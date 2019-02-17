Главная » Новые технологии, Творчество

Миссия по очищению орбиты Земли: cпутнику удалось захватить макет космического мусора гарпуном (ВИДЕО)

18:50. 17 февраля 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:
Миссия по очищению орбиты Земли: cпутнику удалось захватить макет космического мусора гарпуном (ВИДЕО) | Русская весна

Спутник RemoveDEBRIS, который запущен на орбиту Земли для сбора космического мусора, успешно прошел очередной этап испытания: ему удалось захватить макет космического мусора с помощью гарпуна. Об этом со ссылкой на данные Университета Суррея пишет издание N+1.

Данное испытание — не первое для спутника. В сентябре прошлого года он успешно поймал имитатор космического мусора в выпускаемую сеть, а в октябре подтвердил исправность системы слежения. На последнем этапе миссии, запланированном на март 2019 года, специалисты протестируют космический парус, который после развертывания поможет свести спутник и макеты мусора с орбиты.

Инженеры из британской компании SSTL разработали такое устройство потому, что на околоземной орбите находится около 750 тысяч объектов размером более сантиметра. Средняя скорость столкновения этих объектов с другими составляет 40 тысяч километров в час. Это угрожает спутникам и космическим кораблям, так как мусор может их повредить. В свою очередь RemoveDEBRIS должен захватывать его и выводить за пределы орбиты.

Этот спутник оснащен камерой и лидаром для отслеживания расположенных неподалеку объектов, а также тремя экспериментальными установками: сетью, гарпуном и тормозным парусом. Недавно спутнику удалось с помощью гарпуна захватить имитатор мусора, который находился в полутора метрах от него.

Читайте также: «Их нельзя переучить»: Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

Источник: http://rusvesna.su/news/1550312377

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Генетические исследования Тутанхамона и этническая принадлежность правителя
... «нефритовый» – связывал в неолите южные земли Древнейшей Руси, через Кавказ [Нариманишвили..., 2009] с землями Древнего Египта [Тюняев, 2010a; 2010b... начало Русской государственности в южнорусских землях. Западнее, севернее и восточнее...
Из воспоминаний ракетчика
... службу по выводу на земную орбиту тяжелых грузов как наших, так... успешно взлетать и выводить на орбиту Земли некие спутники, нам будет чрезвычайно... запуске человека даже на околоземную орбиту, подобный пассаж однозначно воспринимали, как...
Ушел из жизни Константин Павлович Петров
21 июля 2009 в 21-15 ушел из жизни Председатель Президиума Центрального Совета Всероссийской Политической партии “Курсом Правды и Единения” Константин Павлович Петров После тяжёлой продолжительной болезни 21 июля 2009 в 21-15 умер Константин Павлович ...
Природа и Судьба не терпят примитива. Антилопатников
... фактически почти все науки о Земле, значительная часть биологии и медицины... деградации и одичанию. Кто предал миссию белого человека. Кто это? Смотрите...
Спиртовое разложение
... процессов спиртового брожения. Рафинирование это очищение продука от различных естественных для...
Мощное землетрясение в Японии: есть пострадавшие (ВИДЕО). Цунами дошло до Сахалина и Курил
На Курильские острова обрушилась первая волна цунами, возникшего после землетрясения силой 8,9 на северо-востоке Японии, сообщили в МЧС России. По данным спасателей, высота дошедшей до российского берега волны составляет до 0,9 м. Цунами высотой 0,5 м ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>