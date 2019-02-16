Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 февраля 2019

У военной базы США Ат-Танф расположен лагерь беженцев Рукбан, напоминающий концлагерь, в котором надзирателями являются боевики, а жизнь мирных сирийцев превращена в ад. Минобороны России сообщает о начале реализации плана по улучшении обстановки в американской зоне оккупации в этом регионе Сирии.

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа:

Несмотря на деструктивную позицию Соединенных Штатов, незаконно оккупирующих 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа, Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика, понимая, что речь идет о спасении жизней десятков тысяч сирийских граждан, обеспечили все необходимые условия для проведения в начале февраля Управлением Организации Объединенных Наций по гуманитарной деятельности второго гуманитарного конвоя для оказания первоочередной помощи многострадальным жителям лагеря «Рукбан».

Но это временная мера, которая не решает задачи по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Объем доставленных грузов в лагерь «Рукбан» позволит обеспечить только часть вынужденных переселенцев предметами первой необходимости и продовольствием на период не более 30 суток.

Учитывая отрицательный опыт первого гуманитарного конвоя, а также отсутствие какой-либо объективной информации об адресной помощи беженцам в ходе второго гуманитарного конвоя, есть все основания утверждать, что большая часть гуманитарного груза находится не у временно размещенных в лагере сирийцев, а у подконтрольных США бандформирований.

А в это время условия проживания в лагере продолжают ухудшаться. Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, вывоз мусора не осуществляется. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой.

В лагере широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство, широко распространена торговля людьми.

В сложившейся обстановке, в очередной раз убедившись, что добиться какой-либо конструктивной позиции со стороны американских партнеров не представляется возможным, а дальнейшее непринятие мер по разрешению проблем лагеря «Рукбан» приведет только к новым жертвам среди его жителей, сирийским правительством при содействии Российской Федерации принято решение об открытии на границе 55-километровой зоны, оккупированной США, двух гуманитарных коридоров в населенных пунктах Джлеб и Джебель-Эль-Гураб, где будут оборудованы соответствующие пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания.

Круглосуточная работа пунктов пропуска по встрече, приему, распределению и оказанию необходимой помощи внутренне перемещенным лицам, покидающим лагерь «Рукбан», начнется с 9 часов утра 19 февраля 2019 г.

На пунктах пропуска будут развернуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, обеспечения одеждой, материального обеспечения, отправки беженцев к местам проживания.

Приниматься будут все выходящие из лагеря «Рукбан» сирийские граждане, в том числе и утратившие документы, удостоверяющие личность.

Обеспечение безопасности на указанных пунктах пропуска и сопровождение в места размещения возложено на правоохранительные органы Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Указанная информация, предназначенная для жителей лагеря «Рукбан» по порядку встречи, перемещения и приема на пунктах пропуска подлежит доведению всеми возможными способами, в том числе через информационную сеть «Интернет», посредством рассылки СМС-сообщений, а также с использованием звуковещательных средств, расположенных на пунктах пропуска Джлеб и Джебель-Эль-Гураб.

Призываем структуры Организации Объединенных Наций, в том числе общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца, к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров — к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии.

Читайте также: Жестокий бой: 23 бойца спецназа ГРУ против четырёхсот боевиков (ФОТО)