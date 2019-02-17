Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 февраля 2019
- 08:47 Пушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYT.
- 08:30 Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГИЛ.
- 06:30 Сирия: Охота на крыс — в «зелёной пустыне» выжигают выживших боевиков (ВИДЕО).
- Вчера 23:43 Взрыв французского штаба в Ракке.
- Вчера 23:30 Лавров поставил на место журналиста Washington Post, вызвав взрыв смеха на конференции в Мюнхене (+ВИДЕО).
Пушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYT
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков похвалил ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова журналисту американской The New York Times.
«Отличный ответ дал Лавров на вопрос журналиста New York Times: что намерена сделать Россия, дабы «предотвратить новые преступления Асада против своего народа». «Что бы я ни ответил, – сказал Лавров, – вы напишете то, что хотите. Так что пишите». Это и есть поставить на место», – написал Пушков в Twitter.
Напомним, Лавров принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу он встречался с коллегами из разных стран, а также с президентом Молдавии Игорем Додоном.
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Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп любит простые решения. Вот и сейчас он заявил, что страны ЕС «должны взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки ИГИЛ*, с тем, чтобы предать их суду.
«Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГИЛ, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.
Он также добавил, что «альтернатива не очень хороша» тем, что США «будут вынуждены освободить их».
Напомним, США заявили о намерении полностью вывести войска из Сирии к концу апреля, а 19 декабря 2018 объявили о начале операции вывода войск и вооружений.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Охота на крыс — в «зелёной пустыне» выжигают выживших боевиков (ВИДЕО)
Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую операцию по зачистке от остатков ИГИЛ пустыни в провинции Дейр эз-Зор на востоке САР.
«Всем привет из зелёной и цветущей пустыни, где начинается ещё одна зачистка, потому что выявлено ещё немного нор даешей*».
По ситуации в провинции Дейр Эз-Зор. На сегодняшний день можно сказать, что с ИГИЛ на всей территории Сирии вопрос закрыт.
На левом берегу Евфрата боевики некогда мощного образования, удерживают только населенный пункт Багуз.
Часть боевиков ИГИЛ* решили сдаться формированиям СДС и коалиции. Самих сдавшихся боевиков помещают в тюрьмы, расположенные в Танаке и Омаре.
Женщин, стариков и детей в основном после проверки и досмотра отпускают. Большая часть из них сейчас разместилась в лагерях беженцев в Аль Холь и Суваре.
Часть боевиков пытается договориться с представителями СДС и контрабандистами, чтобы за определенную мзду, уйти в Турцию. Есть и те, кто решил воевать до конца. У последних шансов выжить практически никаких нет.
На правом берегу, где все территории на сегодня находятся под контролем правительственных сил и их союзников, проводятся мероприятия по завершающим зачисткам и взятию под полный контроль пустынных районов.
Стоит отметить, что постоянного нахождения боевиков ИГИЛ в них не наблюдалось. В основном это были пришлые группы из района 50-километровой зоны Ат-Танфа и просачивающиеся изредка ДРГ из-за Евфрата.
После полного уничтожения формирований «игиловцев» по обеим сторонам реки, после завершающих зачисток пустыни на востоке Сирии, можно будет говорить о появлении ещё одной полной безопасной зоны, вплоть до Евфрата. О ситуации за Евфратом, на его восточной стороне чуть позже.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Взрыв французского штаба в Ракке
Ранее сообщалось. что 12 февраля в Ракке подорвали штаб французской военной разведки.
Тем временем стало известно о взрыве в штаб-квартире французской разведки, расположенной в административном центре провинции. Как передавал военный источник в сети Twitter (tommoNurse), место случившегося тут же было оцеплено силами коалиции. Позднее появилась информация о том, что в результате взрыва были убиты 15 французских солдат, еще порядка 30 получили ранения. Отмечалось, что после произошедшего Франция начала рассматривать вопрос о выводе войск из Сирии.
Теперь же эту информацию подтверждает и неназванный курдский функционер.
Несмотря на полное блокирование информации и военную цензуру, член военно-политического и политического управления курдов в Сирии вчера подтвердил взрыв бомбы во вторник, 12 февраля 2019 года, в штаб-квартире военной разведки. Французский филиал DGSE (Генеральный директорат внешней безопасности) в городе Ракка связывает это с деятельностью Даеш.
Противоречивая информация поступает по типу взрывного устройства, но все источники подчеркивают чрезвычайную точность информации на французской базе, имеющейся в распоряжении злоумышленников.
Некоторые местные источники упоминают о мотоцикле,который якобы взорвался возле склада оружия и боеприпасов.
Взрыв, услышанный за много миль вокруг вплоть до американских передовых позиций, уничтожил все здание, занятое французскими службами. Силы MSF бросились на место происшествия, чтобы спасти раненых.
Американские войска обеспечили периметр и заблокировали доступ к тому, что осталось от комплекса. Очевидцы упоминают о десятках убитых и раненых, особенно среди курдских охранников французского штаба.
Французская сторона хранит полное молчание, и кажется, что Париж усвоил дополнительные уроки по военной цензуре, особенно суровой во Франции и на театре военных действий, особенно после смертоносных нападений на ее силы в Тимбукту и центральном и северном Мали в 2018 году.
У нас есть четкие указания на характер и условия интенсивного лоббирования и давления со стороны государственных ведомств и частных подрядчиков, чтобы уменьшить воздействие или заблокировать некоторую информацию из основных СМИ и даже платформ для обмена видео 18+, как это произошло недавно от имени страны, очень близкой к Парижу, которая подверглась ужасному террористическому нападению с точки зрения ее имиджа. Agence France Press играет определенную роль в сортировке и сокрытии определенной информации по запросу правительства и под предлогом угрозы национальной безопасности или стратегическим интересам крупных промышленных групп.
Наконец, эта атака в ходе наступления SDF при поддержке международной коалиции, направлена на то, чтобы средства массовой информации описывающие последний карман Даеш в северо-восточной Сирии, увидели ответ на растущую военную поддержку Франции SDF и других вооруженных формирований в регионе. Французские артиллерийские подразделения дислоцированы в Ираке недалеко от сирийских границ на стороне Аль-Каима, откуда они сковывают позиции Даеш, которые курдские силы хотят штурмовать. Помимо артиллерии французские миражи 2000D, дислоцированные в северной Иордании и, возможно, в Ираке, проводят воздушные налеты в долине Евфрата и в пустыне Дейр-эз-Зор.
Однако достоверная информация с мест указывает на то, что нынешнее наступление на этот так называемый остаток Даеш сталкивается с растущими трудностями.
Вывод или, точнее, передислокация американских войск из Сирии в Ирак представляет собой настоящую головную боль для парижского правительства и всех подпольных и мафиозных сетей, которые можно охарактеризовать как глубинное французское государство, которое стремится не только саботировать любую мирную инициативу в Сирии, но и увековечивать конфликт путем создания новых разногласий, продолжая поддерживать восстание. Становится очевидным, что для Парижа это уже не вопрос безоговорочной поддержки Израиля или заинтересованности в Катаре, а отчаянная попытка не потерять лицо и не позволить Башару Асаду снова насмехаться над французским глубинным государством.
https://strategika51.blog/2019/02/14/syrie-une-attaque-a-lexplosif-passee-sous-silence-a-bien-vise-le-qg-du-renseignement-militaire-francais-a-raqqa/ – цинк
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Лавров поставил на место журналиста Washington Post, вызвав взрыв смеха на конференции в Мюнхене (+ВИДЕО)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с неприкрытой иронией ответил на вопрос журналиста «Вашингтон Пост» в ходе 55-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 16 февраля 2019 года.
Слова главы МИД цитирует пресс-служба отечественного внешнеполитического ведомства:
«…Вопрос от журналиста Джоша Рогина из The Washington Post по Сирии. Россия стала гарантом безопасности Сирии. Вы можете гарантировать, что режим Башара Асада перестанет быть угрозой всему региону и прекратит творить зверства против собственного народа?» — зачитал ведущий Мюнхенской конференции.
Ответ Сергея Лаврова был неожиданным, но пришёлся по душе многим участникам международного мероприятия:
«Что бы я ни ответил, вы всё равно напишите то, что сами посчитаете нужным. Так что — пишите, что хотите».
Слова министра вызвали взрыв смеха и аплодисментов в зале.
«Это называется — поставить на место», — прокомментировал этот короткий диалог председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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