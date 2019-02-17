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Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2019

11:03. 17 февраля 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Обострение на Донбассе: Ранена женщина, разрушены дома

Обострение на Донбассе: Ранена женщина, разрушены дома | Русская весна

Мирная жительница Докучаевска ранена в результате обстрела со стороны украинских оккупантов 16 февраля.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Женщина 1949 года рождения получила ранение бедра в результате обстрела города с позиций украинских оккупантов из стрелкового оружия. Также в результате данного обстрела повреждено остекление жилого дома по адресу ул. Ватутина, д. 7, кв. 75.

Кроме того, в результате обстрела населённого пункта Старомихайловка с позиций украинских оккупантов повреждения получили жилые дома номер 7, 13, 15, 17 и 21 по улице Чкалова. Все дома получили значительные повреждения кровли.

Всего, по данным представительства ДНР в СЦКК, за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило 14 раз.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

на горловском направлении: минометы 120 мм — 1 раз (3 мины); БМП/БТР — 1 раз (3 выстрела); АГС — 1 раз (7 гранат); стрелковое оружие — 1 раз;

на донецком направлении: минометы 120 мм — 3 раза (8 мин); минометы 82 мм — 4 раза (31 мина); БМП/БТР — 1 раз (10 выстрелов); РПГ/СПГ — 3 раза (22 гранаты); АГС — 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие — 4 раза; стрелковое оружие — 4 раза;

на мариупольском направлении: РПГ/СПГ — 1 раз (1 граната); АГС — 1 раз (10 гранат); стрелковое оружие — 1 раз.

В зоне обстрела украинских оккупантов оказались следующие районы и населённые пункты: посёлок шахты им. Изотова в Горловке, посёлок Гольмовский на севере Горловки, посёлок шахты «Трудовская» в Донецке, район аэропорта (Вольво-Центр), Спартак, Старомихайловка, Александровка, Коминтерново.

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На Украине вышел фильм о разгроме ВСУ в Дебальцевском котле

На Украине продолжают делать попытки осмыслить реальную боеспособность своей армии, перебирая в памяти события февраля 2015 года, когда сотни украинских военных и нациков из «добробатов» сгинули в Дебальцевском котле. При этом на Украине, продолжая пытаться оправдаться, котёл в районе Дебальцево всё ещё называют «плацдармом», добавляя, что украинская армия там «противостояла регулярным войскам России».

В эти дни на Украине выходит фильм «Грани войны. Логвиново», в котором украинские военные эксперты и те участники боёв под Дебальцево, которым удалось выйти живыми после боёв с войсками Народной милиции ЛДНР, представляют своё видение событий. В фильме немало пропагандистского пафоса, однако в целом повествование носит угрюмый характер, и большинство ораторов сходятся во мнении, что украинское руководство и командование ВСУ попросту бросили войсковую группировку на верную смерть. Карта боевых действий, сформировавшаяся к февралю 2015 года, говорила о том, что ВСУ сами делают всё, чтобы угодить в клещи, продвигаясь вглубь территории ЛДНР на весьма узком участке. Разгром ВСУ был предопределён. И в конечном итоге эти клещи с лёгкостью «раскусили» украинское «войско» как гнилой орех.

Из комментария к 1-й серии украинского фильма:

“В течение четырёх лет главный военный прокурор Анатолий Матиос так и не направил уголовное производство в отношении тех событий в суд, и обстоятельства трагедии остаются неизвестными широкой общественности, а виновные штабные офицеры и генералы включая Виктора Муженко и Главнокомандующего Петра Порошенко, остаются на свободе”.

Как видно уже из этого высказывания, авторы фильма «Грани войны» выступают за то, чтобы и Муженко и Порошенко сели на скамью подсудимых. В этой связи вышедший на Украине фильм можно рассматривать как часть предвыборной кампании.

Несколько выдержек из фильма:
Оборона прописана в уставах. Чётко прописана. Но случалось так, что наш один опорный пункт не видит соседнего, не знает, что там происходит. А эшелонированная оборона – это сплошной рубеж обороны.

Имели место “липовые” отчёты. На самом деле, из трёх танков батальона в наличии было “ноль”, а из 35-ти БМП в наличии восемь, из них шесть – в неисправном состоянии.

До сих пор на Украине не подсчитано точное число потерь, понесённых при сокрушительном поражении от войск ЛДНР в котле под Дебальцево. Официальные данные – около 100-200. По словам экс-комбата Семёна Семенченко – около 2-х тысяч.

источник

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ЛНР: обстрел из тяжёлой артиллерии

ЛНР: обстрел из тяжёлой артиллерии | Русская весна

Украинские военные восемь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Желобок, Калиново, Лозовое, Логвиново, Молодежное, Пришиб и Сокольники.

Огонь велся из 152-мм арторудий, противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

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Под Дебальцево защитники ЛДНР получили первый опыт штурма укрепленной цитадели – комбат “Призрака”

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На Донбассе уничтожен боевик бригады имени Короля Даниила

На Донбассе уничтожен боевик бригады имени Короля Даниила | Русская весна

В пятницу, 15 февраля, в зоне проведения карательной операции во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Руслан Кондратюк.

Об этом сообщают украинские СМИ.

2 ноября 2018 года он заключил контракт с ВСУ.

Службу проходил в военной части А 0998 в мотопехотном батальоне.

Кондратюк — уроженец Ровенской области. Он родился 2 октября 1981 года в селе Войница в Млиновском районе.

У боевика остались двое детей — 10-летний сын Святослав и 7-летняя дочка Диана.

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Горловка в огне. От обстрелов ВСУ пострадали 5 домов и линия электропередач

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Обстрел мирных жителей на КПВВ «Майорск»

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