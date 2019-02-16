О фейке “НКВД расстреливал детей в Галиции”
04:59. 16 февраля 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Короткий и доходчивый разбор бандеровского фейка о том, что сотрудники НКВД расстреливали детей в Галиции.
Собственно, еще когда разоблачали перестроечный фейк про массовые расстрелы детей при Сталине, достаточно быстро выяснилась большая проблема с документацией на сей счет, но кого и когда отсутствие фактов останавливало. Ну а документы читать, это вообще задача со звездочкой.
В случае с Украиной демонизация НКВД производилась и производится с прицелом на оправдание нацистских пособников.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4781859.html
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Самое забавное что вот именно этим занимаются бывший коммунистический парт актив и бывшие советские замполиты. Это удивительные люди по своей сути. Первый президент Украины бывший главный идеолог КПСС на Украине, без зазрения совести на полном серьёзе начал рассказывать сказку как будучи юным бандеровцем носил еду в схорны. Хотя есть данные. что он лично принимал участие в расстреле бандеровцев. Бывший глава КГБ УССР давал интервью на весь мир, что он всю свою жизнь боролся с СССР, хотя есть ну ужасающие данные о его действиях против бандеровцев на службе в КГБ. Та же Роговцева когда была парторгом театра, писала доносы на своих сослуживцев в КГБ и эти доносы в последствии народ увидел, теперь она щира украинка и теперь заявляет, что россиян “нельзя переговорить, переучить”, а необходимо “изолировать себя от них”. Современная бандеровщина это уникальное явление созданное украинской коммунистической партией во времена СССР. Но самое страшное. что миллионы их находятся в РФ и многие занимают высокие посты в руководстве страны.