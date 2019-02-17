Евгений Спицын. Сталинский СССР ответил на вызовы истории

Концептуал СМИ Современная Россия — нет

Историк Евгений Спицын отвечает на вопросы читателей и рассказывает о том, чем сталинская эпоха отличалась от современной. Как подходили к решению ключевых вопросов тогда, почему этого нет сейчас. Как работали социальные лифты в СССР, и что происходит в наши дни.



Составить полную картину истории помогут книги:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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