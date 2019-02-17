Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

Военные учения «Запад-81»

20:44. 17 февраля 2019 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:



01. Министр обороны Дмитрий Устинов, заместитель министра обороны Николай Огарков и чехословацкий министр обороны Мартин Дзур во время учений «Запад-81»


02. Министр обороны СССР Дмитрий Устинов во время учений


03. Калининградская область. Высадка на берег во время учений


04. Парад войск во время учений


05. Парад войск во время учений


06. Парад войск во время учений


07. Погрузка военной техники на крупные десантные суда на воздушной подушке


08. Высадка десанта


09. Ракетный катер


10. Колонна советских танков Т-72, ​​форсирует водные преграды во время военных учений

Источник: https://humus.livejournal.com/6471169.html

Метки: история, Россия, фото
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дыхание 3 Мировой. 11 сентября начинаются крупнейшие военные учения в России – Восток-2018
... десятилетия. Со времён советских ещё учений «Запад-1981». Те манёвры, напомню,... продемонстрирована впечатляющая военная мощь. А поскольку масштабы учений сравнимы с ...миру признаки формирования нового антиамериканского военного союза, чья совокупная мощь ...
"Запад-2017". Смять НАТО одной дивизией...
..., что основная часть совместного стратегического военного учения «Запад-2017» проводится на территории Республики... бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от министерства...
Военная мода участников учений "Запад-2017"
Военная мода участников учений "Запад-2017"Как говорится, встречаю ... на военную моду, которая была представлена на недавно прошедших учениях "Запад-2017...".Предлагаю вам подборку фотографий военной формы стран участников учений -...
Россия и Белоруссия проводят учения «Запад-2013»
...и белорусские военные участвую в очередном этапе совместных учений «Запад-2013», ...Таков сценарий очередного этапа совместных учений «Запад-2013». Из Калининградской области... присоединились и экипажи Военно-морского флота. Цель учений  – научиться совместно...
Украина испугалась учений "Запад-2017", поэтому проведёт свои собственные
... Белоруссия проведут в сентябре совместные учения "Запад-2017", произвел ана Украине настоящий... не ему знать о целях военного руководства России и Беларуси. Мда... интересно, каким образом военное ведомство Украины собирается проводить эти учения, если, во...
Сценарий учений "Запад-2017"
...совместных белорусско-российских учений "Запад-2017".«Запад-2017» – это учение оборонительного характера, ...укрепление региональной безопасности.Замысел учения был разработан совместно ...прикрытие важных государственных и военных объектов подразделениями ВВС и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>