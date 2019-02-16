Главная » Видео, История, Мировоззрение

Профессор МПГУ И.Г.Минералова. “Телесоскоб. Мориц и Бушин – глыбы, “Архипелаг ГУЛАГ” – плохая книга”

15:02. 16 февраля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Минералова #ЭкспертыМПГУ #СМИ #Телесоскоб

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q8X14vaK3Po

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В новый путь без Фоменко. Александр Пыжиков
... Николая Морозова Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков в специальном...
На какую мозоль наступил Аркаим г-ну Гордону?
Г-н Гордон в очередной раз попытался обгадить идею о восстановлении дохристианской истории Руси.Сама мысль о возможности существования у Русов древней истории вызывает постоянно, из передачи в передачу у популярного на телевидении ведущего, наследника ...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
... деревни Чандар, в 1999 году профессор Чувыров обнаружил каменную плиту, на...
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
... Стратегию национальной безопасности, – говорит профессор Малинецкий. – В ней впервые ...богатая верхушка (синий), - поясняет профессор Малинецкий. Чтобы средний класс был...должности заместителя директора по науке. Профессор, доктор физико-математических нау. ...
Гундяев: славяне варвары, люди второго сорта, почти звери
Источник
Конец электричества 2012
Страна: Россия Год: 2010 ? Жанр: выступление Докладчик: Сергей Апин Формат: mp4 Время: 1:16:28 Размер: 135 мб Описание: Большая часть изложенной информацииотличается от ОБЩЕпризнанной -конец света (электричества) -2012 год -возникновение планет и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>