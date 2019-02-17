Телеактивность 2019 года
09:58. 17 февраля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Уважаемые единомышленники!
Предлагаю вашему вниманию подборку роликов моих ТВ выступлений за январь и начало февраля 2019 года в различных программах российского телевидения.
- Фрагменты программы «Место встречи», телеканал НТВ, эфир 15.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Время покажет» на Первом канале, 14.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 13.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи на телеканале «Россия 24» от 13.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Скрытые угрозы» на ТК «Звезда» от 13.02.2019
- Фрагменты передачи «Место встречи» на НТВ от 08.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагменты передачи «Время покажет»от 07.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи на телеканале «Россия 24» от 07.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагменты передачи «Время покажет» на Первом канале от 05.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» от 30.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 05.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагменты передачи «60 минут» на «России 1» от 05.02.19
Полная версия передачи
- Фрагменты передачи на телеканале «Россия 24» от 05.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагменты передачи «Место встречи» на НТВ от 01.02.2019
Полная версия передачи
- Фрагменты передачи «Время покажет» от 31.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Время покажет» на Первом канале от 30.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 27.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Место встречи» на НТВ от 25.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи на телеканале Россия 24, 24.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагменты передачи «Время покажет» на Первом канале от 23.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», 17.01.2019
Полная версия передачи
- Фрагмент передачи «Время покажет» на Первом канале от 14.01.2019
Полная версия передачи
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100592