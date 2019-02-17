Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2019

Мирная жительница Докучаевска ранена в результате обстрела со стороны украинских оккупантов 16 февраля.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Женщина 1949 года рождения получила ранение бедра в результате обстрела города с позиций украинских оккупантов из стрелкового оружия. Также в результате данного обстрела повреждено остекление жилого дома по адресу ул. Ватутина, д. 7, кв. 75.

Кроме того, в результате обстрела населённого пункта Старомихайловка с позиций украинских оккупантов повреждения получили жилые дома номер 7, 13, 15, 17 и 21 по улице Чкалова. Все дома получили значительные повреждения кровли.

Всего, по данным представительства ДНР в СЦКК, за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило 14 раз.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

на горловском направлении: минометы 120 мм — 1 раз (3 мины); БМП/БТР — 1 раз (3 выстрела); АГС — 1 раз (7 гранат); стрелковое оружие — 1 раз;

на донецком направлении: минометы 120 мм — 3 раза (8 мин); минометы 82 мм — 4 раза (31 мина); БМП/БТР — 1 раз (10 выстрелов); РПГ/СПГ — 3 раза (22 гранаты); АГС — 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 4 раза; стрелковое оружие — 4 раза;

на мариупольском направлении: РПГ/СПГ — 1 раз (1 граната); АГС — 1 раз (10 гранат); стрелковое оружие — 1 раз.

В зоне обстрела украинских оккупантов оказались следующие районы и населённые пункты: посёлок шахты им. Изотова в Горловке, посёлок Гольмовский на севере Горловки, посёлок шахты «Трудовская» в Донецке, район аэропорта (Вольво-Центр), Спартак, Старомихайловка, Александровка, Коминтерново.

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