал Валентин, гомосексуализм легионеров, пиар легионеров, книга “Золотая легенда”, реклама и прибыль, “гнилой” Запад XIX-XX веков и его отбросы, Окно Овертона, сопротивление, супружеская любовь, день памяти Петра и Февронии Муромских.
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