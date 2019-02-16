Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 февраля 2019
- 12:23 Для военных операций в Идлибе нет препятствий.
- 12:13 Ад у базы США в Сирии: Армия России разработала план (ФОТО).
- 10:10 США хотят создать «зону безопасности» из европейцев на границе Сирии и Турции.
Для военных операций в Идлибе нет препятствий
Последствия переговоров в Сочи.
1. Возвращаясь с саммита, Эрдоган заявил, что Турция не возражает против совместных военных операций России, Ирана и Турции в Идлибе.
«Совместные операции могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий»
Турция лишь хочет, чтобы при их проведении учитывались вопросы безопасности местных жителей. Стоит напомнить, что ранее Эрдоган постоянно высказывался против военных операций в Идлибе.
Стоит помнить, что Турция помимо своих взаимоотношений с Россией и Ираном, вынуждена лавировать, чтобы продать свое решение подконтрольным боевикам, которые согласие Турции на военнуюоперацию в Идлибе однозначно будут толковать как предательство "дела ислама", о чем пропаганда "Ан-Нусры" периодически напоминает, указывая на то, что протурецкие группировки во главе с "Ахрар-аш-Шам" ведут сепаратные переговоры с правительством Асада, в то время как "истинные джихадисты" выступают только и исключительно за "войну до победного конца", как бы это сейчас смешно не звучало.
2. Сирийские источники сообщают, что пока Москва не давала отмашку на начало наступления САА в Идлибе и Северной Хаме, ссылаясь на продолжающиеся переговоры с Турцией по поводу выполнения Сочинской сделки, которую таки намерены реализовать.
Заявления Эрдогана можно трактовать двояко – с одной стороны это выглядит как согласие на операции против "Хайят Тахрир-аш-Шам", с другой стороны, Турция может цепляться за оговорку "в соответствии с развитием событий", ссылаясь на то, что "логика событий" требует переговоров, а не военной операции.
Впрочем, более вероятно, что ограниченную военную операцию в Идлибе мы таки увидим, тем более что в Сочи анонсировали важные шаги в ближайшее время.
На текущий момент сирийская армия с учетом иранских прокси и ополченцев NDF имеет по периметру Идлиба до 40 тыс. человек. Боевики смогут выставить до 20-25 тыс с существенным кол-во бронетехники и артиллерийской группой. Но разумеется, на направлениях главных ударов, САА легко сможет массировать силы и создать значительное превосходство в живой силе и технике, не говоря уже о поддержке авиации. С военной точки зрения там уже давно все готово. Вопрос в политической отмашке, которую согласовывают.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Ад у базы США в Сирии: Армия России разработала план (ФОТО)
У военной базы США Ат-Танф расположен лагерь беженцев Рукбан, напоминающий концлагерь, в котором надзирателями являются боевики, а жизнь мирных сирийцев превращена в ад. Минобороны России сообщает о начале реализации плана по улучшении обстановки в американской зоне оккупации в этом регионе Сирии.
Об этом говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа:
Несмотря на деструктивную позицию Соединенных Штатов, незаконно оккупирующих 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа, Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика, понимая, что речь идет о спасении жизней десятков тысяч сирийских граждан, обеспечили все необходимые условия для проведения в начале февраля Управлением Организации Объединенных Наций по гуманитарной деятельности второго гуманитарного конвоя для оказания первоочередной помощи многострадальным жителям лагеря «Рукбан».
Но это временная мера, которая не решает задачи по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Объем доставленных грузов в лагерь «Рукбан» позволит обеспечить только часть вынужденных переселенцев предметами первой необходимости и продовольствием на период не более 30 суток.
Учитывая отрицательный опыт первого гуманитарного конвоя, а также отсутствие какой-либо объективной информации об адресной помощи беженцам в ходе второго гуманитарного конвоя, есть все основания утверждать, что большая часть гуманитарного груза находится не у временно размещенных в лагере сирийцев, а у подконтрольных США бандформирований.
А в это время условия проживания в лагере продолжают ухудшаться. Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, вывоз мусора не осуществляется. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой.
В лагере широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство, широко распространена торговля людьми.
В сложившейся обстановке, в очередной раз убедившись, что добиться какой-либо конструктивной позиции со стороны американских партнеров не представляется возможным, а дальнейшее непринятие мер по разрешению проблем лагеря «Рукбан» приведет только к новым жертвам среди его жителей, сирийским правительством при содействии Российской Федерации принято решение об открытии на границе 55-километровой зоны, оккупированной США, двух гуманитарных коридоров в населенных пунктах Джлеб и Джебель-Эль-Гураб, где будут оборудованы соответствующие пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания.
Круглосуточная работа пунктов пропуска по встрече, приему, распределению и оказанию необходимой помощи внутренне перемещенным лицам, покидающим лагерь «Рукбан», начнется с 9 часов утра 19 февраля 2019 г.
На пунктах пропуска будут развернуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, обеспечения одеждой, материального обеспечения, отправки беженцев к местам проживания.
Приниматься будут все выходящие из лагеря «Рукбан» сирийские граждане, в том числе и утратившие документы, удостоверяющие личность.
Обеспечение безопасности на указанных пунктах пропуска и сопровождение в места размещения возложено на правоохранительные органы Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
Указанная информация, предназначенная для жителей лагеря «Рукбан» по порядку встречи, перемещения и приема на пунктах пропуска подлежит доведению всеми возможными способами, в том числе через информационную сеть «Интернет», посредством рассылки СМС-сообщений, а также с использованием звуковещательных средств, расположенных на пунктах пропуска Джлеб и Джебель-Эль-Гураб.
Призываем структуры Организации Объединенных Наций, в том числе общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца, к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров — к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии.
Читайте также: Жестокий бой: 23 бойца спецназа ГРУ против четырёхсот боевиков (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США хотят создать «зону безопасности» из европейцев на границе Сирии и Турции
Пентагон работает над планом по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии, на границе с Турцией. Об этом сообщают источники газеты The Washington Post (WP).
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщал, что Вашингтон требует от своих союзников в Европе направить около 1500 солдат на сирийско-турецкую границу. Если они согласятся, то президент США Дональд Трамп может оставить им в помощь 200 американских военнослужащих, отметил Грэм.
Хотя страны Евросоюза еще не отреагировали на просьбу американских властей, Пентагон уже начал работу по созданию зоны безопасности, отмечает WP. Особый упор сделан на союзников США по НАТО — Великобританию, Францию и Германию.
«Если у нас не будет плана, Турция войдет в Сирию и будет бороться с YPG [курдские формирования, Анкара считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана]», — говорил сенатор. Он добавил, что Запад несет ответственность за защиту курдских сил.
«Нам нужна зона безопасности для решения этой проблемы. Войска в этой зоне также должны следить за перегруппировкой ИГИЛ*», — добавил Грэм.
Трамп объявил о выводе американского военного контингента из Сирии в декабре 2018 года. По его словам, США уходят из республики, потому что разгромили основные силы ИГИЛ. При этом в январе президент опроверг скорый вывод войск. В феврале глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел сообщал, что вывод наземных войск может стартовать через несколько недель.
Однако он допустил, что часть военных все же может остаться в Сирии в случае, если Трамп решит сохранить свое присутствие в республике в противовес Ирану, писала газета The Wall Street Journal. Американский лидер ранее заявлял о важности сохранения военного присутствия США в Ираке для «слежки» за Ираном.
Читайте также: Жестокий бой: 23 бойца спецназа ГРУ против четырёхсот боевиков (ФОТО)
* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su