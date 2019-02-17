Евгений Спицын. Сталинский СССР ответил на вызовы истории
Современная Россия — нет
Историк Евгений Спицын отвечает на вопросы читателей и рассказывает о том, чем сталинская эпоха отличалась от современной. Как подходили к решению ключевых вопросов тогда, почему этого нет сейчас. Как работали социальные лифты в СССР, и что происходит в наши дни.
Составить полную картину истории помогут книги:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр ВладимировичОсень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/evgeniy-spitsyn-stalinskiy-sssr-otvetil-na-vyzovy-istorii