В России арестован инвестор из США. Неприкасаемых больше нет

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В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержан один из крупнейших американских инвесторов в российскую экономику Майкл Калви. Что происходит и как эта новость связана с продолжающейся зачисткой банковского сектора и нацпроектами, а также об одном приятном сюрпризе расскажем в сегодняшнем спецвыпуске.



Ролик на английском языке: https://youtu.be/XPHJ6xNFxoI



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Grca_L4FvQg