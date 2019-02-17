Путь России. Сергей Сухонос
Когда мы войдём в сообщество космических цивилизаций?
Русский мыслитель и космист Сергей Сухонос об измерениях цивилизаций.
Содержание:
00:05 – Вступление
01:12 – От племён до цивилизаций: краткий экскурс
10:22 – Иерархия и этапы развития цивилизаций. Столкновение цивилизаций в ХХI веке
19:12 – Роль Русской цивилизации
22:54 – Типы цивилизаций. Эволюция развития цивилизаций
30:00 – Ресурсы прошлого, настоящего и будущего. Борьба за ресурсы. Путь России
44:44 – Периоды зарождения и смерти цивилизаций
48:57 – Эстафета цивилизаций. Кто будет творить Новый мир в XXI веке?
56:16 – Эстафета космических цивилизаций
Как перейти к Человечности — такой психологии людей и культуре человечества, в которых инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:
От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/put-rossii-sergey-suhonos