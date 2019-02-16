Профессор МПГУ И.Г.Минералова. “Телесоскоб. Мориц и Бушин – глыбы, “Архипелаг ГУЛАГ” – плохая книга”

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Страна: Россия Год: 2010 ? Жанр: выступление Докладчик: Сергей Апин Формат: mp4 Время: 1:16:28 Размер: 135 мб Описание: Большая часть изложенной информацииотличается от ОБЩЕпризнанной -конец света (электричества) -2012 год -возникновение планет и ...