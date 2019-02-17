Как удобно было клеветать на Россию в 1990-м году, и каким трудным, опасным стало это дело в 2019!

Помяните моё слово: феодализм убит порохом, капитализм будет убит интернетом. Никто не задумывал интернет, как могильщика капитализма, и даже наоборот.

Когда в Европе появился интернет – вся веками отлаживаемая система лжи и цензуры рухнула в считанные годы. Вся архитектура манипулирования сознанием, вся сложная наука фокусничания с общественным мнением, формированием представлений о чём-либо (так эффективно на излёте убившая СССР) – превратилась в подобие феодальных замков и рыцарских доспехов.

Несовместимость США и правды Порох убил феодализм. Интернет убивает Америку. Эти два факта истории гораздо ближе друг другу, чем кажется на первый взгляд. Дело в той закономерности истории, согласно которой некоторые открытия становятся могильщиками всего предыдущего социально-экономического уклада. И не потому, что кто-то заранее так придумал, а спонтанно, тогда, когда никто сознательно и не предполагал такого эффекта. Когда в Европе появился порох, то вместе с огнестрельным оружием исчез всякий смысл в феодальных замках и рыцарских доспехах. Резко упала ценность искусства фехтования, вообще владения холодным оружием. Потеряла всякую ценность физическая сила. Бюргеры бросили вызов профессиональным армиям рыцарей. Пехота сравнялась с конницей, и т.п. В итоге смыло весь феодальный уклад…



Но человек предполагает – а Бог располагает. Выношенный в недрах высоких технологий, работающих на корпорации, интернет в корне перераспределил информационные потоки на планете. Полноводные реки информации превратились в пересохшие русла, а выжженные информационные пустыни – стали морями.

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При свете дня все американские «сокровища гномов» превратились в черепки и мусор. «Народные революции» при естественном освещении оказались платными и срежиссированными путчами. Пассажирские самолёты, сбитые врагами США – оказались сбитыми самими США или их союзниками.



«Повстанцы» оказались наёмниками, «террористы» – напротив, повстанцами и борцами за подлинную свободу. «Агрессоры» стали защитниками Отечества, а «защитники» – агрессорами. Болтовня о «выборах» и «референдумах» – стала просто смешной.



Выяснилось, что организованные американцами «выборы» фальшивы, а референдумы для них ничего не значат. Тайные планы «великих лож» – сливаются в сеть с удручающим постоянством, и всё тайное становится вдруг явным, и никого обмануть уже нельзя.

Запугать, «взять на пушку», задавить террором ещё можно, но ведь всё это держалось на толстой подушке обмана, которая в одночасье исчезла! Остался только голый террор и автоматные стволы мировой мафии, а это выглядит совсем не так завлекательно, как в «перестройку» при искусственном освещении гляделось…

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С интернетом простой человек получил возможность стать очевидцем событий в самых разных частях света, причём настоящим очевидцем, а не зрителем постановочного, тщательно срежиссированного шоу. Выборочный показ отдельных сторон реальности сменился новым миром: в котором все всё знают.

И это уже совсем другой мир. Он похож на моментальное прозрение всего населения страны слепых. Вдруг у миллионов и миллиардов людей, которые раньше передвигались во тьме наощупь – разом открылись глаза. Первая реакция на событие, которого, кстати, никто не знал и не предсказывал заранее – шок и оторопь.

Во многом она продолжается в мире и сегодня: люди просто не готовы к таким объёмам и такому всестороннему освещению всех событий жизни, к такой степени прозрачности любого вопроса для любого, кто хочет изучить вопрос.

Мир, в котором ничего больше нельзя скрыть – существенно отличается от тёмного мира, в котором успешно и привычно, с хорошим навыком, большую часть информации скрывали веками. В мире до интернета мы никогда не узнали бы большинство новостей (или сведений) из тех, которые сегодня преспокойно узнаём.

Журнал «Кто в курсе?» в статье «Назад в СССР: как читать западные новости» провёл интересное сопоставление очевидного и утверждаемого. Выяснилось, что в западных СМИ, формально свободных, они тотально и кардинально расходятся.

Всплыло, как масло на воде, что существует «некая» (скажем так) инстанция, которая осуществляет весьма эффективную цензуру всего, что публикуют – или замалчивают – все западные СМИ. Этому органу тотальной цензуры подчинена вся информационная политика США и Европы. Да так, что за пределами маргинальных «жёлтых» изданий и мышь не проскочит мимо бдительного цензора!

Конечно, если бы мы имели дело со свободным обществом и свободными СМИ, то такого случится не могло бы. Не могут умолчать важнейшие факты сразу все издания, словно в рот воды набрали. Или фейки: допустим, на них попалось одно СМИ, два, четыре… Но чтобы все сразу? Как такое могло бы быть в подлинно-свободном обществе?!

Какой-нибудь западный новостной источник (хотя бы один) сообщил эти 10 правдивых утверждений?

Население Крыма счастливо быть в составе России.

США и их миньоны поставили огромное количество оружия джихадистам.

Выборы в России отражают результаты опросов общественного мнения.

На Украине много нацистов.

Асад популярен в Сирии.

США и их миньоны разнесли Ракку в пух и прах.

В официальной версии истории Скрипаля нет смысла.

Украина сейчас в намного боле худшем положении, чем до Майдана.

У России было несколько тысяч войск в Крыму до Майдана.

Есть документальные данные, которые разоблачают Браудера.

Это те утверждения, которые первыми приходят на ум. Можно легко придумать еще с десяток таких же.

Оказывается, что темы освещаются в западных "свободных" СМИ как при Мао. Даже о самом очевидном факте – если цензура не пропускает – нельзя было рассказать американскому читателю ни в одном официальном американском издании!

Ранее. А теперь…

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Нас перестали кормить тем, чем они хотят. Мы стали поглощать то, что сами хотим поглотить. Большая часть «фактов», в конце 80-х считавшихся непреложными – оказались, по крайней мере, сомнительными, если не полностью опровергнутыми. У любого человека появилась возможность выслушать обе стороны любой тяжбы, то есть, в отличие от «перестройки», борьба за умы и симпатии людей стала состязательной, как в хорошем суде.

Нынешние клеветники могут только вздыхать о временах Хрущёва, Горбачёва, Яковлева – при которых ложь лилась из уст лживых обвинителей без адвокатов и даже намёка на возможность их участия в рассмотрении сути дела.



Как удобно было клеветать в 1990-м году, и каким трудным, опасным стало это дело в 2019! Что бы ни ляпнул современный клеветник – сеть обязательно ему ответит. Без солидной аргументации (которой у клеветников, как правило, нет) – лучше и не соваться в информационное пространство.

Где же они, «десятки миллионов жертв сталинизма», сегодня? Растаяли как утренний туман, оставшись лишь в реликтовой памяти умственно-отсталых. Как ни крути – но весь мир в курсе, кто именно сбил «боинг» над Донбассом[1], сколько бы ни заклинали прозападные вонючки. Ложь, которая по замыслу (привычно прокатывавшему в прошлом) должна была замарать Россию – замарала США и их украинских марионеток.

Равно как и постановочная клевета на Асада – вернулась бумерангом к её режиссёру, сценаристам и актёрам: даже жители Запада в шоке, после того, как продюсер BBC заявил, что съёмки «жуткой химатаки Асада» — фальшивка[2]. Ранее этого заявления или не допустили бы, или замяли, скрыли, утопили в фейках. А теперь – распространяется со скоростью степного пожара – «Всем! Всем! Всем!»[3]

А до того, в конце апреля 2018 г. «убитый химатакой Асада» мальчик рассказал подробности провокации. Ребёнок, выданный в постановочном ролике «Белых касок» за погибшего в ходе химической атаки Сирийской армии в г. Дума, рассказал СМИ о лживых съёмках со своим участием.



И то, что через 10 дней после обвинений Запада в адрес Дамаска, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о наличии неопровержимых фактов того, что никакого инцидента с использованием химоружия в Восточной Гуте не было – тоже моментально стало известно всему миру.

Так кончается на глазах великая, многовековая[4] эпоха «общества спектакля», производившая искусством постановочных сцен подмену всех смыслов на противоположные.

Интернет очень быстро – в ходе живой дискуссии – приводит к подлинным заказчикам любой постановки в мире. Единственное оружие в интернете – качество аргументов. Ибо отменён великий принцип великой лжи – «большой тираж издания важнее качества его аргументов»[5].

Теперь частное лицо может с помощью копеечного по затратам блога бросить вызов президенту целой державы, и очевидным образом выиграть (пример: Шарий против Порошенко).

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Интернет не только раскрыл прежде прикровенные контуры подлинной конструкции власти, сделав разговоры про буржуазную демократию смешными и неприличными в кругу умных людей. Он раскрыл и всё убожество большинства идеологических мифов, взорвал неодолимость воздействия на человека тоталитарной машины мифа.

Теперь «научно доказано» только то, что действительно доказано наукой, а не любой бред, который государство приказывало признать обязательным и неопровержимым (пример – школьный атеизм). Теперь «неопровержимо установлено» только то, что действительно неопровержимо установлено, а не то, что идеологическая машина хочет вбить в головы своей паствы.

Теперь у мифотворцев вместо подсадных и подкупленных оппонентов появились оппоненты настоящие – потому что «отсечь дверью» ни в какой дискуссии никого больше не получается. Нельзя, как раньше, посадить косноязыкую и малообразованную Нину Андрееву против «прорабов перестройки» и делать вид, что это единственный дискурс времени.

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Сегодня у капитализма есть только одно средство самосохранения – свести всех с ума. Именно к этому средству он всё больше и больше, всё беззастенчивее прибегает, и признаем честно: это его реальный, хотя и единственный оставшийся ему шанс продержаться. Если он угробит человечество как вид «человека разумного» и заменит его на вид «человека бесноватого» – тогда какое-то время ещё сможет болтаться актуальной повесткой мироустройства.

Но, превращая планету в дурдом – он, конечно, вынужден сломать и всё то, что связывало с миром рациональности, логики и его самого. Смерть разума у человечества, даже если капитализм (бешено мутируя в наши дни из позвоночного хищника в беспозвоночную мутную пену), сумеет добиться смерти разума человечества – не устранит, а лишь отсрочит конец капитализма.

Убив разум, приверженцы капитализма в конечном счёте, убьют и себя. Не слишком ли велика цена за небольшую, по историческим меркам, отсрочку краха архаичного строя?

Ибо что есть человек без разума? Человек ли он?

Этот вопрос оставляю открытым не я, а сама история…

[1] Австралия и Нидерланды делают вид, что не замечают документальных доказательств того, что ракета принадлежала Украине и была выпущена по гражданскому самолёту украинскими военными.



Уже было подробно, прозрачно и документально доказано, что Долгопрудненское научно-производственное предприятие произвело указанную ракету 24 декабря 1986 года, а через пять дней она была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцировавшуюся в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР.



После распада Советского Союза эта бригада была включена в состав Вооружённых сил Украины, со временем преобразована в 223-й зенитно-ракетный теребовлянский полк и передислоцирована в город Стрый Львовской области Украины. Противники этой версии способны возражать только одним: «я не ракетчик, я филолог» (Ю.Латынина). [2] Продюсер британской телерадиовещательной корпорации BBC по Сирии Риам Далати неожиданно сделал сенсационное для Запада признание: облетевшие весь мир «жуткие» кадры из госпиталя после «химической атаки Асада» в городе Дума в Восточной Гуте весной 2018 года оказались постановочными. Напомним, что они стали причиной удара Коалиции США по арабской республике.



О лживом спектакле представитель «Би-Би-Си» открыто написал в своём официальном блоге в соцсети «Твиттер», вызвав большой ажиотаж в СМИ и социальных сетях. [3] «После почти 6 месяцев расследования я могу без всяких сомнений доказать, что сцена, снятая в больнице города Дума, была фальшивой. В госпитале не было никаких смертельных случаев», — пишет Далати. Он уточнил: «Все активисты “Белых касок” и люди, с которыми я общался, находятся в провинции Идлиб или в регионе “Щита Евфрата” (районы проведения операции турецких войск в САР, преимущественно в провинции Алеппо, — прим. РВ). Только один человек был в Дамаске». «Атака произошла, зарин не применялся, но нам придётся подождать, пока ОЗХО сможет подтвердить, был ли там хлор или что-то другое. Однако всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для усиления эффекта», — добавил продюсер «Би-Би-Си». [4] Она начинается с подмены христианства католичеством, социального пафоса христианства на апологетику неравенства и угнетения под прикрытием непонятного массам латинского языка богослужений и науки. Она начинается с лжеисидоровых декреталий, «Константинова дара» опровергнутых лишь века после их демонстрации. [5] Ранее ложь, опубликованная миллионами экземпляров, была неуязвима даже для самой качественной, но малотиражной критики. Никаким качеством аргументов нельзя было перешибить большетиражные издания или телеканалы, вещающие на всё население. Недаром ТВ называли «ядерной бомбой ельцинизма» в 90-е, а Останкинскую башню величали «общенациональной иглой», всаживающей наркотики лжи.

Дм. Николаев

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