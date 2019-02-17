«Сидят и помалкивают»: Путин откровенно высказался о военной кабале ЕС

Президент РФ Владимир Путин, комментирую резонансную на сегодняшний день тему возможного выхода США и ДРМСД, рассказал о незавидно положении Евросоюза. По мнению российского лидера, страны еврозоны не имеют полного суверенитета.

Президент выразил уверенность, что ни одна из стран Союза не хочет размещать на своей территории американские ракеты средней и малой дальности, однако тотальная зависимость от НАТО, по сути, курируемого США, заставляет их тщательно скрывать свои недовольства.

«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают», – заявил Путин.

Президент добавил, что станы ЕС отдали часть своего суверенитета США в обмен на защиту Североатлантического блока. Президент добавил, что полностью независимых государств в мире просто не существует, и страны Союза вынуждены принимать все больше обязательных решений.

Илья Новицкий

Источник: http://voicesevas.ru/news/42954-sidyat-i-pomalkivayut-putin-otkrovenno-vyskazalsya-o-voennoy-kabale-es.html