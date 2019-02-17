Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 февраля 2019

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую операцию по зачистке от остатков ИГИЛ пустыни в провинции Дейр эз-Зор на востоке САР.

«Всем привет из зелёной и цветущей пустыни, где начинается ещё одна зачистка, потому что выявлено ещё немного нор даешей*».

По ситуации в провинции Дейр Эз-Зор. На сегодняшний день можно сказать, что с ИГИЛ на всей территории Сирии вопрос закрыт.

На левом берегу Евфрата боевики некогда мощного образования, удерживают только населенный пункт Багуз.

Часть боевиков ИГИЛ* решили сдаться формированиям СДС и коалиции. Самих сдавшихся боевиков помещают в тюрьмы, расположенные в Танаке и Омаре.

Женщин, стариков и детей в основном после проверки и досмотра отпускают. Большая часть из них сейчас разместилась в лагерях беженцев в Аль Холь и Суваре.

Часть боевиков пытается договориться с представителями СДС и контрабандистами, чтобы за определенную мзду, уйти в Турцию. Есть и те, кто решил воевать до конца. У последних шансов выжить практически никаких нет.

На правом берегу, где все территории на сегодня находятся под контролем правительственных сил и их союзников, проводятся мероприятия по завершающим зачисткам и взятию под полный контроль пустынных районов.

Стоит отметить, что постоянного нахождения боевиков ИГИЛ в них не наблюдалось. В основном это были пришлые группы из района 50-километровой зоны Ат-Танфа и просачивающиеся изредка ДРГ из-за Евфрата.

После полного уничтожения формирований «игиловцев» по обеим сторонам реки, после завершающих зачисток пустыни на востоке Сирии, можно будет говорить о появлении ещё одной полной безопасной зоны, вплоть до Евфрата. О ситуации за Евфратом, на его восточной стороне чуть позже.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.