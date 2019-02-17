Миссия по очищению орбиты Земли: cпутнику удалось захватить макет космического мусора гарпуном (ВИДЕО)

Спутник RemoveDEBRIS, который запущен на орбиту Земли для сбора космического мусора, успешно прошел очередной этап испытания: ему удалось захватить макет космического мусора с помощью гарпуна. Об этом со ссылкой на данные Университета Суррея пишет издание N+1.

Данное испытание — не первое для спутника. В сентябре прошлого года он успешно поймал имитатор космического мусора в выпускаемую сеть, а в октябре подтвердил исправность системы слежения. На последнем этапе миссии, запланированном на март 2019 года, специалисты протестируют космический парус, который после развертывания поможет свести спутник и макеты мусора с орбиты.

Инженеры из британской компании SSTL разработали такое устройство потому, что на околоземной орбите находится около 750 тысяч объектов размером более сантиметра. Средняя скорость столкновения этих объектов с другими составляет 40 тысяч километров в час. Это угрожает спутникам и космическим кораблям, так как мусор может их повредить. В свою очередь RemoveDEBRIS должен захватывать его и выводить за пределы орбиты.

Этот спутник оснащен камерой и лидаром для отслеживания расположенных неподалеку объектов, а также тремя экспериментальными установками: сетью, гарпуном и тормозным парусом. Недавно спутнику удалось с помощью гарпуна захватить имитатор мусора, который находился в полутора метрах от него.

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