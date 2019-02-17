Как украли “Путинизм”, прямой разговор о главном
21:19. 17 февраля 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сквотер терминов В.Сурков. Почему статья Суркова пуста? Что следует понимать под "путинизмом". В поисках "глубинного народа", в "глубинном государстве". Гиперборея – Россия родина слонов. Гаплогруппы – как инструмент современной политики. Мифы и реальность, как прирастить ВВП страны. Блеск и нищета Администрации Президента. Сердюков – милый шалунишка?
Олег #Матвейчев о статье Суркова и смыслах в политологии.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8334158.html