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Советские пограничники на Афганской войне: вспоминает Геннадий Цеханович

18:48. 17 февраля 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

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«Специнформ» предлагает вашему вниманию четвёртое по счёту интервью с ветеранами Афганистана. Интервью приурочено к 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из ДРА.
На этот раз о своей судьбе, службе и участии в боевых действиях рассказывает офицер-пограничник, полковник запаса Геннадий Брониславович Цеханович.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YH4ukYok3pA

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