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Телеактивность 2019 года

09:58. 17 февраля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Уважаемые единомышленники!
Предлагаю вашему вниманию подборку роликов моих ТВ выступлений за январь и начало февраля 2019 года в различных программах российского телевидения.

  1. Фрагменты программы «Место встречи», телеканал НТВ, эфир 15.02.2019


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  2. Фрагмент передачи «Время покажет» на Первом канале, 14.02.2019

    Полная версия передачи
  3. Фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 13.02.2019

    Полная версия передачи
  4. Фрагмент передачи на телеканале «Россия 24» от 13.02.2019

    Полная версия передачи
  5. Фрагмент передачи «Скрытые угрозы» на ТК «Звезда» от 13.02.2019
  6. Фрагменты передачи «Место встречи» на НТВ от 08.02.2019


    Полная версия передачи
  7. Фрагменты передачи «Время покажет»от 07.02.2019


    Полная версия передачи
  8. Фрагмент передачи на телеканале «Россия 24» от 07.02.2019

    Полная версия передачи
  9. Фрагменты передачи «Время покажет» на Первом канале от 05.02.2019


    Полная версия передачи
  10. Фрагмент передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» от 30.01.2019

    Полная версия передачи
  11. Фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 05.02.2019

    Полная версия передачи
  12. Фрагменты передачи «60 минут» на «России 1» от 05.02.19

    Полная версия передачи
  13. Фрагменты передачи на телеканале «Россия 24» от 05.02.2019


    Полная версия передачи
  14. Фрагменты передачи «Место встречи» на НТВ от 01.02.2019


    Полная версия передачи
  15. Фрагменты передачи «Время покажет» от 31.01.2019


    Полная версия передачи
  16. Фрагмент передачи «Время покажет» на Первом канале от 30.01.2019

    Полная версия передачи
  17. Фрагмент передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 27.01.2019

    Полная версия передачи
  18. Фрагмент передачи «Место встречи» на НТВ от 25.01.2019

    Полная версия передачи
  19. Фрагмент передачи на телеканале Россия 24, 24.01.2019

    Полная версия передачи
  20. Фрагменты передачи «Время покажет» на Первом канале от 23.01.2019



    Полная версия передачи
  21. Фрагмент передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», 17.01.2019

    Полная версия передачи
  22. Фрагмент передачи «Время покажет» на Первом канале от 14.01.2019

    Полная версия передачи

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100592

Метки: блог, Видео
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