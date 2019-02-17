Телеактивность 2019 года

Уважаемые единомышленники!

Предлагаю вашему вниманию подборку роликов моих ТВ выступлений за январь и начало февраля 2019 года в различных программах российского телевидения.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100592