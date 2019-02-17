Военные учения «Запад-81»

01. Министр обороны Дмитрий Устинов, заместитель министра обороны Николай Огарков и чехословацкий министр обороны Мартин Дзур во время учений «Запад-81»02. Министр обороны СССР Дмитрий Устинов во время учений03. Калининградская область. Высадка на берег во время учений04. Парад войск во время учений05. Парад войск во время учений06. Парад войск во время учений07. Погрузка военной техники на крупные десантные суда на воздушной подушке08. Высадка десанта09. Ракетный катер10. Колонна советских танков Т-72, ​​форсирует водные преграды во время военных учений

Источник: https://humus.livejournal.com/6471169.html