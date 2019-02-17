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В России арестован инвестор из США. Неприкасаемых больше нет

19:09. 17 февраля 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

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В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержан один из крупнейших американских инвесторов в российскую экономику Майкл Калви. Что происходит и как эта новость связана с продолжающейся зачисткой банковского сектора и нацпроектами, а также об одном приятном сюрпризе расскажем в сегодняшнем спецвыпуске.

Ролик на английском языке: https://youtu.be/XPHJ6xNFxoI

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №331 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/Grca_L4FvQg

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В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Grca_L4FvQg

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