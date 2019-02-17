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«Сидят и помалкивают»: Путин откровенно высказался о военной кабале ЕС

17:24. 17 февраля 2019 Просмотров - 131 4 коммент. Опубликовал:

Президент РФ Владимир Путин, комментирую резонансную на сегодняшний день тему возможного выхода США и ДРМСД, рассказал о незавидно положении Евросоюза. По мнению российского лидера, страны еврозоны не имеют полного суверенитета.

Президент выразил уверенность, что ни одна из стран Союза не хочет размещать на своей территории американские ракеты средней и малой дальности, однако тотальная зависимость от НАТО, по сути, курируемого США, заставляет их тщательно скрывать свои недовольства.

«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают», – заявил Путин.

Президент добавил, что станы ЕС отдали часть своего суверенитета США в обмен на защиту Североатлантического блока. Президент добавил, что полностью независимых государств в мире просто не существует, и страны Союза вынуждены принимать все больше обязательных решений. 

Илья Новицкий 

Источник: http://voicesevas.ru/news/42954-sidyat-i-pomalkivayut-putin-otkrovenno-vyskazalsya-o-voennoy-kabale-es.html

Метки: Новости
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4 коммент.»

  • 11506 8628
    Ъ 17 февраля 2019 в 19:29 Ссылка Пометить
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    Василий Задирищенко…”В чем суть жидомассонского промискуитета”. Или статья великого мыслителя Глеба Ктулху “Рептилоиды и мы”,или статья выдающегося гения Светозара Груля “Тайный психокод массона 33-го уровня”…Это выдающиеся люди.Светочи мысли.Пусть невозможно найти,но они ни чем не хуже Ильи Новицкого(только двуличная тварь могла взять себе псевдоним гетмана Мазепы). Брахманище…твой робот собирает такое дер.мо с конта,что диву даешься.Логика Юстаса не дает тебе покоя.

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      чужой Ъ 17 февраля 2019 в 19:36 Ссылка Пометить
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      Жидомассонский военный комитет Кремля после публикации статьи “мы или не мы”
      поставил психокод Юстаса и не дает покоя Лучезарному.
      В чем суть выдающегося мыслителя ? факты в студию.

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        Ъ чужой 17 февраля 2019 в 19:47 Ссылка Пометить
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        В банане.У банана нет понятия обезьяны.У обезьяны абсолютно другой уровень.Есть глаза,рот,сердце…она может взять и съесть банан.Банан даже не поймет что произошло.Для банана произойдет что-то божественное или дьявольское.У обезьяны абсолютно другой уровень.Также и с Путиным.Он непонятен и божественен.Правда для банана и обезьяны,лошади и людины-птахи(бердмен,человек-птица,почти ангел),но это суть дела не меняет.

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  • 210 158
    чужой 17 февраля 2019 в 19:30 Ссылка Пометить
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    Создавнием ракет средней дальности США явно занимались заранее.
    Видимо уже есть результаты. И европе приятно подставить свою территорию.
    Но ответ у России будет. И европа окажется в интересной позе с двух сторон.

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