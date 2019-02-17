Путь России. Сергей Сухонос

Концептуал СМИ Когда мы войдём в сообщество космических цивилизаций?

Русский мыслитель и космист Сергей Сухонос об измерениях цивилизаций.



Содержание:



00:05 – Вступление

01:12 – От племён до цивилизаций: краткий экскурс

10:22 – Иерархия и этапы развития цивилизаций. Столкновение цивилизаций в ХХI веке

19:12 – Роль Русской цивилизации

22:54 – Типы цивилизаций. Эволюция развития цивилизаций

30:00 – Ресурсы прошлого, настоящего и будущего. Борьба за ресурсы. Путь России

44:44 – Периоды зарождения и смерти цивилизаций

48:57 – Эстафета цивилизаций. Кто будет творить Новый мир в XXI веке?

56:16 – Эстафета космических цивилизаций



Как перейти к Человечности — такой психологии людей и культуре человечества, в которых инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

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