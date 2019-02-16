О фейке “НКВД расстреливал детей в Галиции”

Короткий и доходчивый разбор бандеровского фейка о том, что сотрудники НКВД расстреливали детей в Галиции.Собственно, еще когда разоблачали перестроечный фейк про массовые расстрелы детей при Сталине, достаточно быстро выяснилась большая проблема с документацией на сей счет, но кого и когда отсутствие фактов останавливало. Ну а документы читать, это вообще задача со звездочкой.В случае с Украиной демонизация НКВД производилась и производится с прицелом на оправдание нацистских пособников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4781859.html