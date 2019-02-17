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“Газпромбанк” и PDVSA

19:04. 17 февраля 2019 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по ситуации с счетами венесуэльской нефтяной компании PDVSA в "Газпромбанке".

10 февраля Рейтер сообщает, что в связи с санкционным давлением PDVSA переводит свои счета в "Газпромбанк".
10 февраля "Газпромбанк" заявил, что никаких новых счетов PDVSA в банке не открывалось.
17 февраля Рейтер снова сообщает, что в связи с санкционным давлением, "Газпромбанк" заморозил счета PDVSA, которые по утверждению "Газпромбанка" не открывались.

Стоит отметить, что ранее "Рейтер" уже отмечалась фейками про переброску российских ЧВК в Венесуэлу (фото и видео так и не появилось, хотя в Сирии, ЦАР или Судане фото присутствия инструкторов ЧВК появлялись почти сразу, а тут странное молчание уже несколько недель – видимо телефоны сломались), про вывоз всего венесуэльского золота в Россию и т.д.
Вполне очевидно, что на РФ сейчас идет давление, с целью вынудить ее прекратить поддержку Венесуэлы и сдать свои позиции в Южной Америке. Причины этого давления очевидны – так как первоначальный план с военным переворотом намеченным еще на январь не удался (участники переворота были арестованы, одна из партий оружия для захвата воинских частей задержана в аэропорту), США перешли в игру в долгую, рассчитывать на более длинной дистанции додавить Мадуро, пользуясь тем, что возможности РФ и Китая в этом регионе ограничены. Задача простая – разрушить внешние источники легитимности Мадуро, которые оппонируют линии США и мешают создать картинку "весь мир с нами", попутно лишив Мадуро возможности осуществлять экономические операции в обход контролируемых США экономических и финансовых механизмов.

Пока что действия "Рейтер" в этом направлении выглядят как серия вбросов прощупывающих российскую и китайскую позицию (примерно тем же "уважаемое агенство" занималось и в Сирии – см.материалы о фейковой хим.атаке в Хан-Шейхуне или Думе).
Но нельзя исключать и ситуации, когда у нас тоже могут пробить днище, как это уже было с рядом российских компаний избегавших работать в Крыму, но санкций не избежавших или же находящихся на грани (Сбер, ВТБ и еще ряд компаний сейчас прямо называются в числе горячих целей для новых санкций США – как это может быть, наглядно показали на примере Дерипаски и "Русала"). Многие из "осторожных" сейчас уже открыто внесены в потенциальный санкционный список, который планирует рассмотреть Конгресс США в ближайшее время. Сама логика развития конфликта США и РФ с большой долей вероятности приведет к тому, что большинство крупных российских компаний так или иначе окажется под санкциями в ближайшие годы по мере дальнейшей деградации отношений Вашингтона и Москвы.

Отсюда как реальные экономические удары, так и различные медийные спекуляции в рамках идущей информационно-психологической войны, порожденные объективной ситуацией, когда плотное вовлечение российского капитала в глобальный рынок (пожинаем результаты политики 90х и нулевых, когда российская элита свято верила, что на Западе ее ждут), которым рулят США, порождает целый ряд зависимостей и уязвимостей, которыми США пользуются (используя свое привилегированное положение в системе созданной под них и для них), чтобы наносить системный ущерб экономике РФ, и через это давление, пытаться изменить столь не устраивающую их внешнюю политику РФ.

Как показал пример сирийской войны, это далеко не всегда получается, но надо понимать, что каждый конфликт в котором США и РФ сталкиваются на территории третьих стран, имеет свои особенности и наивно полагать, что есть некие универсальные рецепты гарантирующие благоприятное развитие событий на каждом из ТВД. Сирия тут лишь одна из многих партий на пресловутой "мировой шахматной доске". Как и Венесуэла. Уступки и утрата позиций РФ в Венесуэле, очевидно будут трактоваться как некий реванш США за поражение в Сирии (причем это даже особо не скрывается – РФ и Китаю постоянно напоминают, что они так или иначе потеряют все в Венесуэле – либо по хорошему, либо по плохому), опираясь на который США наверняка попробуют сменить режимы в Никарагуа (чтобы ликвидировать проект Никарагуанского канала) и на Кубе (чтобы полностью лишить РФ возможности размещать ракеты с ядерными боеголовками на заднем дворе США на случай развертывания новых ракет с ядерными боеголовками в Европе).

Получится ли это у них, будет зависеть от многих факторов (твердости управления со стороны Мадуро и чавистов, лояльности армии и служб безопасности, поддержки бедноты и боливарианской милиции, также помощи оппонентов США из-за рубежа оказывающих политическую, дипломатическую, информационную и экономическую поддержку). Вполне понятно, что это игра на 2 результата – если США не смогут свергнуть Мадуро, для них это будет столь же очевидное поражение, как если бы Мадуро свергли, а Китай и Россия были вынуждены с этим смириться.
Поэтому в текущих условиях, уступки США в отношении Венесуэлы в среднесрочной перспективе приведут к обнулению российских позиций в Венесуэле и Южной Америке, осложнят отношения с немногими дружественными странами в регионе проводящими независимую от США политику и с большой долей вероятности приведут к выдавливанию российского экономического влияния, как это уже произошло на Украине или Ливии. И что главное – согласившись с возможностью для Вашингтона назначать президентов рескриптом из Овального Кабинета, можно гарантировать, что подобный прием будет применяться и в дальнейшем, в разных регионах мира, в том числе и на территории бывшего СССР (первый кандидат – Молдавия).

В общем, ждем комментарий "Газпромбанка".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4785095.html

Метки: венесуэла, империализм, Китай, мадуро, Россия, США, южная америка
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