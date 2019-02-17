Военные учения «Запад-81»
20:44. 17 февраля 2019 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Министр обороны Дмитрий Устинов, заместитель министра обороны Николай Огарков и чехословацкий министр обороны Мартин Дзур во время учений «Запад-81»
02. Министр обороны СССР Дмитрий Устинов во время учений
03. Калининградская область. Высадка на берег во время учений
04. Парад войск во время учений
05. Парад войск во время учений
06. Парад войск во время учений
07. Погрузка военной техники на крупные десантные суда на воздушной подушке
08. Высадка десанта
09. Ракетный катер
10. Колонна советских танков Т-72, форсирует водные преграды во время военных учений